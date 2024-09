“Una acción electoral desesperada” y “una comedia de la derecha”: oficialismo y DC rechazan anuncio de acusación constitucional contra Presidente Boric

Esta tarde, desde Renovación Nacional anunciaron que presentarán una acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric, ante la crisis de seguridad que vive el país, y agregaron que apoyaran el libelo que, por razones similares, ingresaron desde el Partido Republicano contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Los anuncios generaron inmediata respuesta desde parlamentarios oficialistas y de la DC, quienes coincidieron en que no existen razones jurídicas para acusar al Presidente de la República y que, más aún, la medida es un recurso de la oposición para obtener una ventaja política con miras a las elecciones de octubre y, a la vez, “tapar” los temas de corrupción que se han destapado recientemente y que involucra a personeros de derecha, como el caso Audio y las investigaciones por los sueldos de personeros políticos en la Universidad San Sebastián.

Al respecto, la diputada Maite Orsini (FA), indicó que “esta acusación, tanto la dirigida contra la ministra del Interior como, nos acabamos de enterar, al Presidente de la República, es evidentemente una acción electoral desesperada por parte de la ultraderecha para desviar la atención de los graves casos de corrupción que se han tomado la agenda pública en el último tiempo”.

“Y lo digo porque es evidente que no existe fundamento para ninguna de estas dos acusaciones. Este gobierno ha enfrentado la crisis de seguridad heredada de la administración anterior de la manera que corresponde, con un énfasis en la prevención y con un énfasis en la persecución del crimen y del delito y eso es claro al ver las cifras (...)”, agregó.

Así, defendió la gestión del Ejecutivo al señalar que “en materia de combatir la delincuencia, este gobierno ha presentado iniciativas de cambios estructurales y de largo plazo, como son por ejemplo la creación del Ministerio de Seguridad y la creación de (...) la Defensoría de las Víctimas”.

Por su parte, su correligionaria del FA, Emilia Schneider, destacó: “Quiero recordarle a la oposición su fracaso en materia de seguridad, porque cuando fueron gobierno, en el gobierno de Sebastián Piñera, nos entregaron un país con la migración descontrolada, con los homicidios al alza y con una inseguridad creciente en nuestro país”.

Al respecto, destacó que el gobierno de Boric “se ha dedicado a estabilizar las cosas, este gobierno logró quebrar la curva de homicidios, que venía al alza, y que finalmente se quebró esa pésima estadística que teníamos en nuestro país”.

Schneider reconoció que “por cierto que es difícil, es difícil la tarea de seguridad, pero con estas polémicas pequeñas que lo único que buscan es hacer un gallito político previo a las elecciones, no vamos a sacar nada, vamos a hacer una pelea que no le interesa a nadie, que no resuelve los problemas de la gente y mucho menos acusando al Presidente de la República”.

“Esto me parece una medida completamente irresponsable y pareciera ser que RN está compitiendo con Republicanos para ver quién es más duro”, cerró.

En tanto, el diputado del PPD Raúl Soto, sostuvo que “yo creo que lo que hemos visto el día de hoy, Republicanos anunciado una acusación constitucional contra la ministra Tohá y RN al Presidente Boric es un insulto a la inteligencia de los chilenos y chilenas”

“Es evidente que se trata de una maniobra electoral a semanas de la elección municipal y de gobernadores regionales. Es una pequeñez tremenda utilizar la crisis de seguridad para sacar una pequeña ventaja política. Y, además de eso, me parece evidente que se trata de una cortina de humo para tapar los casos de corrupción que están afectando hoy día a la derecha chilena, a propósito del caso Hermosilla, a propósito de las polémicas de la Universidad San Sebastián, que sin duda han afectado también electoralmente a la derecha y a la oposición chilena”, destacó.

“Es una aberración acusar hoy, en medio de una crisis de seguridad, a la ministra y al Presidente de la República, porque al contrario de eso lo que necesitamos es unión transversal para enfrentar el crimen organizado, la delincuencia y las nuevas formas delictuales”, destacó Soto.

Finalmente, el diputado del FA Gonzalo Winter indicó que “la acusación constitucional contra la ministra Tohá parte como una manera de desafiar a Chile Vamos, lo dijeron explícitamente. Pero si además el país tiene la oportunidad de leer el libelo contra la ministra Tohá, se va a dar cuenta de que casi todo le echan la culpa al Presidente Boric, a la ministra Tohá y al Presidente Piñera”.

“Es decir, la acusación constitucional contra la ministra Tohá es en realidad una acusación contra Chile Vamos. Entonces, este asunto que debiera ser serio, el de la violencia, de la delincuencia, el del crimen organizado, se convierte en una comedia de la derecha. Una comedia patética, ridícula, poco graciosa y que se toma con liviandad un tema tan grave”, destacó.

DC: “Es una irresponsabilidad de RN”

En tando, desde la DC, su presidente Alberto Undurraga indicó que no apoyarán el libelo contra el mandatario.

“Nos parece muy grave lo que ha planteado RN el día de hoy al plantear una acusación constitucional contra el Presidente de la República. Y es grave no porque uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con el Presidente, si a uno le gusta o no el Presidente, sino porque fue electo por la ciudadanía”, indicó el diputado falangista.

“Y ocupar la acusación constitucional por elementos que tienen que ver con la gestión de un gobierno es antidemocrático, es buscar afectar lo que la ciudadanía definió”, agregó.

Asimismo, Undurraga descartó que la acusación contra Boric tenga alguna posibilidad de avanzar en el Congreso.

“No tiene ningún futuro, porque dados los quorum que requieren las acusaciones constitucionales para los Presidentes de la República, está claro que, además, no tiene ningún futuro”, destacó.

Finalmente, al igual que indicaron desde el oficialismo, desde la DC destacaron que, al parecer, existe una carrera entre RN y Republicanos para ver qué partido es el “más extremo” del ala derecha.

“Llama mucho la atención que sea ese partido (RN), que hablaba de ser más moderado y que hoy día está en una competencia con el Partido Republicano por cuál es más extremo, por cuál es más extremista por el lado de la derecha. Asi es que nosotros evidentemente que no vamos a respaldar esa acusación constitucional porque nos parece una irresponsabilidad y atenta contra la democracia”, cerró Undurraga.