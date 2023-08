“Una mala experiencia”: Matthei explica el lío judicial con Carolina Arredondo y Vallejo dice que nueva ministra informó del caso

Un lío judicial entre la Municipalidad de Providencia y la empresa Arredondo y Guzmán Limitada, de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, se conoció luego del nombramiento de la nueva secretaria de Estado.

En entrevista con CHV este jueves, la alcaldesa Evelyn Matthei señaló que la firma de la actriz y gestora cultural se adjudicó una licitación para un proyecto de educación sobre reciclaje. Por la pandemia de coronavirus y la imposibilidad de que se concretaran los cursos, cortaron el contrato.

En diciembre de 2019, la empresa de la actual ministra se adjudicó el el contrato de “Capacitación para edificios residenciales participantes del servicio Mi Barrio Recicla” por $30 millones. En julio de 2020, la firma demandó a la municipalidad acusando que habían cambiado las condiciones contractuales.

“No nos parece que haya que pagar”

“Ella nos pidió que se le reembolsaran ciertos gastos que había hecho, supuestamente con cargo al convenio que nosotros habíamos hecho con ella, al contrato, pero entre ellos había la compra de una moto y uno se pregunta ¿Qué tiene que ver la compra de una moto con la educación en materia de reciclaje? Y, por lo tanto, nosotros le rechazamos ese gasto”, afirmó la jefa comunal.

“Eso es lo que se está peleando en los tribunales. Nosotros no hemos pagado y no queremos pagar. No nos parece que haya que pagar”, agregó.

Respecto a la decisión política del nombramiento que hizo el Presidente Gabriel Boric, Matthei evitó comentarios.

“Si ella es la persona idónea o no, bueno eso lo tuvo que haber visto, me imagino, el Presidente. Nosotros tuvimos una mala experiencia”, señaló.

Vallejo: “Fueron demandantes por un incumplimiento”

Consultada más temprano en La Moneda por los planteamientos de la alcaldesa sobre el tema y el “juicio de valor” que se hizo desde el Ejecutivo, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que Arredondo los puso en conocimiento de la disputa.

“La actual ministra informó sobre aquello y simplemente señalar respecto a eso que la actual ministra es demandante en el caso”, manifestó la vocera del Ejecutivo.

“Al parecer prontamente debería tener resultado ese proceso, pero esto surge a través de una demanda que se hace por parte de la fundación que se ganó una licitación y que se le puso término anticipado habiendo ejecutado los gastos. Entonces es una acción donde la actual ministra, a través de esa fundación, fueron demandantes por un incumplimiento”, aseguró.

Desde la oposición en tanto, el diputado de Renovación Nacional Andrés Longton dijo esperar que la situación sea clarificada por la nueva jefa de Culturas.

“Esperamos que la ministra pueda despejar las dudas de las licitaciones y también dar a conocer los convenios que ha recibido con anterioridad, para que nos enfoquemos en recuperar la buena gestión ministerial y no sigan haciendo noticias por escándalos”, planteó.