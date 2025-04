¿Una semana para el olvido? Los errores no forzados de Matthei que inquietan a Chile Vamos

Que esta ha sido una de las semanas más complejas para Evelyn Matthei, no es algo que escondan en su entorno, ni tampoco en los partidos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli).

Y es que, en solo tres días, la abanderada de la coalición de centroderecha no dio uno, sino tres pasos en falso que la convirtieron en el centro de las críticas de La Moneda, los partidos oficialistas e incluso los otros candidatos de oposición, José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

El más importante, llegó durante la tarde de este miércoles. En una extensa entrevista con Radio Agricultura, la exalcaldesa fue consultada respecto a su postura sobre el Golpe de Estado de 1973 en contra del gobierno de Salvador Allende.

“Era necesario. Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa”, remarcó y agregó que “mi posición es que no había otra (opción). Que nos íbamos derechito a Cuba. Yo lo que quiero señalar es que probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiesen muertos, pero ya en el 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque había control del territorio”.

En cosa de minutos y uno tras otro, el gobierno y los abanderados oficialistas salieron a apuntar en su contra. Además, el tema incomodó en Chile Vamos, sobre todo en Evópoli, desde donde transmiten que sus dichos son un retroceso para el sector.

Por lo mismo, en horas de la tarde, la propia Matthei salió hacer control de daños. “Se los digo fuerte y claro: nunca he justificado ni justificaré las violaciones a los derechos humanos”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

La candidata presidencial se refirió a las críticas de parte de su sector por su "alejamiento" de la dictadura. Foto referencial: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

En medio de los cuestionamientos, la exalcaldesa suspendió una actividad en la que -a las 16.00- iba a anunciar, junto a las directivas de Chile Vamos, la realización de una primaria en el sector.

Esto, según indicaron desde su propio entorno, debido a las diferencias del sector sobre la conveniencia de realizar esos comicios. El enredo en el bloque sobre el tema mantiene molestos a varios dirigentes y desató una crujidera en Chile Vamos. Hasta ahora, el diseño es que Matthei compita en las elecciones de junio con Rodolfo Carter, Francisco Chahuán y Luciano Cruz-Coke. Sin embargo, en el sector se mantienen afinando la puesta en escena y todavía persistían las dudas sobre si concurrir a primarias.

La UDI y RN ya convocaron a sus respectivos consejos generales para definir una postura.

Lo cierto es que lo este miércoles no fue primera vez en la semana que la agenda se les fue de las manos. El martes, en entrevista con Radio Universo, la abanderada se refirió a una pauta que sostuvo el lunes con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, para presentar algunas medidas para enfrentar la violencia en los estadios. En ese contexto, comentó: “ayer fuimos con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, fuimos a ver el Estadio Nacional. Ni una sola cámara, ni una, ni una”.

El desmentido no tardó en llegar. “El Parque Estadio Nacional cuenta con 322 cámaras de seguridad, que controlan los accesos e infraestructura deportiva del recinto (…). Desmentimos categóricamente las aseveraciones de Evelyn Matthei”, se lee en un comunicado del Ministerio del Deporte.

Por su parte, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, también salió a responder. Lo propio hizo la abanderada del PC, Jeannette Jara, y el líder del Frente Amplio, Giorgio Jackson.

Ese mismo día, en la tarde, llegó el segundo error no forzado de Matthei. A través de una publicación en su cuenta de X, indicó que “he pedido a los parlamentarios de Chile Vamos que soliciten toda la información respecto del acuerdo SQM-Codelco, con el objeto de revisar la conveniencia para el país de dicho pacto y el desarrollo futuro de esa industria en Chile”.

Desde el gobierno no tardaron en salir a responder. La ministra vocera, Aisén Etchebbery, defendió el acuerdo, mientras que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que “generar dudas en torno a esto me parece tremendamente inoportuno”. Lo propio hicieron desde Codelco.

En Chile Vamos, además, su arremetida también desconcertó, pero evitaron salir a cuestionarla.

Matthei, en tanto, en entrevista con Radio Agricultura, reconoció que la ofensiva la hizo “con un poquito de picardía”, para ver cómo iba a reaccionar el gobierno.

Preocupación en Chile Vamos

En Chile Vamos no pasaron desapercibidos los errores de su candidata y no esconden su malestar por lo que aseguran han sido improvisaciones, lo que reactivó los cuestionamientos internos por los equipos de la abanderada. De hecho, este jueves en la mañana el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, llegó hasta las oficinas de Matthei para transmitirle su preocupación por el mal manejo de la agenda.

Son varios los que coinciden que lo que ocurrió esta semana, donde Matthei se convirtió en el “objetivo fácil” del oficialismo y los otros candidatos de derecha, no se puede volver a repetir. En ese sentido, aseguran que la nominación de un jefe de campaña, que pueda ordenar políticamente el comando y evitar este tipo de errores, se debe apurar.

Santiago 11 de marzo 2025. Acto conmemorativo al cumplirse 15 a–os del inicio del primer gobierno de Sebasti‡n Pi–era Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

“Las definiciones ya las señaló Evelyn. Pero me parece que sin ninguna duda es necesario tener pronto una estructura de campaña que tenga una cabeza que ordene políticamente todo el cuadro en torno a Evelyn. Yo espero que sea lo más pronto posible, veo difícil que se pueda seguir retrasando”, aseguró a La Tercera el diputado de RN, Andrés Longton.

Su par de la UDI, en tanto, el diputado Cristhian Moreira afirmó que “tenemos la mejor candidata, pero aquí más allá de que ella hace todos sus esfuerzos, hay problemas severos en la conformación de equipos. El jefe/estratega de campaña, hace rato debió estar”.

Así, apuntó que “los aspectos comunicacionales y de relato, no se ven sólidos, y a estas alturas, son temas que ya deberían estar zanjados. Evelyn Matthei debe estar preocupada de conectar con la ciudadanía y dar a conocer sus propuestas. No se le ha cuidado como es debido, tiene que haber voceros (ojalá parlamentarios), ya que esta semana quedó totalmente expuesta a los tentáculos de esa izquierda que no cree en la democracia y que no deja de tergiversar todo”.

El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, por su parte, indicó que “sobre todo si finalmente, Evelyn Matthei participa en primarias, como todo indica, se hace necesario tener un comando liderado por un jefe de campaña, un equipo comunicacional y, por su puesto, que ello se tiene que adelantar (...). Ella tiene que buscar con quien se sienta cómoda y bien asesorada. Pero creo que llegó la hora de que se concrete esa nominación para ordenar el comando”.

Respecto a la cadena de errores, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, la senadora Paulina Núñez (RN), manifestó que “no era necesario referirse al tema (del golpe de Estado), como tampoco era necesario hace unos días atrás referirse al contrato entre SQM y Codelco. Uno espera que en una candidatura presidencial uno esté escuchando más propuestas y en definitiva qué va a hacer si es que llegas a gobernar”.