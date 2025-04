Anuncio de Matthei sobre primarias se atrasa en medio de controversia por dichos sobre Golpe de Estado

Este miércoles, cerca de las 14.00 horas, desde el comando de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se contactaron con varios alcaldes del bloque. Esto, con el objetivo de convocarlos a un anuncio que haría durante la jornada la candidata: primarias presidenciales del sector .

La invitación alcanzó a enviarse en grupos internos del comando y estaba citada para las 16.00 horas, en el Parque de las Esculturas, en Providencia. Se informaba que estaban citadas las directivas y alcaldes de Chile Vamos, pero no se decía el motivo. Eso solo se le transmitió en privado a algunos dirigentes del sector.

Sin embargo, se canceló en medio de las duras críticas que se levantaron contra Matthei, luego de realizar unas polémicas declaraciones respecto al Golpe de Estado de 1973. En Radio Agricultura, la exministra aseguró que “no había otra alternativa” y que era inevitable que hubiese muertos durante los primeros años del régimen. Un planteamiento que le valió la respuesta inmediata del Presidente Gabriel Boric a través de X y de los candidatos oficialistas.

En paralelo, su entorno decidió hacer control de daños. Así, Matthei se reunió con su equipo y grabó un video, el cual difundió durante la tarde, donde intentó explicar sus dichos. “Se los digo fuerte y claro: nunca he justificado ni justificaré las violaciones a los derechos humanos. Mi compromiso, ha sido siempre con el diálogo y la democracia”, manifestó.

En el círculo de Matthei, en todo caso, aseguran que la suspensión de la convocatoria se debió debido a las diferencias internas de Chile Vamos sobre si hacer o no primarias.

El vaivén en las primarias

Las horas previas a las declaraciones de Matthei estuvieron marcadas por intensas tratativas para lograr amarrar tener comicios en junio, en un escenario en que la izquierda ya zanjó que hará primarias y estiman que será competitiva.

En el bloque en los últimos días se han enredado con la idea de hacer o no elecciones debido a que algunos defienden que tienen que ser comicios competitivos y que solo se justifican si se incluye a los abanderados de los libertarios y de republicanos: Johannes Kaiser y José Antonio Kast, respectivamente. Pese a las gestiones de la coalición, ambos cerraron la puerta a esa opción.

Por lo mismo, RN desechó realizar unas primarias solo con el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter, quien se había autoimpuesto como plazo la semana pasada para tener una respuesta, de lo contrario, advirtió que tomaría otro camino fuera del bloque, como candidato a senador del partido liderado por Arturo Squella.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

En Chile Vamos, además, hicieron lo posible por sumar a Ximena Rincón (Demócratas) a una primaria, sin embargo, su partido no está constituido a nivel nacional, por lo que no puede ser candidata. Con ese nombre desechado, sondearon a Harold Mayne-Nicholls e incluso se reunieron con él. No obstante, él se negó a esa opción debido a que dijo que su domicilio político no está ni en la izquierda ni derecha y prefiere seguir juntando firmas para ir directo a la primera vuelta presidencial.

Con esos nombres fuera de escena, en Chile Vamos cundió la desesperación y en RN se generó una revuelta interna, liderada por Francisco Chahuán y Cristián Monckeberg, pidiendo que se realicen primarias y que se levanten candidaturas “complementarias” a Matthei, que sean figuras de los partidos del bloque y que se incluya a Carter.

De hecho, el propio Chahuán se mostró disponible para competir, lo que desató la molestia de Matthei, quien el martes llamó por teléfono al senador para transmitirle que no era conveniente que abriera esa puerta.

Sin embargo, las presiones fueron mayores y la exministra, en conjunto con las directivas de Chile Vamos, empezaron a alistar una fórmula para que las primarias cuajen. Así, el anuncio de este miércoles incluía informar elecciones con Carter, Chahuán y el senador Luciano Cruz-Coke, quien en las últimas horas se convenció de esta vía.

El problema es que los tres partidos ya proclamaron a la exalcaldesa como su abanderada, por lo que tendrían que convocar a nuevos consejos generales para ratificar las postulaciones “complementarias”. Y ya están contrarreloj debido a que el plazo para inscribir los comicios vence el próximo 29 de abril.

Lo que precedió a la tormenta

Por casi dos horas, Matthei estuvo “al aire” en Radio Agricultura. La entrevista con Sergio “Checho” Hirane, pensada como una instancia más distendida, terminó generando efectos políticos inmediatos. La abanderada no evitó los temas controvertidos, entre ellos, lo relativo al Golpe de Estado.

Lo rápido que se viralizaron los dichos de la candidata hicieron evidente el problema en segundos: a la controversia del martes por sus cuestionamientos al acuerdo por el litio entre Codelco y SQM; y la polémica por las cámaras del Estado Nacional, se sumó otra declaración desafortunada que no estaba en los planes de su equipo de comunicaciones.

De hecho, sus dichos generaron malestar inmediato en Chile Vamos, donde se reflotaron las críticas por el manejo comunicacional y la conformación de sus equipos .

Pero no solo eso. Mientras los partidos intentaban negociar los alcances de la primaria, la exjefa comunal también disparó contra dos de sus posibles contendores: Carter y Chahuán. Sobre el primero, sinceró que “no tiene sentido” una primaria solo con él: “La gente cacha (sic) que eso no es una primaria de verdad”.

Mientras que del senador, agregó que “en su partido no están muy contentos, porque no lo habló con nadie, se tiró solo y el partido me había proclamado a mí. Pero esas son pequeñeces”.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

Aunque esos dichos pasaron desapercibidos en la opinión pública frente a sus declaraciones por el Golpe de Estado, lo cierto es que también generaron malestar en Chile Vamos.

Sobre todo, porque en horas antes, desde las directivas del bloque, según fuentes del sector, se contactaron con Carter para pedirle que esperara un poco más -considerando que su plazo autoimpuesto venció el viernes pasado-, a lo que él accedió. Además, le habían transmitido que este miércoles se haría el anuncio y que le informarían de la hora y lugar. Lo que finalmente no ocurrió debido a diferencias internas, según recalcan en el entorno de Matthei, y tras el traspié comunicacional.

Al cierre de esta edición, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, entre otros “orejeros” de la candidata se encontraban en el comando de Matthei para seguir discutiendo si se retomará (o no) el anuncio de las primarias.