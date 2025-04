El rechazo de Mayne-Nicholls a una primaria con Matthei

Tres reuniones con dirigentes de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) ha sostenido el precandidato presidencial Harold Mayne-Nicholls en la última semana. Esto con el objetivo de sondear la posibilidad de que el independiente se mida en una primaria con la abanderada presidencial del bloque, Evelyn Matthei.

En ese contexto, la semana pasada el expresidente de la ANFP se reunió en particular con el timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, y durante el viernes hizo lo propio con el senador de la UDI Javier Macaya, quien es parte del comité electoral del partido.

Ayer, en tanto, sostuvo un encuentro con los dos parlamentarios.

Conocedores de esas conversaciones, si bien aseguran que no se le invitó formalmente a una primaria, sí reconocen que es un tema que estuvo sobre la mesa.

Al respecto, la respuesta de Mayne-Nicholls fue tajante: seguirá juntando las firmas para ir como independiente y no tiene contemplado participar de una elección con la abanderada de Chile Vamos.

Así, de hecho, lo dio a entender a La Tercera hace unos días. “No me siento cómodo con ninguno de los dos sectores, ni izquierda ni derecha; mi candidatura es independiente, de centro, pero siempre estoy dispuesto a sentarme a conversar”, aseguró al ser consultado por la opción de participar de una primaria junto a Matthei.

Fuentes de Chile Vamos, en todo caso, aseguran que más que intentar convencerlo de participar en esos comicios, la idea de los encuentros era conocer sus posturas y así evaluar las coincidencias que comparten de cara a la presidencial.

Lo cierto es que al interior de la coalición de centroderecha el nombre Mayne-Nicholls viene sonando hace semanas, algo que se intensificó después de que se confirmara que la abanderada de Demócratas, Ximena Rincón, no podría participar de esos comicios.

De hecho, hace cerca de un mes algunos dirigentes de la coalición ya se habían puesto en contacto con el independiente para sondear la posibilidad de que se sume a una primaria, a lo que Mayne-Nicholls habría contestado que si bien su intención es mantener su independencia, estaba dispuesto a sostener conversaciones.

En la UDI y RN, en tanto, transmiten que la intención es que Matthei compita en primarias y, por lo mismo, se han empezado evaluar otras opciones. Así, con el portazo de la directiva de Renovación Nacional (RN) a Rodolfo Carter -quien dio plazo hasta el pasado viernes para tener una respuesta concreta-, Mayne-Nicholls aparece como una de las pocas cartas que quedan sobre la mesa.

Esto, pese a que son varios los que dicen que Matthei no puede participar de una primaria con un solo competidor.

Mayne-Nicholls, por su parte, sigue en proceso de conseguir las firmas para inscribir su candidatura, plazo que termina el próximo 18 de agosto. “Hoy 15 de abril queremos llegar a una primera gran meta: llegar a las 5 mil firmas. Llevamos 4.800, nuestro plan era al 20 de abril tener 5 mil, pero si todos ustedes nos ayudan, vamos a poder hacerlo hoy día y con eso seguir trabajando para poder llegar a los 35.361 patrocinios para la campaña, y así entre todos recuperemos el alma de Chile”, dijo este martes en un video que subió a sus redes sociales.

Respecto a su decisión de mantenerse como independiente, en entrevista con CNN Radio aseguró que “tuve conversaciones con todo el abanico de partidos, desde el Partido Socialista a la UDI y otros que no forman parte de este grupo también. Muchos de ellos, seis o siete, me ofrecieron ser candidato (...), y no me sentí cómodo en ninguna de las situaciones”.

En esa línea, agregó que “lamentablemente no hay cómo hacer una primaria con independientes, porque no existen partidos de centro, los de centro todos tienen apellido (...). Me encantaría ir a una primaria si es que hubiera independientes y la ley lo permitiera”.