El portazo final de RN a Carter: lo que pasó en la cita con Galilea y Balladares

A las 10.07 horas, Rodolfo Carter llegó hasta la sede de Antonio Varas 454. Lo hizo acompañado de su amiga y militante de Renovación Nacional (RN), la exministra Cecilia Pérez.

Desde hace semanas que el exalcalde de La Florida buscaba un acercamiento más institucional con las directivas de Chile Vamos. Así lo plasmó en una carta que difundió a mediados de la semana pasada, donde pedía ser invitado a la primaria de la oposición para medirse con Evelyn Matthei. Carter, incluso, intentó dar garantías: se comprometió a un “buen tono”, a diferencia de cómo se desarrolló la primaria de 2017 entre el senador Manuel José Ossandón y Sebastián Piñera. “Sea cual sea la decisión que adopten, les ruego comunicarla a la brevedad”, sellaba en el escrito.

Con el timonel RN, Rodrigo Galilea; y su secretaria general, Andrea Balladares, Carter acordó reunirse durante la mañana de este jueves, a un día del ultimátum que ha expuesto: si este viernes no hay una invitación de Chile Vamos para competir en primarias, apostará a competir al Senado en la lista del Partido Republicano.

Aunque la postura de la directiva de RN ha sido pública respecto a no estar disponibles para realizar una primaria entre dos contrincantes, hubo algo más que caldeó los ánimos antes de la reunión y reafirmó la postura de los líderes del partido. Durante la mañana, el exjefe comunal sostuvo una entrevista en Tele13 Radio donde criticó sin anestesia la actitud de Chile Vamos y directamente a Matthei.

“Al frente se armó una primaria que es el Festival de Viña. Tenemos tres candidatos que son atractivos, por más que se ningunee a Winter por su falta de credibilidad y sus actitudes, es un candidato mediático. Y Jeannette Jara es una candidata con potencial, Tohá es la candidata de la socialdemocracia, Vodanovic incluso puede entrar ahora (…). Y al frente usted va a tener a Chile Vamos y una candidata encerrada en su casa tocando el piano. Hoy día en la política moderna, vamos a a tener a la izquierda con toda la prensa, todos los días, en todo los programas de televisión, en la opinión pública, discutiendo sobre ellos y la oposición muda”, espetó Carter.

Que Carter de antemano rompiera su compromiso de buen tono dio una señal confusa y terminó por colmar la paciencia. Así, en RN le transmitieron su postura como definitiva: la primaria no puede ser entre dos personas. Eso sí, Galilea y Balladares le hicieron una solicitud final: que pueda colaborar en un último intento -dada su cercanía con José Antonio Kast y Johannes Kaiser- para levantar una primaria amplia, más competitiva. Sin embargo, es una vía que desde hace semanas está descartada.

Esta gestión, en todo caso, no es porque sí y va en línea con el último llamado hecho por Matthei en su visita en la Región de Magallanes: “A lo que yo aspiro es a una primaria y creo que todavía hay tiempo y hay que seguir insistiendo (…). Lo ideal sería tener una primaria con todos los partidos y las personas que estuvimos en contra del primer texto constitucional”.

Carter recogió el mensaje y a la salida de la reunión así lo confirmó. “La directiva de RN hizo presente que tienen dudas respecto de la existencia de las primarias y yo creo francamente que a esta altura lo más probable es que no hayan primarias. Esto no tiene por qué ser una guerra, no tiene que ser una descalificación. Cada uno tiene que asumir sus decisiones y los efectos que ellas tienen. Yo siempre he creído que las primarias son necesarias, especialmente porque en la izquierda va a haber mucho rock and roll y si no hay primarias en Chile vamos con suerte va a haber un bolero”, dijo.

Más molesta se le vio a Cecilia Pérez, quien desde RN ha apoyado que a Carter se le invite como independiente. La exministra incluso puso en duda su apoyo a Matthei, pese a ser militante del partido. “Es algo que voy a tener que evaluar”. Sobre su permanencia en la colectividad, afirmó que “siempre existen procesos de reflexión y sin duda que el hecho de que no hayan primarias a uno lo llevan a plantearse muchas cosas”.