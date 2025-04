Con la abanderada de Demócratas, Ximena Rincón, ya virtualmente descartada para una primaria presidencial junto a Evelyn Matthei (Chile Vamos), las fórmulas para realizar esa elección parecen agotarse.

De hecho, hoy en la mañana la propia Matthei reconoció que queda poco “margen” para concretar esos comicios. “El drama es que efectivamente Demócratas ya no estaría en condiciones de ir a primarias y por lo tanto ese es un escenario que a esta altura hay que revisar”, aseguró en entrevista con Radio ADN.

Lo mismo transmiten al interior de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), donde apostaban a que un piso mínimo para esa elección fuera contar con la senadora por El Maule. Con esa opción ya prácticamente fuera de la mesa, pues para participar el partido de Rincón debe conseguir 35 mil patrocinios antes del 30 de abril -fecha en que se inscriben los pactos en el Servicio Electoral (Servel)- la discusión dentro del bloque de centroderecha es una: qué tanto forzar una primaria para Matthei.

Chile Vamos en horas clave: UDI y Evópoli se inclinan por primarias entre Matthei y Carter, pero RN se resiste.

En la coalición, en privado son varios los que aseguran que no se debe hacer unos comicios por hacer y que, en ese sentido, si no se logra convocar a al menos tres candidatos que permitan fortalecer la candidatura de Matthei, no se debería insistir por ese camino e ir directo a primera vuelta. Discusión que, en todo caso, no está zanjada.

En ese contexto, explican que uno de los escenarios que se está evaluando es el que la exalcaldesa se mida en una elección solamente con Rodolfo Carter, quien lleva meses empujando para ser parte de esos comicios y que dio como plazo límite esta semana para recibir una invitación.

“Solicito formalmente ser invitado a participar en dicho proceso en calidad de independiente, tal como ocurrió con Sebastián Sichel en 2021. Sea cual sea la decisión que adopten, les ruego comunicarla a la brevedad”, planteó a través de una carta a la directivas de Chile Vamos, la semana pasada.

Lo cierto es que la idea de una primaria Matthei-Carter levanta varias dudas. Por lo mismo, según algunas versiones del sector, las directivas de la coalición le solicitaron al exalcalde de La Florida una reunión durante este jueves para abordar el tema, la que si bien fue descartada por algunos personeros de la coalición, reconocen que está la intención de concretarla.

Públicamente, el primero en desmarcarse de esa eventual primaria fue el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, quién este martes -en entrevista con Radio Cooperativa- aseguró que “una primaria entre dos personas no tiene mucho sentido con miras a lo que busca una primaria, que es que un grupo ojalá lo más amplio de candidaturas se resuelvan para generar un candidato común de un sector muy amplio”.

Así, explicó que “por eso es que nosotros siempre habíamos señalado que nos gustaba la idea de una primaria amplia que fuera desde Demócratas hasta los señores K, que bueno no parecen tener ninguna vocación de hacer primarias ni entre ellos, ni con nadie (…). Tenemos plazo hasta el 27 de abril para dejar conformada una primaria que cumpla con ciertos requisitos mínimos y si no, simplemente seguiremos nuestro camino con Evelyn Matthei”.

Al respecto, consultado por La Tercera, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, manifestó una postura contraria y mostró disposición para que haya elecciones solo entre Matthei y Carter. “Estamos en un escenario cambiante que tenemos que analizar bien. En principio, siempre prefiero primarias y creo que tenemos equipo para encontrar la mejor solución”, aseguró.

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, en tanto, también se plegó a esa idea. “Las primarias son una herramienta valiosa para la política. Permiten que los candidatos muestren sus ideas, debatan sobre la mejor forma de hacernos cargo de los problemas de Chile, fortalezcan los equipos de cada candidatura y logren mínimos comunes para un próximo gobierno”, afirmó.

En ese sentido, agregó que “más allá del número de candidatos, siguen siendo una instancia enriquecedora para el debate democrático y para la ciudadanía. Como Evópoli, abogamos por una primaria porque creemos que este mecanismo fortalece el proyecto político que queremos construir, y ha demostrado su valía para el sector, que desde 2013 ha seleccionado a sus candidatos presidenciales a través de este camino”.

Sea cual sea la definición, en el bloque reconocen que están contra el tiempo y que, por lo mismo, esperan que la discusión no se extienda más allá de la próxima semana. Lo anterior, sobre todo porque cada colectividad tendrá que convocar a sus respectivos consejos regionales y generales para fijar una postura institucional.

Por lo pronto, hoy los partidos aseguran que la única opción que se está evaluando es si sumar o no a Carter. Esto, pese a que en su momento miraron otros escenarios como invitar al independiente Harold Mayne-Nicholls.