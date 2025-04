Rincón sin margen para competir con Matthei: si quiere ir a primarias necesita juntar 35 mil firmas antes de fin de mes

Hay resignación en Chile Vamos: la opción de una primaria que enfrente a la abanderada del bloque, Evelyn Matthei y a Ximena Rincón (Demócratas) está virtualmente descartada. Aunque la senadora ha transmitido que las conversaciones de su colectividad con el bloque de derecha son únicamente para acordar una lista parlamentaria, no es ningún misterio que su nombre está hace meses sobre la mesa para disputar primarias. O estaba.

El silencioso portazo del Servel a la senadora Rincón tiene una sola respuesta: las leyes 18.603 y 18.700. Dichas normativas regulan en conjunto el procedimiento para que un partido pueda extenderse a todas las regiones del país y estar habilitado para declarar candidaturas presidenciales en una primaria presidencial.

Aunque Demócratas está constituido legalmente como partido, la ley exige que debe estarlo en todas las regiones del país para participar en una instancia de esa naturaleza. O bien, contar con poco más de 35 mil militantes, cifra que corresponde al 0,5% de los votos obtenidos en la última elección de diputados. Esto debido a que para candidaturas de primarias presidenciales, los partidos que suscriben el pacto deben cumplir con los mismos requisitos que se exigen para la elección definitiva.

Esa es la razón que explica que los tiempos no den para que Demócratas alcance a constituirse en las tres regiones que faltan: Los Lagos, Los Ríos y Magallanes. Al requerir menos afiliados -un mínimo de 500 rúbricas en cada zona- esta era la vía “fácil” a la que estaba apostando Rincón y eso quedó de manifiesto en su gira por el sur hace algunos días. Sin embargo, ese proceso es mucho más lento.

Para extenderse a todas las regiones del país la ley dispone que el partido debe hacer una solicitud al director del Servel presentando las nuevas afiliaciones. Luego, dentro de cinco días hábiles, el mandamás del organismo debe publicar dicha solicitud. Contra esa petición existe el derecho de oposición por parte de cualquier partido político. Por eso, la misma normativa establece que cualquier requerimiento debe presentarse ante el director del organismo en un plazo máximo de 30 días hábiles.

Si ninguna colectividad se opone, el Servel dicta la resolución en que se declara al partido legalmente constituido en las regiones correspondientes. Aunque el trámite no termina ahí: el Servel, además, debe incluir a la colectividad en el registro de partidos.

Así, como solo restan solo 12 días hábiles desde este martes hasta el 29 de abril -el plazo fatal para inscribir primarias presidenciales-, la opción de inscribir a Demócratas en todas las regiones es una misión imposible .

Sin referirse específicamente a la extensión de los partidos a nivel regional, en el Servel explican a La Tercera el proceso que se dará a fin de mes: “De acuerdo con lo señalado en el inciso final del artículo 22 de la Ley 18.603 los partidos deberán comunicar al Servicio Electoral, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, las nuevas afiliaciones, desafiliaciones, adherencias y renuncias que por cualquier causa se produjeren dentro del mes anterior al informado. Tras el cierre del plazo para la declaración de candidaturas para primarias, y de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 20.640, el director del Servicio Electoral deberá pronunciarse sobre la aceptación o rechazo de dichas candidaturas dentro del plazo de cinco días, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 18.700″.

En otras palabras, si Demócratas quisiera presentar las filiaciones en las tres regiones, si no lo hizo en la ventana de tiempo de los primeros cinco días hábiles de abril, deberá esperar a los primeros cinco días hábiles de mayo.

Con esta estrategia descartada, al partido de Rincón solo le queda una opción: emular la hazaña del Presidente Gabriel Boric en 2021. Es decir, lograr la afiliación de 35 mil militantes a su colectividad. En dicha oportunidad, Convergencia Social -que partió la tarea con una base de 9 mil firmas- reunió otras 30 mil. Hasta fines de febrero, Demócratas contaba con 15 mil militantes.

Ante las pocas opciones que le van quedando a Rincón, hay quienes recuerdan el salvataje que ocurrió en 2016 con la ley 20.914. Ese año se tramitó una normativa exprés con un artículo transitorio que permitió que partidos que no estando legalmente constituidos en todo el país, pudieran competir en primarias de alcaldes y concejales. Por eso el Congreso pensó una solución rápida que les liberó el camino.

Si Rincón quisiera explorar esa vía tendrá el problema de que necesitará los votos del oficialismo y en la alianza de gobierno es poco probable que exista la voluntad de tramitar una ley exprés para armarle una primaria a Chile Vamos.

Dedvi Missene

Del problema de Rincón están conscientes en Chile Vamos. De hecho, durante esta mañana en entrevista en Cooperativa, el timonel RN, Rodrigo Galilea, lamentó la situación.

“Yo he dicho que creo que al menos debiese haber tres participantes en nuestro sector, pero lamentablemente se nos suma una interpretación del Servel que señala que los militantes de los partidos que no están constituidos en todas las regiones del país no pueden participar en una primaria. Interpretación con la que yo debo decir no estoy no de acuerdo. Encuentro muy curioso que el Servel interprete que RN pueda invitar a un independiente, que no tiene que ver nada con ningún partido, y no poder invitar a una primaria a un militante de un partido que está constituido en 10 o 12 regiones del país, que es el caso de Demócratas y Ximena Rincón”, transparentó.

La carrera en el oficialismo

¿Y qué ocurre con los candidatos oficialistas de partidos no constituidos a nivel nacional? Al partido del diputado y abanderado presidencial Jaime Mulet, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), solo le resta constituirse en la Región de Magallanes. Según transmiten en el partido, ya habrían alcanzando las firmas para formalizarse en la zona.

De hecho, según información del Servel, el pasado de 6 de marzo en la colectividad ingresaron la solicitud de extensión en dicha zona, la que si bien aún no cuenta con la respuesta del órgano electoral, por plazos, debería llegar el 25 de abril, cinco días antes de la inscripción de primarias.

En el caso del Partido Liberal, que ha levantado como su carta al diputado Vlado Mirosevic, reconocen que están apostando a conseguir las 35 mil firmas y, a su vez, constituirse en las regiones donde quieren levantar candidaturas parlamentarias.