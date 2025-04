Chile Vamos y Demócratas: cómo se fragua el acuerdo parlamentario y una incierta primaria Matthei-Rincón

Corría el mes de diciembre. Y mientras la reforma previsional dividía a los partidos en apoyos y rechazos, Evelyn Matthei y Ximena Rincón se juntaron por primera vez para poner sus cartas políticas sobre la mesa.

En esa cita -cuentan quienes supieron de ella- ambas dejaron fuera el tema presidencial y las primarias. Pero sí avanzaron en los primeros trazos de un posible acuerdo parlamentario y programático entre Chile Vamos y Demócratas.

Fue el puntapié inicial de las conversaciones.

Una cita entre Ximena Rincón y Evelyn Matthei fue el vamos para la búsqueda de un acuerdo parlamentario entre Demócratas y CHV.

Días después, también en diciembre, el exministro de Justicia y secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, dio el siguiente paso e invitó a su casa a los secretarios generales de Chile Vamos: Juan Antonio Coloma (UDI), Andrea Balladares (RN) y Juan Carlos González, quien era en ese minuto el representante de Evópoli. De ahí, los contactos no se han interrumpido, vía telemática y presencial.

“Estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para tener una lista de unidad de la oposición. Y, efectivamente, tenemos conversaciones con Demócratas, con Amarillos y también algunas iniciales con el Partido Social Cristiano, porque nuestro objetivo es lograr, tal como nos pidió Evelyn Matthei, la conformación de una lista lo más amplia posible para poder tener mayoría en el Congreso”, dice Coloma, encargado de las negociaciones por parte del gremialismo.

Los nudos no son pocos. Partiendo porque republicanos y los nacional libertarios no están dispuestos a integrar una lista con Chile Vamos y así lo han comunicado interna y públicamente. Un hecho que augura una ruda competencia por la hegemonía del sector. El único viso de apertura lo esbozó hace una semana Sebastián Figueroa, negociador de la tienda de Kast, al no descartar pactos por omisión. Pero -según confidencian en Chile Vamos- ese planteamiento aún no tiene una bajada concreta.

Ambos bloques están conversando, a su vez, con los social cristianos. En un tira y afloja que hasta ahora no da pistas hacia dónde se inclinará la balanza.

Amarillos -aseguran en esa tienda a LT Domingo- ya decidió no ir con Chile Vamos en una plantilla al Congreso, aunque mantiene la incógnita frente a la presidencia, punto en que hay opiniones divididas.

Con Demócratas es donde se registra un mayor avance, tienda que -independientemente de las candidaturas que llevará a nivel nacional- ha priorizado ante sus interlocutores contar por lo menos con tres senadores. Junto con Matías Walker (Coquimbo), que no va a la reelección, buscan mantener la senaduría del Maule -dado que Rincón no va a repostular- y lograr la de Aysén, donde levantan al diputado Miguel Ángel Calisto. Lo anterior, junto con conservar las cinco diputaciones que tienen actualmente y lograr apoyo en unos cuatro o cinco cupos más.

“Nos abrimos a la posibilidad de explorar acuerdos en materia presidencial y parlamentaria con otros partidos, con exclusión de aquellos que pertenezcan a los extremos. Estamos en plenas conversaciones, explorando acuerdos. No estamos con ansiedad por ir a una primaria, sino que nuestra única motivación es desplegar la campaña presidencial de Ximena Rincón y llevar candidatos a diputados y senadores en todas las regiones del país”, sostiene a LT Domingo el senador Walker, vicepresidente de Demócratas.

Para Chile Vamos acordar una lista parlamentaria con el centro político es fundamental. No solo en términos de amplitud electoral, sino que en materia de acuerdos y gobernabilidad. Y así lo plantea el diputado Andrés Longton (RN). “Hoy día tenemos mayoría en el Senado, ni más ni menos que por Demócratas. Y eso hay que fortalecerlo”.

El Exocet

La conversación sobre la parlamentaria va de la mano con la que los partidos, en especial sus timoneles, llevan adelante en materia presidencial.

En Chile Vamos la opinión transversal es que Rincón es hoy la principal carta para competir contra Matthei en una primaria, ante los reiterados rechazos de los abanderados del Partido Republicano, José Antonio Kast, y de Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Y que independientemente de la fuerza electoral de ese partido o de su bajo porcentaje en las encuestas (1% en la Cadem del 23 de marzo), el hecho de que la senadora por el Maule participe de la elección marca un símbolo político que le permite a la coalición correr la cerca hacia el centro.

“A estas alturas, Rincón tiene la llave”, comenta un parlamentario de Chile Vamos.

La advertencia del Servel de que Ximena Rincón no podría participar en primarias, porque Demócratas no está constituido en todo el país, complicó el escenario. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile.

Pero las luces de alerta se encendieron con fuerza a fines de marzo, tras una advertencia del Servel. Esto, porque de acuerdo a la Ley N°18.100 sobre votaciones generales y escrutinios, Rincón -al igual que Jaime Mulet (FREVS) y Vlado Mirosevic (Partido Liberal)- estaría impedida de participar en primarias por no contar con un partido constituido en las 16 regiones del país. Le faltan tres -Los Ríos, Los Lagos y Magallanes-, donde cada una requiere un mínimo de 500 inscritos, lo que no es fácil. O contar con un mínimo de 35.360 militantes a nivel nacional, número que solo es superado por cinco colectividades.

El Exocet no solo impactó a Demócratas, también a Chile Vamos. Pues sin esa carta lo más probable es que no se inscriban en la papeleta del 29 de junio y queden mirando por televisión cómo el oficialismo define su opción y llega con una candidatura única a la primera vuelta.

“Fue un mazazo”, califica un parlamentario de la UDI, quien augura que una eventual primaria Matthei-Rincón “hoy simplemente está en riesgo”.

A ello responde el pragmatismo del presidente de RN, Rodrigo Galilea, quien esta semana fue tajante: “Agotaremos todas las instancias para tener una primaria con, al menos, tres participantes. Si no, no las hay. Y vamos a seguir con la campaña de Evelyn Matthei”.

En las filas de Chile Vamos impera la visión de que el camino se puso jabonoso. Al punto que algunos plantean que ahora, más que nunca, hay que darle una vuelta a si es conveniente o no insistir en las primarias. “Esta es una definición táctica. Nosotros vamos a ir a primarias en la medida en que nos sirvan”, plantea una fuente del gremialismo.

La definición tiene tiempos contrarreloj -el plazo de inscripción se cierra el 30 de abril-, pero tanto Matthei como sus partidos base no están dispuestos a desechar esa contienda en forma anticipada.

“Todavía estamos a tiempo de insistir en la necesidad de una primaria amplia, que nos permita ganar en primera vuelta y obtener la mayoría parlamentaria que necesitamos. Mientras ese plazo siga razonablemente abierto, vamos a insistir, porque los votos están y el único peligro que vemos para perder es justamente la división”, afirma el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, a LT Domingo. Punto que complementa diciendo: “Mi posición siempre ha sido que hay muchos más argumentos en favor de tener una primaria que de no tenerla. Y si finalmente llegamos al punto en que tenemos que tomar una decisión, voy a defender la necesidad de tener una primaria acotada, aunque no sea todo lo amplia que hubiésemos esperado”.

Los nudos

Pero hay otros escollos. Demócratas se resiste a ir a una primaria con la dupla Kast-Kaiser. Un borde que fijó la propia Ximena Rincón apenas fue proclamada por unanimidad el sábado 15 de marzo como abanderada presidencial del partido, en la sede ubicada en Av. Providencia.

“Vamos a dar la pelea para tener representación parlamentaria, para tener una voz en la definición presidencial. Hoy se traza un camino donde quedan fuera los extremos. No queremos ni la rabia ni la polarización que los extremos representan para Chile”, señaló en esa oportunidad.

La decisión de Ximena Rincón y Matías Walker es poner foco en el acuerdo parlamentario y programático con Chile Vamos. Foto; Dedvi Missene.

No hubo decisión sobre las primarias. Una manija estratégica que Demócratas no está dispuesto a soltar en forma anticipada. No solo como herramienta de negociación, sino que porque los escenarios no son fáciles.

“Si hay primaria o no hay primaria es un tema secundario. Para nosotros el tema parlamentario y programático es fundamental. Mientras no se resuelva eso, la verdad es que lo otro no es tema para nosotros”, sostiene Rincón a LT Domingo, desde Puerto Montt, en medio de una gira por Punta Arenas y las regiones de Los Ríos y Los Lagos, como parte de la ofensiva para lograr la inscripción del partido en esas zonas.

Lo programático para Demócratas no es menor. Incluso, al interior de esa tienda se devela que hubo inquietud por el asunto de la pena de muerte. Porque si bien Matthei sostuvo que esa sanción no se puede volver a instalar tras ser derogada, también planteó que “hay ciertos casos en que, a mi juicio, por lo menos… yo mantengo lo que dije el año 2001, la pena de muerte sí debiera aplicarse”. Esto, porque no son partidarios de su reposición.

Con todo, la evaluación -de acuerdo a expertos electorales- es que las decisiones que se avecinan están lejos de ser fáciles. Esto, porque si bien Rincón -en el mejor de los casos- podría salir segunda en una primaria frente a Matthei -si a la competencia se integra el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter, quien dio plazo a Chile Vamos esta semana para decidir, y Franco Parisi (PDG), quien esta semana llegó a Chile a hacer campaña-, también arriesga una derrota contundente ante la exalcaldesa. No solo por el desigual marcaje de ambas en las encuestas, sino que porque la abanderada de Chile Vamos está en condiciones de movilizar a tres partidos y Rincón solo a uno. Una situación que se agravaría para la senadora si otros candidatos la superan en porcentaje. Ello impactaría su capital político y la dejaría en una precaria situación para recorrer el país y apoyar a sus candidatos al Parlamento.

Y si, por el contrario, va directo a una primera vuelta, lo más probable es que su opción no pase a segunda vuelta y pierda la posibilidad de alcanzar un buen acuerdo parlamentario con Chile Vamos.

La salida menos traumática -según observan- es que al final Rincón termine bajándose en favor de Matthei. Pero ese escenario, para la senadora -que ha dicho en todos los tonos que no teme a los desafíos-, no está en el mapa.