Revuelta en RN: el telefonazo de Matthei al senador Chahuán por mostrarse disponible a competir en primarias

Ayer por la tarde la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se contactó con el senador RN Francisco Chahuán. El objetivo fue uno solo: transmitirle su molestia por las declaraciones que había realizado durante la jornada.

Según publicó este lunes La Segunda, el parlamentario planteó que debía haber primarias en el sector, incluyendo al exalcalde Rodolfo Carter, lo que ha sido resistido por su partido. De hecho, más tarde Chahuán profundizó en sus dichos, en entrevista con CNN Chile, y aseguró que “estaría disponible a participar en primarias” .

A sus palabras se sumaron las del expresidente de RN Cristián Monckeberg, quien aseguró que deben realizarse esos comicios y propuso levantar como candidato a Chahuán. Esto, en un escenario en que Renovación Nacional ya proclamó en su consejo general, del 11 de enero pasado, a la exjefa comunal de Providencia como su carta presidencial.

En la antesala de ese hito, de hecho, Chahuán apostó por ser la carta de RN y su entorno intentó juntar las firmas necesarias que establece el reglamento de la colectividad, pero no lo consiguió.

Además, varios dirigentes de la tienda, entre ellos los extimoneles Carlos Larraín y el propio Monckeberg -quien hoy colabora en el equipo programático de Matthei como representante de RN-, impulsaron la idea de tener un candidato propio en las primarias. Sin embargo, primó la visión de la directiva encabezada por Rodrigo Galilea y Andrea Balladares, quienes se desplegaron para que la tienda respaldara a Matthei.

Por lo mismo, la exalcaldesa, según quienes conocieron del intercambio, le transmitió a Chahuán que no le parecía que se abriera esa puerta nuevamente de levantar una carta presidencial de RN .

Si bien Matthei ha dicho que quiere ir a primarias y que está disponible a lo que decidan los partidos, lo cierto es que no está dispuesta a unos comicios solo con Carter, quien estuvo en conversaciones con Chile Vamos. Por esta razón, RN dio un portazo a esa opción y ha estado buscando frenéticamente alternativas, entre ellas la opción de la senadora Ximena Rincón (Demócratas), quien no podrá competir debido a que su partido no se ha constituido a nivel nacional.

Además, en el bloque de derecha han sondeado la opción de incluir en primarias a Harold Mayne-Nicholls. De todas formas, el escenario ideal que buscaban es que José Antonio Kast y Johannes Kaiser se sumaran a esas elecciones debido a que creen que ellos comparten el mismo electorado, lo que favorece a Matthei. No obstante, ellos han dicho que irán directo a la primera vuelta.

Desesperación por primarias y citación al consejo general

Hasta ahora las directivas de Chile Vamos han intentado sumar a las primarias -cuyo plazo para inscribir las candidaturas vence el próximo 29 de abril- figuras por fuera del bloque. Por esta razón, en un sector de RN existe malestar de que no se opte por alguien de las filas del partido, con el objetivo de posicionarlo y de ser una “candidatura complementaria” a Matthei, como la de Chahuán, quien haría -dicen- una campaña en un “buen tono”.

Esto, porque dicen que la izquierda levantó a algunas cartas que no eran primeras alternativas, como son el caso de Paulina Vodanovic en el PS y Gonzalo Winter en el Frente Amplio. Así, creen que están perdiendo terreno frente a la izquierda y además desechando la opción de visibilizar al partido.

Consultado al respecto por La Tercera, el senador Chahuán indicó que “mi candidata es Evelyn Matthei, pero tenemos que buscar una fórmula que asegura la elección y encontrar el mecanismo necesario para ello. Si hubiese una primaria de la derecha alternativa, y si se concreta la primaria en la izquierda, tenemos riesgo de ser invisibilizados”.

Sobre su opción, agregó: “No es que esté buscando (una candidatura), yo estoy disponible si es necesario (…). En el consejo general voy a empujar que quede sellada la primaria como mecanismo”.

Al cierre de esta edición, de hecho, el senador por Valparaíso envió una misiva a la militancia a través de distintos grupos de WhatsApp del partido. “He manifestado la necesidad de contar con una eventual primaria de Chile Vamos que fortalezca la candidatura del sector. ¿Por qué?, te lo explico ahora (...)”, parte diciendo el mensaje.

Así, continúa y sostiene que “como hemos señalado en distintos medios, la primaria presidencial de Chile Vamos es el camino para asegurar un triunfo de la candidatura de Chile Vamos a La Moneda. Sin primaria el escenario se pone cuesta arriba, cuando por dos meses el protagonismo y la atención se los lleven la primaria de la izquierda y una eventual primaria de la derecha alternativa”.

Y agrega: “Por lo anterior, hemos señalado que en el caso de que Chile Vamos resuelva hacer primarias con nuestra candidata Evelyn Matthei, estas deberían incluir a candidatos de los partidos del pacto, a fin de asegurar un espacio seguro y respetuoso, sin descalificaciones y competencia leal. En tal caso, he manifestado mi disposición, solo en caso de ser necesario, a sumarme a una primaria del sector que fortalezca la candidatura de Chile Vamos y que movilice a nuestras bases electorales. Estoy seguro existen muchos más nombres disponibles en esa tarea”.

PEDRO RODRIGUEZ

El tema se tomó algunos de esos chats, donde en las últimas horas se ha discutido si es conveniente o no levantar una candidatura propia. Algunos consejeros han transmitido, en ese espacio, que no creen que sea buena idea porque se debería convocar a un nuevo consejo general que dictamine tener un abanderado propio.

Otros, en tanto, han dicho que solo se debilitaría la candidatura de Matthei.

Por lo mismo, Galilea y Balladares se activaron y empezaron a sondear con los consejeros generales si es que existe piso o respaldo para la opción de levantar una carta propia e intentar frenar esa ofensiva de Monckeberg y otros dirigentes de la tienda.

De todas formas, decidieron citar a un nuevo consejo general -que convocarán en las próximas horas- para que tome una postura sobre el pacto parlamentario y que se fije una postura sobre las primarias.

Procedimentalmente -explican en el partido- tendría que existir un clamor muy mayoritario en el próximo consejo general para avanzar en esa línea y en un eventual respaldo a Chahuán. Sin embargo, el sentir generalizado, dicen en la directiva, es que una primaria “de papel” no tiene respaldo en el máximo órgano de la colectividad.

En la tienda transmiten que particularmente Balladares ha ido tomando el pulso de la situación hace semanas, citando a algunos consejeros a la sede partidaria o en llamadas telefónicas, consultando el piso que tienen para afirmar un pacto electoral con el Partido Demócratas y sobre qué tan conveniente es una primaria en el contexto actual, frente a la negativa de los otros candidatos de derecha.

En la mesa creen que una maniobra como la que ha planteado Chahuán, levantando a un candidato “complementario”, dejaría al partido en una posición incómoda, considerando que RN fue el primer partido en proclamar a Matthei -incluso antes que la UDI- y con un 84% de los consejeros a favor.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

“RN ya ha tomado una decisión y tiene una candidata presidencial”, dijo la secretaria general este martes en CNN Radio.

Así, la directiva busca zanjar en el consejo general dos definiciones clave: afirmar de forma institucional el pacto parlamentario con Demócratas y dejar a la mesa mandatada para llegar a un acuerdo de primarias, o no, sin dejarlo como una decisión tomada.

Los más críticos de esta última postura, como el senador Chahuán, quieren que quede establecido que el mecanismo sea la primaria, sin margen para no realizarlas.

Más incidencia

En el partido hay quienes transmiten que la revuelta que está levantando un sector de RN por las primarias responde a otra razón: a que buscan tener más incidencia en la campaña de Matthei y en un futuro gobierno de la exalcaldesa .

Esto, porque creen que se quedaron sin margen de negociar al proclamarla tan rápidamente. Además, al menos dos fuentes afirman que también hay inquietud porque creen que tampoco están incidiendo realmente en el programa de gobierno.

De hecho, afirman que Monckeberg no habría sido invitado al Teatro Oriente, en Providencia, el pasado 6 de marzo, cuando la exministra lanzó los ejes de su programa de gobierno.

De todas formas, el exministro de la Segpres hace algunos días fue invitado a una gira con el jefe programático de Matthei, Juan Luis Ossa, por la Región de Coquimbo y lo natural -aseguran en Chile Vamos- es que el nombre del generalísimo de campaña sea de Renovación Nacional.