Unidad Constituyente inscribe lista parlamentaria sin el PRO y cambia de nombre

Cerca de las 18 horas de esta tarde -y en el último día para inscribir candidaturas presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales-, la ahora ex Unidad Constituyente inscribió en el Servicio Electoral (Servel) su lista de candidatos al Congreso, sin incluir al PRO.

Esto, tras la irrupción de Marco Enríquez-Ominami como candidato presidencial para las elecciones de noviembre, lo que tensionó la interna de la UC, que finalmente optó por no incluir al partido en su lista parlamentaria.

Así, el bloque de centro izquierda quedó constituido por la DC, al PPD, al PS, al PR, Ciudadanos, PL y el Nuevo Trato, y pasó a llamarse “Nuevo Pacto Social”.

Este escenario se da dos días después de la consulta ciudadana que llevó adelante Unidad Constituyente, en la que la senadora DC Yasna Provoste -apoyada también por Ciudadanos- se impuso frente a la abanderada socialista Paula Narváez -con apoyo del PPD, PL y NT-, Carlos Maldonado del PR.

Tras la inscripción, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, señaló por qué se decidió marginar al PRO: “Teníamos tres ámbitos irrenunciables: un candidato presidencial común, un programa común y una lista parlamentaria común. Ellos decidieron no cumplir una de ésas y, por lo tanto, se fueron del pacto”.

Al respecto, Camilo Lagos, presidente del PRO, señaló que “los progresistas hubiésemos querido que (la lista parlamentaria) fuera en unidad. Quiero recordar que en marzo dijimos ‘primarias legales amplias’ (...) Hicimos todos los esfuerzos, cuando había sectores que querían aislar a la DC, partido con el cual tenemos muchas diferencias, dijimos que no había que dividir más a la oposición. Quisimos participar de la consulta (de la UC el pasado sábado) incluso, estábamos disponibles, pero hubo presidentes y que me lo desmientan quienes están adentro (del Servel), que no quisieron que participáramos”.