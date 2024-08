Vallejo califica como “maniobra dilatoria” jugada legislativa por ley de notarios y emplaza a senadores involucrados a aclarar situación

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la filtración de una de las tratativas de último minuto en el Senado para derivar el proyecto de notarios desde la Comisión de Constitución a la de Gobierno, cuando la iniciativa ya estaba lista para llegar a la Sala de la Cámara Alta.

Y es que este martes al inicio de la sesión de sala, el senador y subjefe de la bancada de RN, Rafael Prohens, solicitó la palabra para pedir que dicho proyecto pasara a la comisión que preside el senador Manuel José Ossandón.

Tras la petición de Prohens, el presidente del Senado, José García Ruminot, le sugirió conversar con el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Alfonso de Urresti (PS), quien se encontraba de gira con el Presidente Gabriel Boric en Emiratos Árabes, y llegaba a Chile este miércoles.

Sin embargo, Prohens insistió en que se efectuara la votación para que el proyecto pasara de una comisión a otra. No solo eso, se trasladó hasta la testera del Senado para ir a pedirles personalmente a García y al vicepresidente de la Cámara Alta, Matías Walker (Demócratas), que los acompañaran en esta situación. Ahí es cuando ocurre la filtración, ya que Prohens no se percató de que había un micrófono encendido.

“El Cote (apodo del senador Ossandón) me lo pidió, poh. No puedo decir lo que tengo que decir. Haznos caso Matías. No te vai a arrepentir. Ya poh, Pepe (apodo de José García), no te vai a arrepentir”, comentó el subjefe de bancada de RN pidiéndole a Walker y al titular de la Cámara Alta que aprobaran su petición.

Pese a que algunos senadores estaban molestos por el tema, finalmente la iniciativa fue aprobada y con ello, derivada a la comisión que preside Ossandón.

Bajo este escenario, la portavoz del Ejecutivo manifestó esta jornada su preocupación. “Nos parece preocupante esto. La respuesta y la aclaración la tendrán que hacer las propias personas involucradas”, dijo.

En esa línea, agregó: “Queremos recordar como gobierno que la ley de notarios ha sido una ley muy importante que se ha ido discutiendo por años en el Parlamento que ha implicado conseguir importantes acuerdos para que haya límite de tarifas reguladas en el cobro de los trámites ante notarios para que haya un plazo máximo de funcionamiento de los notarios que es a los 75 años es decir, pone una edad prácticamente de cese de funciones además del proceso de nombramiento que cambia el Poder Judicial para alta dirección pública esto tiene que ver con el sistema de nombramiento que hemos estado revisando en nuestro país para que sea más probo, que sea más transparente y que tenga reglas que satisfagan a nuestra comunidad”.

Dicho eso, la ministra acotó que fueron sorprendidos “a través de los medios de comunicación con este audio que se filtró evidentemente y que dio cuenta de que había una especie de maniobra dilatoria”.