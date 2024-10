Vallejo confirma que Boric hablará al finalizar las elecciones independiente de los resultados

En diálogo con periodistas en La Moneda, poco antes de las 18.00 horas, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que el Presidente Gabriel Boric se referirá al resultado de las elecciones de este 26 y 27 de octubre, antes de que finalice la jornada.

“Por la importancia de esta elección, el Presidente se va a dirigir al país, probablemente sea más tarde que temprano”, señaló.

La vocera explicó que antes, el Mandatario iba encabezar el Comité Político ampliado, citado en la sede del Ejecutivo para analizar las votaciones.

“Por supuesto que se va a dirigir al país independientemente de los resultados, esto es algo que habíamos conversado durante la semana, el Presidente se va a dirigir obviamente al finalizar la jornada, no podemos prometer el horario, probablemente no sea muy temprano por lo extenso del proceso de votación y me imagino que del propio conteo del Servel pero eso va a suceder y antes vamos a tener un Comité Político ampliado con los presidentes de partidos oficialistas, que probablemente también se van a poder dirigir cuando estimen conveniente ante la prensa”, agregó.