Vallejo critica “doble estándar” y “oportunismo” ante solicitudes de renuncia de Tohá desde la oposición

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó la situación dentro del gabinete de la titular del Interior, Carolina Tohá, quien declaró durante este miércoles como testigo en la investigación por violación y abuso, en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve.

Fue luego del cónclave oficialista ampliado realizado en el Cerro Castillo, en la Región de Valparaíso, que la autoridad fue consultada por la continuidad de la secretaria de Estado y también sobre si hubo contradicciones respecto a la fecha en que se enteraron de la denuncia en contra del renunciado Monsalve.

Según las primeras versiones de la ministra Tohá, conocidas el jueves 17 de octubre -mismo día de la renuncia de Monsalve-, ella tomó conocimiento de la denuncia en contra de su subalterno el mismo martes 15, durante la tarde. Sin precisar en qué horario, ayer se conoció un antecedente desconocido hasta entonces: que la secretaria de Estado llamó a Monsalve ese martes para instruirle que se presentara en el hotel Panamericano, debido a que la Fiscalía y la PDI debían realizar diligencias investigativas.

Asimismo Tohá había señalado el pasado 21 de octubre, en radio CNN, que no habló con Monsalve hasta el 17 de octubre en la mañana, cuando ambos coincidieron en el Congreso. “Recién el día jueves hablé con él (17 de octubre, mismo día que se hizo pública la denuncia y él presentó su renuncia), mientras esperábamos entrar al Congreso. Se suponía -después que él habló con el Presidente- que yo iba a poder hablar con él, pero eso no pasó. Él se dedicó a los temas propios de tomar contacto con sus abogados y esa conversación no se produjo”, dijo Tohá sobre sus contactos con Monsalve, omitiendo la breve conversación que sostuvieron ese 15 de octubre en la noche.

La ministra Vallejo, consultada respecto a supuestas contradicciones, respondió que “la pregunta que usted hace la respondió la propia ministra del Interior (Carolina Tohá) el día de ayer, también el subsecretario del Interior (Luis Cordero) y ha quedado bastante claro, por lo tanto, no hay más explicaciones que dar al respecto”.

Respecto a la continuidad de la ministra Tohá en el gabinete, Vallejo sostuvo que “aquí no ha sido una conversación en torno a cambios de gabinetes”.

Respecto a las declaraciones de autoridades en torno a la investigación del caso Monsalve, Vallejo señaló que “lo señalamos ayer oficialmente desde una vocería en el Palacio de la Moneda de que estas declaraciones se estaban produciendo, se iban a producir. Por lo tanto, efectivamente ya el día de ayer en la mañana prestó su testimonio voluntario el subsecretario del Interior (Cordero), luego lo hizo durante la tarde el Presidente de la República (Gabriel Boric) y hoy día la ministra del Interior (Tohá)”.

“Todo esto fue informado justamente porque hay una convicción del gobierno de que es fundamental para el éxito del proceso investigativo que los funcionarios públicos y partiendo por nuestras máximas autoridades que puedan colaborar con la justicia, con todos los elementos que tengan para poder entregar sin esperar citaciones ni nada por el estilo. De eso se trata evidentemente tomarse en serio estos casos sobre todo cuando se trata de denuncias que son de máxima gravedad como denuncias de delitos sexuales. Por lo tanto, eso ocurrió (...) son testimonios que tienen el carácter de voluntarios y que además son como testigos”, complementó la ministra Vallejo.

En esa línea también apuntó contra quienes han insistido con cuestionamientos a las ministras Tohá y también a Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género), manifestando que “hay mucho doble estándar en este debate y, por lo tanto, dejemos de lado los oportunismos y concentrémonos en lo que es la tarea fundamental, que es lo que demanda la ciudadanía, que es que nuestras instituciones sigan funcionando, en lo que es el combate a la delincuencia y la inseguridad en nuestros barrios y que la justicia haga también lo suyo como corresponde en un estado de Derecho”.