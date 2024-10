Vallejo elude responder si Monsalve utilizó avioneta de Carabineros para viajar al Biobío: “Se ha instruido un sumario”

Este viernes, en un vocería desde La Moneda, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, evitó dar certezas respecto a que si el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, habría utilizado una avioneta policial para trasladarse hasta la Región del Biobío a comunicarle a su familia sobre la denuncia por abuso sexual y violación en su contra.

Acorde a la información dada a conocer por Radio Biobío, desde la repartición habrían solicitado un avión de Carabineros para el viaje de Monsalve hasta Concepción. Ante estas consultas, Vallejo eludió confirmar el uso de recursos fiscales y se limitó a contestar de que es parte de las interrogantes que tiene que esclarecer el sumario interno que iniciaron en el Ministerio de Interior.

“Lo que el Presidente hace es instruirle al subsecretario de informar rápidamente a su familia de esta grave situación. No le da ningún otro tipo de instrucción, menos hacer uso de los vehículos fiscales. Eso no es parte de las instrucciones que da el Mandatario Si usó o no usó, insisto, hay investigaciones en curso, penales por parte del Ministerio Público y la otra es el sumario que se ha instruido, que obviamente también va a contribuir respecto a si esto corresponde o no corresponde”, zanjó la secretaria de Estado.

Y remarcó: “Si usó o no, es responsabilidad obviamente de la autoridad que hace uso de esos recursos públicos y si corresponde o no a esta responsabilidad de la autoridad que toma esa decisión. Insisto, hay un sumario en curso respecto a toda esta situación”.

No obstante, fuentes señalaron a La Tercera que el exsubsecretario viajó al sur por sus medios, pero sí regresó a la Región Metropolitana en una aeronave de la institución policial para asistir a la sede del Congreso en Santiago.