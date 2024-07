Vallejo le da un portazo a la carrera por la Presidencia: “No tengo abierta esa posibilidad”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), abordó la posibilidad de integrarse a la carrera por llegar a La Moneda en las elecciones presidenciales de 2025.

En entrevista con La Cuarta, la portavoz del Ejecutivo le dio un portazo a ese escenario. No solo eso, recalcó que se mantiene centrada en su rol como secretaria de Estado, y que por eso, se queda “hasta el final” con el Presidente Gabriel Boric.

-¿Usted, tiene abierta la posibilidad de ser candidata presidencial?

“No. No tengo abierta esa posibilidad”, respondió Vallejo.

En ese sentido, para profundizar en ello, señaló que para más adelante tampoco abriría una ventana para ser candidata.

Ministra vocera de gobierno

“Yo me quedo hasta el final con el gobierno y con el Presidente Boric, a menos, como lo he dicho, que me eche, porque eso ya no pasa por mí, pero sin perspectiva en absoluto de asumir esa tarea electoral”, dijo.

Así las cosas, consultada sobre a quién le gustaría que fuera candidato presidencial, la ministra respondió: “Veo varias posibles candidaturas en el oficialismo porque veo buenos liderazgos, que a diferencia del otro sector, en vez de como retroceder, avanzan. Y eso que aún no se han declarado, ni con voluntad ni como posible candidato o candidata. Pero eso es lo que puedo decir por el momento”.

De diputada a ministra

Vallejo, quien fue diputada por dos periodos consecutivos, hoy figura como la portavoz del gobierno de Boric. Bajo ese marco, a modo de reflexión, la secretaria de Estado aseguró que ocupar su actual cargo ha sido más difícil que ser legisladora.

Lo anterior porque “ser gobierno implica gobernar para todos y todas, no solamente para un sector o un grupo de la sociedad. En el Parlamento te toca representar obviamente a las personas, pero particularmente a las personas de tu distrito o tu circunscripción, pero ser ministra de un gobierno implica pensar en todos y todas, y eso es obviamente un desafío, una dificultad mayor, como lo es, por ejemplo, priorizar”.

“Uno tiene una idea de las cosas que vas a hacer, pero también en el camino te vas dando cuenta que hay múltiples necesidades y a veces no hay espacio para responder y todas son importantes. Entonces esa dificultad es la que es a la que uno se enfrenta y es un aprendizaje también constante”, agregó.

Así las cosas, requerida sobre qué evaluación le haría al gobierno, Vallejo respondió que esperaría hasta el último año para “poner una nota”, y añadió: “Creo que la evaluación más precisa se va a dar cuando el gobierno termine y podamos ver todo hacia atrás. Los resultados de todo el proceso, con sus aciertos, desaciertos, con sus avances, con sus postergaciones, probablemente de ciertas cosas, ahí vamos a ver la nota final. Por el momento diría que vamos muy bien”.