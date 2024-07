Elecciones en dos días: el giro de La Moneda en multas para extranjeros que incomodó al oficialismo

Estaba evidentemente inquieto. El martes el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, se movía de un lado a otro y con rapidez en el Congreso en Valparaíso. El secretario de Estado se acercaba a diputados y senadores de su sector y les transmitía un solo mensaje: ”Hay que rechazar”.

Elizalde hacía alusión a las indicaciones del gobierno que se votarían ese día en comisión mixta en el proyecto de ley para fijar que las elecciones de octubre de este año sean en dos días. El punto que le preocupaba al titular de la Segpres era uno en particular: las multas que establecía la iniciativa para los extranjeros que no cumplan con ir a votar.

El mensaje presidencial proponía replicar las mismas multas a todos los “electores” -lo que incluye a los extranjeros- que se habían aplicado para el fallido proceso constituyente pasado, que también fue con voto obligatorio. La sanción para los inmigrantes no fue tema en esa ocasión y estuvo incluida.

Luego el gobierno, a partir de una concesión que encabezó la subsecretaria Macarena Lobos a una recomendación de senadores, hizo una indicación que repetía exactamente lo mismo y que la sanción se aplicaría a los “electores”. La única diferencia fue que en vez de decir que se aplicaría la multa contemplada en el artículo 160 de la Constitución, donde estaban incluidas las sanciones del proceso constituyente, se copiaba el mismo texto y se incorporaba en el articulado de la actual reforma en discusión.

El giro de La Moneda, personificado en Elizalde, generó incomodidad en varios de los senadores oficialistas, ya que el reparo no había sido advertido previamente durante la tramitación del proyecto. Ese día algunos parlamentarios emplazaron a Elizalde a abordar públicamente el asunto.

“Para mí, y creo que para otros de mis colegas, es muy importante -si bien entiendo estamos en votación- tener la unanimidad de la sala para escuchar al gobierno qué opina de la propuesta de la mixta, ¿le parece que es razonable y que habría que aprobarla o tiene reparos a la misma?”, le dijo, el martes en la sala del Senado, el senador Ricardo Lagos Weber al titular de la Segpres.

En un tono severo, el parlamentario insistió: ”Es muy importante, al menos yo como oficialista, para saber qué piensa mi gobierno”.

Elizalde, por su parte, respondió: “Propuse que abriésemos un debate respecto del término que se iba utilizar a quienes se les iba a aplicar la multa. Para ser un poco de historia, en la Constitución del 80, y mientras el voto fue obligatorio en Chile, la multa solo se aplicaba a los ciudadanos, no a los electores”.

Sin embargo, el ministro ese día no llamó públicamente a rechazar, lo que más disgusto provocó entre algunos senadores oficialistas.

Aunque Elizalde consiguió su cometido y se rechazaron las indicaciones, Lagos Weber se abstuvo y junto con él varios otros legisladores quedaron con una sensación amarga.

Ese día, además, el ministro anunció que se vetaría la iniciativa para reponer las multas, pero no precisó si estas incluirían a los extranjeros o no, pero dio una pista: habló de que se aplicaría a ciudadanos y no electores.

Ayer, en tanto, el gobierno sinceró su postura y defendió que la multa no se aplique a inmigrantes.

Elizalde manifestó que “hemos señalado que el veto podría considerar otros aspectos, pero en lo medular, lo que establece es una sanción para los ciudadanos y ciudadanas que no cumplan con su obligación de votar, que corresponde al mismo marco regulatorio que existió en Chile mientras hubo voto obligatorio. En Chile el voto obligatorio estaba consagrado en la Constitución del ‘80″.

Y agregó: ”La indicación da cuenta de la tradición constitucional que ha existido en Chile”.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que si bien “el derecho a voto existe para las personas migrantes o extranjeras, no son las llamadas a definir quiénes son las autoridades de nuestro país”.

Cuestionamientos

La arremetida del Ejecutivo tuvo un gran motivo detrás, según afirman parlamentarios del oficialismo: el cálculo electoral que existe si es que votan los extranjeros.

En el sector reconocen que ese electorado, tal como acusó públicamente la oposición, tiende a votar favorablemente por la derecha. En todo caso, las mismas fuentes recalcan que nadie está dispuesto a decirlo públicamente y que la bajada comunicacional es ceñirse a que lo que están haciendo es respetar el “espíritu de la Constitución”.

De todas formas, en privado en sectores del oficialismo lamentan la “improvisación” y reconocen que el asunto generó incomodidad, sobre todo porque quedan expuestos a cuestionamientos, ya que algunos tuvieron que modificar su voto. Por ejemplo, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, pasó de aprobar las indicaciones a abstenerse.

En los partidos de gobierno, de hecho, recalcan que en el comité político ampliado del lunes este asunto no se conversó y que se vieron sorprendidos el martes.

Eso sí, en La Moneda dicen que entre los ministros del comité político fue Elizalde quien justamente se hizo cargo del tema. Y que para justificar la postura del gobierno también se realizó un análisis de la experiencia comparada, la que arrojó, dicen, que solo dos países tendrían multas a migrantes por no votar.

De todas formas, en los partidos de gobierno defendieron la postura del Ejecutivo. El presidente del PPD, Jaime Quintana, aseguró que “en la Constitución se habla de que los extranjeros podrán votar, lo que es siempre facultativo, y no obligatorio”.

Por otro lado, las críticas de la oposición se profundizaron, donde acusaron cálculo electoral y pidieron incluir a los extranjeros. La jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, manifestó que “es inaceptable que el Presidente presente un veto aditivo que impone multas solo a los chilenos y no a los extranjeros que están habilitados para votar, lo que claramente va en contra del principio de igualdad entre los votantes”.