Mario Desbordes (RN): “Si no somos capaces de dar una señal de unidad en la oposición, eso puede afectar la elección presidencial”

Su oficina de comando de campaña tiene plena vista al cerro Santa Lucía. Desde ahí, el candidato de Chile Vamos a alcalde por Santiago, Mario Desbordes (RN), planifica la campaña para arrebatarle el sillón edilicio a la incumbente Irací Hassler (PC).

¿Qué haría distinto de la gestión de Hassler?

Haríamos todo distinto para ser bien franco. La gestión ha sido deficitaria en todo. No encuentro un área que destacar, y yo siempre trato de ser justo. Tenemos propuestas globales en seguridad, salud, educación, en cultura y adultos mayores. Pero estamos también trabajando en propuestas por cada uno de los 27 barrios. La primera prioridad es la seguridad. Intentaremos reempoderar al personal municipal, volver a trabajar con la comunidad, invertir en conjunto con el gobierno central y el gobierno regional en cámaras y tecnología.

¿Qué posibilidad hay de ganar? Las encuestas lo muestran parejo.

Las encuestas nuestras no dan nada de parejo, al revés. Pero para mí esta es una competencia voto a voto. Por lo tanto, no quiero confiarme. Mi candidatura está bastante consolidada. Las encuestas nuestras me dan ganando en el peor de los casos por 10 puntos porcentuales. Pero esos sondeos, como no reflejan el eventual acarreo, y también dependemos de los niveles de participación, preferimos trabajar pensando que esto va a ser voto a voto.

¿Se está usando la municipalidad en favor de Hassler?

Es evidente que están realizando una serie de actividades que tienen un tinte de campaña. Pero la ciudadanía ya tiene formada una opinión de la mala gestión de la alcaldesa y no creo que cambie mucho, aunque ella se vista de carabinera o traiga un show internacional.

¿Le preocupan las intenciones del oficialismo de eximir de la multa por el voto obligatorio?

Estos días fue un espectáculo vergonzoso. Habiendo sido diputado y de aquellos que tenían diálogo transversal, les haría un llamado a los actuales parlamentarios que no ensucien la política. Siempre ha habido una regla de decoro que te indica que tú no haces modificaciones para las elecciones inmediatamente siguientes al cambio. Tú haces los cambios pensando en dos o tres elecciones más.

11/07/2024 MARIO DESBORDES MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Qué le parecieron las intenciones de algunos en el oficialismo de suprimir el voto extranjero?

Estoy por mantener criterios de decoro básicos, de no legislar para las elecciones cercanas, y de no hacer distingos en elecciones para quienes, residiendo en nuestro país, han adquirido el derecho a sufragio. Estas medidas demuestran la desesperación de algunos, pues es evidente que van dirigidas contra los migrantes venezolanos con derecho a voto, pues ante un potencial electorado que ha escapado de una dictadura comunista nefasta, los parlamentarios que proponen esta medida grotesca asumen que muy probablemente esta colonia no votará por la extrema izquierda.

La derecha no ha logrado bajar a Aldo Duque, quien está corriendo por fuera.

Soy el candidato de Chile Vamos, de Demócratas e incluso de republicanos. Porque soy el que puede ganar incluso compitiendo con Aldo Duque. Nadie lo puede obligar a bajarse. Él está en todo su derecho. Por supuesto, el ideal es que fuera uno de los dos. Tengo todo el respeto del mundo por él y vamos a seguir conversando. Ojalá lleguemos a un acuerdo.

Si la incursión de Duque dispersa el voto de la derecha y se pierde Santiago, ¿qué impacto tiene para la elección presidencial?

Vamos a ganar Santiago. No me pongo en ese escenario. Lo que me preocupa más es que mostremos unidad. Ojalá desde Demócratas hasta republicanos, pasando por el PDG y por el Partido Social Cristiano a nivel país. Si no somos capaces de dar una señal de unidad en la oposición, eso puede afectar la elección presidencial el próximo año.

Republicanos todavía no entrega un respaldo claro hacia su candidatura. ¿Espera que lo hagan?

Tengo claro que el apoyo ya está. Lo hemos conversado. José Antonio Kast ha sido muy claro en entrevistas públicas, destacando mi candidatura en un gesto que es evidente de favoritismo hacia mi opción. Lo que falta ahora es que cerrados estos procesos de conversación entre la oposición se produzcan los otros anuncios. Pero ese apoyo ya está y, en ese sentido, estoy súper tranquilo.

¿Chile Vamos ha estado al debe en el proceso de negociaciones?

Valoro el esfuerzo de las directivas de Chile Vamos. La negociación es muy difícil. Aquí hay que poner de acuerdo a siete partidos. Se ha ido avanzando. Espero que tengamos humo blanco. Valoro el esfuerzo que han hecho hasta ahora y pido que se haga un mayor esfuerzo, mayor generosidad y pragmatismo y tengamos una lista única a lo largo de todo el país. Eso es clave para dar una muestra de gobernabilidad.

¿El Partido Republicano ha contribuido a romper la unidad?

Todos han tenido intereses legítimos, pero ya llega el momento en que hay que empezar a ceder en lugares donde duele.

Usted como exministro asumió el desafío de una candidatura, pero muchos en el piñerismo no han estado dispuestos.

Prefiero ver el vaso medio lleno. Habemos varios exministros, Sebastián Sichel, Karla Rubilar, Jaime Bellolio, y yo. Ojalá haya más disponibles y que los que no estuvieron disponibles este año, ojalá estén disponibles para el próximo año. Todos los que hemos tenido algún tipo de figuración pública y tenemos una evaluación positiva tenemos una responsabilidad y eso significa cuadrarnos en estos procesos electorales. No hay que estar guardándose para un eventual gabinete. No va a haber gabinete si no ganamos las municipales y después no ganamos las parlamentarias. Así de simple.