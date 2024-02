Vallejo dice que ausencia del PC al funeral del expresidente Piñera no significa que “no hay respeto”

En la mañana de este martes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló que la ausencia de su partido, el PC, al funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera no significa que no exista “reconocimiento o respeto” por tal ceremonia, considerando las recientes críticas de personeras del PC al ‘mea culpa’ del Presidente Boric durante su discurso en el funeral.

“Durante su gobierno las querellas y las recriminaciones fueron, en ocasiones, más allá de lo justo y razonable”. Esa frase del Mandatario, fue la que causó que la oposición solicitara el retiro de las querellas contra Piñera y sus excolaboradores, y por otro lado, que el PC saliera a tildar su discurso como “negacionista”. Para poner paños fríos, durante su vocería de los lunes, la secretaria de Estado llamó a no “sobrereaccionar” por las palabras del Presidente.

Bajo ese marco, en conversación con Radio Cooperativa, la ministra fue consultada por la ausencia de dirigentes del Partido Comunista al funeral de Estado del expresidente Piñera, considerando las recientes críticas provenientes de la colectividad. Frente a eso, Vallejo respondió que “nuestros ministros de Estado, todos, desde los comunistas hasta los socialistas PPD, hemos estado participando de un funeral de Estado, desde el momento uno. Recibimos al féretro, recibimos a la familia, hemos estado acompañando a la familia, hemos cumplido todo el protocolo, que ha sido incluso valorado por la familia”.

“Nosotros consideramos que no es ni más ni menos, es lo que corresponde, es lo correcto, frente a una persona que falleció y que fue dos veces Presidente de la República. Y, además, estuvimos siendo parte de las guardias de honor”, agregó.

En ese sentido, marcó que “el comunicado del Partido Comunista, el día que se conoce el fallecimiento del expresidente Piñera, fue también claro en las condolencias. Yo no hablo por el Partido Comunista, hablo por el gobierno, pero quiero ser justa con que, por la ausencia en un evento específico, se quiera decir que no hay un un reconocimiento, un respeto a lo que ha sido un funeral de Estado, eso no es justo ni es cierto”.

“En esto quiero ser categórica, porque la verdad es que ha sido por parte de todos los partidos y del gobierno, de oficialistas, y del gobierno, el más absoluto respeto a lo que significa este duelo nacional y la pérdida de una persona que, independientemente de las diferencias políticas, se merece el respeto como presidente”, sostuvo.

Además, detalló que durante la jornada del comité político ampliado, se trató el tema. “Fue una parte de las dudas y las inquietudes y nosotros le transmitimos y aclaramos lo mismo que yo dije en la vocería, que Chile no necesita pelea ni apuntarse con el dedo recíprocamente, sino que la capacidad de ponerse de acuerdo con mejorar la vida de las personas”.

“Eso es lo central y lo que ha señalado el Presidente no tiene que ver con querellas judiciales que además no hemos presentado como gobierno. Entonces, muy difícil sería decir por la derecha que las retiremos porque no existen, y en segundo lugar, tampoco se podría asumir que hay un arrepentimiento de una presentación de una querella judicial que no fue presentada. Estamos hablando de querellas políticas y de recriminaciones que en muchos casos fueron poco razonables, fueron injustas, pero que tampoco desdibujan o eliminan otras diferencias políticas del pasado que tuvimos y que seguimos sosteniendo”, cerró.