Vallejo tras cuestionamientos por manejo de caso Monsalve y denuncia contra Boric: “No hay manera de satisfacer a los críticos”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, abordó las críticas que han surgido -principalmente desde la oposición- por el manejo de La Moneda en el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve y por la denuncia por difusión de imágenes privadas -luego de que fiscalía precisara que no se investiga acoso sexual- en contra del Presidente Gabriel Boric.

En conversación con radio Duna, la secretaria de Estado reforzó las versiones que ya han entregado los ministros Carolina Tohá (Interior), Álvaro Elizalde (Segpres) y Antonia Orellana (Mujer) sobre el manejo de las situaciones.

“Hay una cosa que es muy cierta, que no hay forma de comunicar una situación compleja que satisfaga a los críticos, y siempre van a haber críticas (…) Hay algunos que obviamente no les interesa entender, (en) la oposición siempre la idea es criticar y pedirle y emplazar al Presidente a pedir disculpas o hacer evaluaciones”, señaló la ministra.

Con ello agregó: “Todos sabemos que si no hubiese hablado La Moneda, hubieran acusado de pacto de silencio. Si habla La Moneda es irresponsable. Si La Moneda no es categórica, después dicen que quedan muchas dudas. Si es categórica, fue muy categórica para descartar que esto tuviera sustento. Entonces, no hay manera, insisto, de satisfacer a los críticos”.

Ministra Camila Vallejo.

En ese sentido, aseguró que desde La Moneda decidieron transparentar la denuncia en contra de Boric “para aclarar dudas políticas de la prensa, porque obviamente eso no le corresponde al abogado (del Presidente) que ve los temas más jurídicos”.

Citando a su par de la Segpres, Vallejo manifestó que “se ha gastado mucha tinta y mucho espacio en la prensa para también criticar una o dos palabras o usar la vocería. Como bien lo ha dicho también el propio ministro Elizalde, ya parece un meme, que si dijo pesquisa y no búsqueda, que si dijo que esto no tenía sustento”.

“Pero ya con las horas, creo que ha quedado medianamente claro para la gente que está informada que la denuncia sobre una supuesta difusión de imágenes personales de una persona que era, hace diez años, una persona que hostigaba al Presidente, ha quedado bastante claro que es una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza. Por eso fuimos tan categóricos también en ese momento para señalarlo”, sostuvo.

Presidente Gabriel Boric y el exsubsecretario Manuel Monsalve.

Este lunes, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga la reacción del gobierno frente a la denuncia por violación y acoso sexual que mantiene al exsubsecretario Monsalve en prisión preventiva, espera recibir al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y el jefe de gabinete del Presidente Boric, Carlos Durán.

En ese marco, la ministra Vallejo apuntó a que eso “demuestra que nosotros no tenemos problemas de ir a las instancias que correspondan para entregar toda la información y reiterar lo que hemos dicho”.

“Lo ha hecho el Presidente, lo ha hecho la ministra del Interior, lo ha hecho el subsecretario, lo hemos hecho nosotros a través de la vocería, lo han hecho incluso hasta los asesores”, sostuvo.