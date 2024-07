Vallejo y petición del PC de sacar a Macaya del Senado: “No me puedo hacer cargo de las solicitudes de los distintos partidos”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), abordó la solicitud del Partido Comunista de sacar del Senado a Javier Macaya (UDI) tras la defensa que realizó a su padre, Eduardo Macaya Zentilli, recientemente condenado a seis años de cárcel por cuatro delitos de abuso sexual contra dos menores de edad.

Y es que este domingo, el gremialista aseguró en una entrevista que creía en la inocencia del imputado y que el video que utilizó el tribunal como prueba de los delitos fue grabado por una de las víctimas sin consentimiento de su padre y que estaba evidentemente editado.

Sus declaraciones fueron muy mal recibidas por la ciudadanía y por el mismo Parlamento. Bajo ese escenario, el senador, quien presidía la tienda gremialista, se vio forzado a renunciar a ese cargo.

Pero su salida de la directiva de la UDI no fue suficiente para el partido liderado por Lautaro Carmona (PC), que a través de un comunicado expresaron que “un senador de la República que se manifiesta a favor del abusador y revictimiza a las niñas, no puede seguir legislando para el país que queremos construir”.

Javier Macaya se refirió a las acusaciones y la condena de su padre, Eduardo Macaya.

Bajo este escenario, la ministra portavoz del Ejecutivo, quien también milita en el PC, al ser consultada si adscribía a esta petición, señaló que no se puede “hacer cargo de las solicitudes de los distintos partidos”.

De todas maneras, marcó que lo que puede transmitir es que la situación es “gravísima, porque el senador no solamente cometió un error en las palabras, él tomó desde un inicio una posición a favor del padre y no a favor de las víctimas. Y eso, cuando se trata de delitos sexuales infantiles, para una figura pública que tiene que dar el ejemplo, es grave”.

“Esto es una mala señal para muchas niñas, niños, jóvenes que no se atreven a denunciar porque no les van a creer y ese es el problema de fondo”, agregó en conversación con Radio Concierto.

“Yo no voy a entrar en otras solicitudes particulares, eso además les corresponde a los partidos, pero si hablamos del debate como de fondo, el problema no solamente fue un error de palabras de último momento, fue una posición política y ética, o poco ética, que se tomó desde un principio no a favor de las víctimas, frente además, una persona que ya ha sido condenada por abuso sexual infantil”, dijo.

Para finalizar la ministra sostuvo que “aquí el gobierno hace un llamado siempre a estar con las víctimas, sobre todo cuando se trata de delitos sexuales contra menores, que son los que merecen y demandan una mayor protección de nuestra sociedad”.