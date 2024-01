“Vamos a esperar lo que diga la justicia”: la reacción de la bancada UDI luego de que fiscal apuntara a “injerencia” de diputado Lavín en decisiones adoptadas en Maipú

El diputado y jefe de bancada UDI, Guillermo Ramírez, indicó esta tarde que “conversarán” con Joaquín Lavín León, luego de que el parlamentario gremialista fuera mencionado por la Fiscalía durante la formalización de su esposa, Cathy Barriga, por fraude al fisco, lo que activó una ofensiva contra Lavín por parte de parlamentarios oficialistas.

Durante su presentación en la audiencia, la Fiscalía hizo mención a la “injerencia” que habría tenido Lavín en decisiones tomadas en la Municipalidad de Maipú en el periodo en que Barriga ejerció como alcaldesa.

Tras esto, diputados del Partido Socialista y del Frente Amplio anunciaron que pasarán a la Comisión de Ética de la Cámara Baja al diputado UDI.

Al respecto, desde el Congreso, el diputado Ramírez indicó que, en esta etapa del proceso “no hay espacio para especulaciones” y que, así las cosas, “vamos a esperar lo que diga la justicia”.

En este sentido, Ramírez indicó que en la formalización de Barriga “se mencionó al diputado Joaquín Lavín, quien es miembro de nuestra bancada, con información que la Fiscalía tendrá que investigar si primero ocurrió, es decir, los hechos, y luego tendrá que determinar si es que, en vista del derecho, eso constituye delito”.

En este sentido, destacó que “hoy día no se estaba formalizando al diputado” Lavín.

“Hoy día se mencionó que él podía tener injerencia en algunas decisiones de la municipalidad. Nosotros vamos a esperar lo que diga la justicia, esperamos que el Ministerio Público investigue a fondo y esperamos, por el bien de todos, incluyendo de los investigados, que esto se haga rápido”, agregó el jefe de bancada UDI.

Candidatura de Barriga

En la ocasión, se le consultó a Ramírez si, en vista del escenario actual, hacen un ‘mea culpa’ por haber impulsado la candidatura de Cathy Barriga para el municipio de Maipú, ante lo cual indicó que “nosotros como bancada no tenemos nada que ver en las decisiones electorales. Como partido, le puede preguntar a la directiva. En todo caso, nadie puede conocer el futuro y saber qué es lo que va a ocurrir”, destacó.

“Nosotros hemos actuado de buena fe y, sobre el diputado Joaquín Lavín, vamos a conversar con él, no hemos podido hacerlo, ha estado ocupado. Pero, por el momento, lo único que podemos decir es lo mismo que decimos cuando aparece información sobre algún político que no es de nuestro sector: pedirle a la justicia, al Ministerio Público, que hagan lo que tienen que hacer y que investiguen rápido. Aquí en esta materia no puede haber doble estándar”, indicó Ramírez.

“Acá estamos en una situación en la que ya hay una formalización, eso significa que ahora empieza la investigación, eso significa que ahora las personas acusadas se pueden defender. Entonces estamos en una etapa que uno podría denominar de prueba. Dejemos que la justicia haga su pega, ya aquí ya no hay espacio para especulaciones, acá hay una formalización y esto ya queda radicado exclusivamente en materia de justicia”, cerró el parlamentario gremialista.