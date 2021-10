Vamos por Chile fracasa en su intento por ir a la Suprema por plebiscitos dirimentes: No consiguen las firmas necesarias

Los convencionales de Vamos por Chile no lograron impulsar el requerimiento ante la Corte Suprema por los plebiscitos dirimentes. Los convencionales confirmaron que no consiguieron las 39 firmas necesarias para ello, plazo que expiraba este lunes 11 de octubre.

“Los 37 de ChileVamos y el independiente Rodrigo Logan pusieron su firma, pero no fue suficiente porque nadie de la ex Concertación estuvo dispuesto a defender las reglas del juego y la legalidad del proceso”, señaló a La Tercera, la convencional Marcela Cubillos (UDI).

“PC ‘negociará’ con amenaza de plebiscito intermedio arriba de la mesa. Y FA con tal que no le frustren su sueño de “una constitución propia” seguirá jugando el juego del PC. Y los ex Concert (sic), que son aún menos que CHV, haciendo como que juegan porque no se atreven a diferenciarse”, agrega Cubillos.

Sin embargo, el propio Logan, detalló: “Tenemos que cuidar el país, tenemos una acusación al presidente andando, una a sociedad polarizada ante la presidencial, viene 18 de octubre. El país no necesita que le echemos más leña al fuego y nos necesita más unidos que nunca”.

“Desde mi punto de vista como litigante la forma en que está explicado el vicio no es correcta porque va a hacer que la CS lo rechace, porque aún cuando pueda ser esencial no ha causado un daño directo”, agregó.

Por su lado, el convencional Arturo Zúñiga (UDI), apuntó a los convencionales de la oposición. “Ante la envergadura del engaño de los plebiscitos dirimentes, toda la centro derecha se alineó para recurrir a la corte suprema, pero 37 firmas no son suficiente, y esto lo sabemos desde el día de la elección de los convencionales. Pero lo que marca un hito hoy al no llegar a las 39 firmas es la cobardía de la izquierda democrática que sigue bailando al ritmo del Parrido comunista, y que no se han movido ni un milímetro de lo que ellos dictan”.

Pese a que RN y Evópoli quisieron dar una señal de unidad a su sector, sumándose a la iniciativa UDI, desde esos comités había claridad de que difícilmente se lograrían las 39 firmas que requerían para recurrir al máximo tribunal.

Por lo mismo, según distintas fuentes, cuadrarse detrás de el recurso, que algunos anticipaban que podría perderse en la Suprema, terminaría generando un costo menor en la interna de Vamos por Chile, que el oponerse y tensionar aún más las dos almas de la derecha que se han expresado en la Convención.

“Firmar sabiendo que no estarían las firmas aminoraba el costo”, señalaban desde el viernes en sectores de la derecha.

Durante la noche del domingo, los convencionales de las dichas bancadas compartieron una declaración en que llamaron al resto de sus colegas a “reflexionar acerca del riesgo del camino que se está emprendiendo y a entender que lo que está en juego es más relevante que el hecho de imponer las propias posturas ideológicas”.

En la mentada misiva, insistieron en la consistencia de su reclamo. “Ante la gravedad de la estrategia del engaño, creemos que existen argumentos de peso para acudir a la Corte Suprema y denunciar el manifiesto interés por quebrantar las reglas del proceso constitucional”.