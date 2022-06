Vicepresidente DC por Junta Nacional para definir postura de cara al plebiscito: “Pido que a los que no quieren votar Apruebo, les den la libertad para que puedan votar de manera diferente”

Esta semana, la directiva de la Democracia Cristiana (DC) convocó a una junta nacional extraordinaria para el próximo 16 de julio, fecha en la cual definirán su posición ante el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

Desde el comunicado, el Vicepresidente de la DC, Gianni Rivera, fue el primero en dar a conocer su opción de voto: Rechazo.

De esta forma, y en conversación con 24 horas, Rivera aseguró que “todos votamos apruebo, pero en el camino, el producto que nos terminaron entregando no es lo que muchos esperaban, hay otros que sí les gusta y que están con el Apruebo y otros que no nos gusta y que estamos por rechazar la propuesta”.

Tras la decisión que tomó la junta nacional, el vicepresidente indicó que “de no ser eso, creíamos que era lo más indicado de dar libertad de acción o respetar cada opción que cada uno tuvieran, que era legítimo”.

Asimismo, Rivera utilizó el ejemplo de la ex candidata a la presidencia, Yasna Provoste, quien ya ha asegurado que votará Apruebo. “Me parece bien, la defiendo, es legítima su postura y no la vamos a obligar a votar algo que ella no crea. La respetamos, pero también pedimos que se respete a los demás que piensan de manera diferente, entre los cuales me incluyo, y hay muchos más”, señaló.

“Tenemos que respetar las posiciones que cada uno tiene. (…) Pido que a los que no quieren votar Apruebo, les den la libertad para que puedan votar de manera diferente y no nos transformemos en un regimiento. Un partido político que hace política es cuando respeta sus diferencias y en una materia como esta que es tan crucial, que es tan importante, tienen que entender aquello”, agregó.

El proceso de votación que definirá la posición final del partido se realizará vía Zoom. “Tenemos que ver el detalle para garantizar primero lo que se va a votar ahí, de qué manera, cómo van a votar, hay que preocuparse de la logística de mucha gente adulto mayor que tiene complicaciones con el uso de la tecnología”, acentuó Rivera.

El vicepresidente también abordó la propuesta de los 4/7 presentada por miembros del partido y sostuvo que en caso de que gane el Rechazo, es “destacable y valorable lo que ha hecho la senadora Ximena Rincón, acompañada por el senador Matías Walker y el senador Iván Flores”.

Y emplazo al Presidente Boric a que “el 4 de septiembre cuando llegue a ganar el rechazo, si llega a ocurrir aquello, él se va a encontrar con un problema y él debe liderar una solución porque el país quiere una nueva constitución, todos queremos, y el presidente está llamado a liderar ese proceso y estoy confiado en que lo va a hacer”.