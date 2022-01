Vicepresidente de la Convención y discrepancias sobre Congreso unicameral: “Las discusiones no están cerradas”

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, se refirió a las últimas semanas de trabajo del órgano constituyente y también sobre el intenso debate en relación a algunas normas que se han discutido en la instancia, como la temporalidad de los jueces de la Corte Suprema y el fin del Senado.

Respecto a la discusión de normas presentadas estas últimas semanas, Gaspar Domínguez -en conversación con Mesa Central- aseguró que “a mi juicio ha habido algo de sobre reacción como consecuencia parcial de no conocer el flujo de la norma”. Y que “lo más importante es que no hay temas vetados”.

En particular sobre la unicameralidad del Congreso, Domínguez explicó que “eventualmente puede pasar que vayamos al hemiciclo (de la Convención), que no se logren los 2/3 con esa propuesta de norma y tenga que volver a la Comisión, volver a rediscutirse, buscar otras alternativas (...) por eso las discusiones no están cerradas”.

Por otro lado, en relación a los reparos de algunos convencionales de derecha que critican que sus propuestas son rechazadas, a menos que sean presentadas por sectores de izquierda o centro izquierda, el vicepresidente señaló que “hay propuestas que han sido votadas por más de 100- 110 votos, ingresadas por la derecha en el plenario(...) hay varios derechos fundamentales que desde la derecha ingresaron”.

Explicó que “ninguna coalición tiene 103 convencionales (...) todas y todos estamos obligados a conversar con otros sectores, buscar amplios consensos, ceder en algunas cosas (...) entonces si hay un grupo, por ejemplo, de la derecha que les parece que todo lo que proponen se ha rechazado, entonces yo los invito a conversar con otros convencionales para ampliar los consensos, porque aquí nadie puede guardarse en su grupo presentar su norma y decir apruébenlas, hay que salir a conversar”.

Respecto a los plazos de entrega, Domínguez señaló que “nada está escrito en piedra, y por cierto que el plazo de entrega de la convención es un punto que podría discutirse por alguien, pero la presidenta y yo, junto a la mesa directiva, hemos considerado que tenemos que hacer todos los esfuerzos por cumplir los plazos que ya están establecidos y si esa discusión alguien quiere darla, bueno que lo haga en el lugar que corresponde que es el parlamento”.

Consulta Indígena

Por último, en relación a la Consulta Indígena en la cual sostuvieron una mesa de trabajo en conjunto al ministerio de la Segpres, el vicepresidente explicó que “el ministro Ossa fue muy claro en esa reunión y dijo que tenían que tener separadas las aguas, el dijo nosotros como gobierno vamos a ayudar en lo que ustedes requieran, pero los responsables son ustedes y nosotros le respondimos al ministro Ossa que la responsabilidad de la norma y la responsabilidad de hacer la consulta era de nosotros”.

Además, agregó que sobre la posibilidad de que grupos violentos puedan actuar en contra de la Consulta Indígena, “a mi juicio no debería pasar y estamos haciendo la Consulta Indígena liderada por las mismas personas de los pueblos originarios de los escaños reservados que fueron elegidos por sus propios pueblos con votos”.

Agregó que “aquí hay una representación que es de abajo hacia arriba y no solo de arriba hacia abajo. Cuando las autoridades llegan con sus consultas de arriba hacia abajo estos riesgos son mayores”.