Víctor Manoli convocará a una mesa transversal de exintendentes de La Araucanía para “buscar en conjunto una solución política que nos lleve a vivir en paz”

El intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, anunció que convocará a una mesa transversal de exjefes regionales para buscar una “solución política” al conflicto que azota a la región.

Esto luego de los últimos hechos de violencia que se han vivido en la zona. Específicamente tras lo ocurrido este fin de semana con el desalojo de cinco municipalidades tomadas por comunidades mapuche en las que se produjeron enfrentamientos con civiles que estaban incumpliendo el toque de queda.

“La violencia como vía de resolución de conflicto nunca será avalada provenga de dónde provenga y es rol del Estado y sus instituciones velar por el orden público. Este tipo de actos lo único que hace es venir a acrecentar la situación de vulnerabilidad que nuestros habitantes históricamente han tenido y que hoy en pandemia se ven afectado. Hoy tenemos cinco municipalidades inutilizadas, imposibilitando a la gente que pueda acceder a sus servicios”, indico Manoli.

La máxima autoridad regional agregó que “el diálogo es el único camino de resolución a una problemática que arrastra ya varios años. Es por ello que dentro de los próximos días y en mi rol de intendente convocaré a los exintendentes de La Araucanía de manera transversal para tener una visión total y completa, y en buscar en conjunto una solución política de integración que nos lleve a vivir en paz en esta región que tanto necesitamos”.

Manoli también fue consultado sobre por qué no se detuvo a los manifestantes que acudieron a desalojar los municipios incumpliendo el toque de queda y quemando dos camiones pertenecientes a comuneros mapuche.

“Las personas que estaban en la toma fueron detenidas por causar daños dentro del municipios, las personas que estaban fuera, estaban incumpliendo el toque de queda y evaluaremos las razones por las que no sucedió nada más”, se limitó a contestar el intendente.

Pero ante la insistencia de los medios sobre si se iniciaría alguna indagatoria para determinar el motivo de por qué no se detuvo a esas personas, pero sí a mapuches, Manoli dijo que “no quiero que se estigmatice. Aquí no hay nada contra el pueblo mapuche. Se actuó con las personas que estaban haciendo daño dentro de los municipios. Tengo un gran respeto por el pueblo mapuche, tengo amigos mapuche y he trabajado con muchas comunidades que están por la vía pacífica y el emprendimiento”.