Viera-Gallo dice que exministra Ríos no firmó los indultos “contra su voluntad”: “Lo hizo compartiendo la responsabilidad del Presidente”

Hasta la sede del Congreso en Santiago llegó la mañana de este viernes el abogado José Antonio Viera-Gallo. ¿La razón? Exponer argumentos en defensa de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, en el marco de la acusación constitucional en su contra.

El libelo presentado por Chile Vamos será votado el miércoles de la otra semana en la Cámara de Diputado. Pero antes, la comisión revisora deberá analizar el contenido, para luego emitir un informe -no vinculante- con una recomendación a la sala.

Fue en ese contexto que la instancia legislativa recibió al militante socialista, quien asumió la defensa de la exsecretaria de Estado y envió el jueves por la noche la contestación ante las acusaciones contenidas en el libelo.

En su alocución -que se extendió por casi dos horas entre su exposición y preguntas de los diputados- Viera-Gallo presentó argumentos respecto de los dos capítulos que contiene el libelo. EL primero apunta a los indultos y el segundo al traslado de algunos privados de libertad recluidos en penales de la Macrozona Sur.

Sobre el primer punto, el abogado socialista si bien remarcó que la facultad de conceder indultos es del Presidente de la República, puntualizó que también es “compartida” por la persona que encabeza el Ministerio de Justicia, en ese entonces a cargo de Ríos.

“Todos sabemos que la facultad de indultar es del Presidente. Ahora, evidentemente, como aquí mismo se ha dicho, esa facultad no se delega, esa facultad se comparte. Evidentemente que la ministra Marcela Ríos al firmar los indultos no lo hizo contra su voluntad, lo hizo compartiendo la responsabilidad del Presidente, pero no es un acto autónomo de ella”, declaró Viera-Gallo.

“Ella no puede indultar a quien quiera, es el Presidente el que indulta, y por eso se dice ‘por orden del Presidente’”, enfatizó.

Ante su declaración, y tras ser requerido por el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno sobre la misma, el defensor de la extitular de Justicia insistió en su explicación.

“La facultad de indulto es del Presidente, lo dice la Constitución. Ahora, ¿por qué digo que la comparte la ministra? Porque si la ministra no hubiera querido firmar el decreto, como hizo el exministro (Jaime) Campos, le dice al Presidente que no y ahí verá el Presidente qué resuelve. En ese caso puede cambiar de ministro”, señaló.

“O sea, cuando la ministra decide indultar es que ella asume que ese acto administrativo que depende del Presidente ella también lo asume, es una responsabilidad política”, recalcó el socialista.

El abogado defensor ha coordinado su estrategia directamente con la exministra, mientras que el rol del gobierno ha sido de facilitador y colaborador de antecedentes.

Solo ha habido un par de llamados y reuniones con la ministra Ana Lya Uriarte (Segpres) y el ministro Luis Cordero (Justicia), pero no ha existido una supervisión de La Moneda en la estrategia de Ríos, como tampoco pagos de honorarios con recursos fiscales a Viera-Gallo. Hasta el momento la defensa es ad honorem.