Vlado Mirosevic (PL): “El Presidente Boric no sucumbe a las presiones para tomar decisiones en política externa”

“Es una especie de revancha histórica”. Con seis palabras, el diputado y expresidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, describe su retorno a la presidencia de la comisión de Relaciones Exteriores, espacio al que renunció en 2018, cuando acusó presiones por condenar los “atropellos civiles en Venezuela”.

Ahora, en abril de 2024, la administración de Nicolás Maduro sigue removiendo las aguas de su sector, que hoy está gobernando al país desde La Moneda, por medio de la gestión del Presidente Gabriel Boric. A las polémicas con Caracas -”Tren de Aragua”, asesinato de Ronald Ojeda y crisis migratoria- se sumó como flanco esta semana la relación con el gobierno argentino de Javier Milei. Esto, luego de que la ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich, acusara la presencia del grupo terrorista Hezbollah en Chile.

En esta entrevista, el legislador asegura que el Mandatario no se deja llevar por las posturas internas, por ejemplo del Partido Comunista, para tomar decisiones en política exterior. Además, cuestiona los dichos de Nicolás Maduro sobre el expresidente Sebastián Piñera. “Son injustos, inverosímiles”, dice.

¿Cómo evalúa el tono que ha empleado el Presidente Gabriel Boric con Venezuela?

Él ha tenido un compromiso desde hace mucho tiempo con los derechos humanos, y su posición con Venezuela es clarísima desde hace mucho tiempo. Ha sido coherente con eso.

¿No ha visto un cambio de postura en materia de relaciones internacionales en la administración del Presidente?

No, este gobierno ha mantenido la buena tradición que tiene Chile de la política exterior y a su vez ha puesto ciertos acentos, como por ejemplo en la alianza con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, respecto de cambio climático y de protección de océanos.

¿Y un cambio de rumbo dentro de la línea de pensamiento de quienes están gobernando? El mismo asesor del Segundo Piso, Carlos Figueroa, antes era vocero del movimiento “Chile Mejor sin TPP”.

Yo creo que la salida del exsubsecretario José Miguel Ahumada claramente marca un segundo momento, en buena hora. Los cambios de opinión que el gobierno ha tenido siempre han sido para bien. Estamos frente a una Cancillería actual que no tiene ningún complejo respecto de una economía abierta al mundo. (...). La salida de Ahumada marca un momento distinto, es un segundo momento, en otra etapa y los cambios de opinión han sido para mejor.

Entonces si ha habido un cambio ideológico, al menos en comparación a estos dos momentos.

En algunos, efectivamente, que estaban más distantes de la economía del comercio internacional.

¿Cómo evalúa usted el funcionamiento que ha tenido el equipo asesor del Presidente? En momentos Cancillería y el Segundo Piso han estado en veredas opuestas.

Eso es normal que suceda, no es el primer gobierno donde hay esas diferencias y me parece que es parte de la normalidad del funcionamiento de un gobierno.

Algunos en el Socialismo Democrático han criticado abiertamente a Carlos Figueroa.

Está bien, creo que es parte del funcionamiento normal de los gobiernos, no me parece que sea algo que haya que dramatizar. Puede haber opiniones distintas y eso está bien.

17 ABRIL 2024 RETRATO AL DIPUTADO VLADO MIROSEVIC. FOTO: DEDVI MISSENE

¿El Presidente ha perdido la oportunidad de tener un mayor liderazgo en materia internacional?

El Presidente tiene una buena imagen internacional, yo lo he podido constatar. No es lo mismo que Gustavo Petro, no es lo mismo que ni hablar del resto, de Nicolás Maduro o que Daniel Ortega, ni hablar de eso. No está en la órbita de la izquierda clásica latinoamericana.

¿Tampoco está en la órbita de Lula?

Está mucho más cercano de Lula. Brasil tiene que ser un aliado de Chile y Lula tiene que ser un aliado de Boric. Hay diferencias, claro. Chile, por ejemplo, fue uno de los primeros países en condenar la invasión rusa a Ucrania. En eso Lula, creo yo, se equivocó y fue mucho más ambiguo.

¿No piensa que el Presidente se ha visto presionado por algunos sectores dentro de su gobierno, en materia internacional, particularmente desde la izquierda?

El Presidente Boric no sucumbe a las presiones para tomar definiciones en política externa. No lo ha hecho. Otra cosa es que el Partido Comunista tendrá derecho, ellos, en su tradición, en su pensamiento histórico, a tener una cercanía con Venezuela y eso no es novedad. Pero el Presidente Boric no ha sucumbido a las presiones para variar en la política externa.

¿Comparte la idea de presentar una nota de protesta a Venezuela, considerando que Maduro se lanzó contra el expresidente Sebastián Piñera?

En principio sí, lo dejaría en manos de Cancillería. Los dichos de Maduro respecto al expresidente Piñera son injustos, inverosímiles.

¿Estuvo bien el Presidente Boric en abrirse a conversar por teléfono con Maduro?

Hay que tener una política de diálogo para resolver los problemas. Ahora, ¿es real o no la voluntad de colaboración de Venezuela con Chile, por ejemplo, en el caso de Ronald Ojeda? Yo digo ver para creer. Está por verse.

¿Cuáles son los pros de relacionarse con un dictador?

Siempre es complicado relacionarse con dictaduras, sin embargo, todos los expertos y los excancilleres han dicho una verdad que va más allá de nuestros propios deseos: cortar relaciones diplomáticas nos pone en una peor posición. Aunque nos podría tentar esa idea, digamos, a varios y a mí también, incluido.

¿Cuáles son los contras?

Siempre está la posibilidad de que uno sea finalmente utilizado por un régimen de este tipo y que no haya voluntad real de colaborar. Es evidente que una de las amenazas es que estas conversaciones que se tienen con Venezuela no lleguen a buen puerto.

¿Qué le parecieron los dichos sobre la supuesta presencia de Hezbollah en Chile que realizó la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich?

Me parece sospechoso que se haga esto por la prensa y que cuando llega el minuto de pedir los antecedentes la ministra termine pidiendo disculpas. Aquí se configura una especie de campaña comunicacional para desprestigiar a Chile. No me parece que haya sido casual. Creo sinceramente que esto tiene que ver con una campaña de hacer daño.

Ella se sumó al senador Marco Rubio (Estados Unidos). ¿No cree que hay algún diseño detrás de esto?

Es posible. Me parecen muy sospechosas estas dos declaraciones. Hizo muy bien en enviar esta carta, en duros términos, digamos, a Estados Unidos. (...) Tengo la sospecha de que hay una coordinación y el objetivo es dañar el prestigio de Chile. No sé las razones, el tiempo dirá.