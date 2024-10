Vlado Mirosevic (PL): “No veo por qué se me puede acusar a mí de adelantado si la derecha ya está corriendo la carrera presidencial”

El diputado por Arica y expresidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, dice que su candidatura no está basada en encuestas. Sino que, más bien, en una aspiración de “destrabar” la política. De forma sorpresiva, el sábado, Mirosevic fue proclamado por su colectividad, el Partido Liberal, como la primera carta presidencial del oficialismo. El parlamentario anuncia que comenzará a recorrer el país y apunta a que su sector aún puede dar la sorpresa y optar a un segundo período luego del Presidente Gabriel Boric.

Para poder explicarlo, ¿cómo fue el proceso interno del Partido Liberal para consensuar su nombre como la primera carta del oficialismo a La Moneda?

La directiva nacional me propone esta opción hace un par de semanas. Luego vino la socialización interna, la discusión, la definición del momento y el acto del sábado.

¿Por qué lo hace con tanta anticipación? ¿Hay una intención de dar “ambiente” de campaña al oficialismo, así como lo tiene Chile Vamos con Evelyn Matthei?

La derecha está completamente desplegada con sus candidatos. Por lo tanto, no veo por qué se me puede acusar a mí de adelantado si la derecha ya está corriendo la carrera. Más bien, en el oficialismo estábamos atrasados respecto de este tema. Pero más allá de eso, esta candidatura viene a romper la resignación, con un cierto pesimismo que hay en mi sector respecto de la Presidencia. Yo creo que es perfectamente posible que el próximo gobierno no sea un gobierno de derecha. ¿Por qué? Porque los veo enredados, los veo peleados entre ellos. El fraccionamiento en la derecha, la falta de unión y de propósito es una tremenda oportunidad para nosotros que tenemos, sin embargo, mucha más unidad. Por eso, era importante partir ahora. No creo que tengamos mucho tiempo, sinceramente. Ahora vamos a comenzar a recorrer el país y esta es una campaña que tiene ímpetu, que se rebela contra la polarización.

Usted mismo, o en el partido, ¿lo midieron en encuestas antes de embarcarse en esta candidatura?

No, porque esta candidatura no surge de una medición, no surge de encuestas, surge de una angustia. En Chile, hoy no hay un proyecto país. Hay una ausencia absoluta y radical de la conversación sobre el proyecto país. Y no me refiero a la izquierda o la derecha, no tenemos, en general, un norte donde, más allá de diferencias, sepamos más o menos cuál es el camino que tenemos que recorrer juntos. Al país hay que sacarlo del estancamiento que el mundo político tiene. El país está trabado y hay que destrabarlo y eso tiene que hacerse en un clima de que los chilenos nos comencemos a querer un poco más, donde nos tengamos un respeto cívico más elevado. En la oposición algunos podrán buscar todos los males para asignárselos al presidente de turno, pero la verdad es que los problemas que estamos abordando en Chile son bastante estructurales y si hoy estuviera gobernando quien sea de los partidos de oposición, estaría más o menos en las mismas circunstancias.

¿Ya se imagina en primarias de su sector? Y si está dispuesto, ¿cómo las imagina y compitiendo contra quién?

Absolutamente. El Partido Liberal es un partido bien coalicionista. En eso, nosotros queremos ordenar el sistema político y no desordenarlo más (...). Desde ese punto de vista, nuestro horizonte son las primarias, donde también debería estar incluida la Democracia Cristiana (DC). ¿Con quién vamos a competir? No lo sé. Y para efectos del propósito, que nosotros queremos instalar una conversación y un proyecto país para Chile, estamos disponibles a competir con el que sea. Los partidos tendrán, y somos respetuosos de esos tiempos, sus decisiones internas y tendrán que nominar sus candidatos o candidatas. Nosotros estaremos dispuestos para estar ahí en la papeleta, bajo todos los escenarios.

Con esta candidatura, ¿descarta pensar en competir por Arica al Senado? En privado, algunos han mencionado que levantar su candidatura puede ser una estrategia de negociación para más adelante.

Esta candidatura no tiene nada que ver con la opción senatorial.

Si el próximo gobierno es de oposición, ¿cree que se mantendrá vigente la actual alianza oficialista?

Para responder esa pregunta, voy a recordar cuál fue nuestra posición del Partido Liberal cuando éramos oposición en el gobierno pasado. Nosotros promovimos e incluso rogamos por la unidad de la fuerza progresista, del centro hacia la izquierda. Fuimos decididamente partidarios de primarias comunes (...). Por lo tanto, nuestra posición es de constituir coaliciones amplias, esa es la política de alianzas del PL. No vamos a variar. Pero lo vuelvo a repetir: no hay que dar por seguro que el próximo gobierno va a ser de derecha. No lo creo. Viendo el comportamiento de ellos y viendo que nosotros todavía tenemos cosas por mostrar y hacer.