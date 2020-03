Vocera ante pedidos de cuarentena total: “Tomar una decisión en las ciudades hoy, probablemente va a significar mantenerla durante todo el invierno”

La ministra vocera de gobierno, Karla Rubilar, se refirió a la solicitud de diversas figuras del mundo político y municipal respecto a decretar una cuarentena total a raíz del coronavirus.

En diálogo con el programa Bienvenidos de Canal 13 la secretaria de Estado abordó este tema, entregando primero cifras comparativas con otros países para dejar en claro que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha estado tomando medidas frente al coronavirus.

“Chile ha tomado medidas mucho antes que la inmensa mayoría de los países. El número de días desde el primer caso confirmado hasta el anuncio de suspensión de clases. En el caso de Chile fueron 12; en el caso de Korea del Sur, que fue un país que le ha ido bastante bien, ha podido contener el virus, 34 días. Si queremos hablar de España, ellos lo hicieron el día 41. Número de casos confirmados a la fecha de suspensión de clases. Nosotros teníamos 75, Korea del Sur, 602 y España 2.267”, fue uno de los ejemplos de la vocera.

Estos datos son parte de una minuta interna que elaboró la Segpres y que fue enviado a distintos personeros del gobierno y Chile Vamos. “Aquí es importante decir si Chile está tomando o no medidas en el momento adecuado, porque se ha instalado por algunas personas que no. Yo quiero rebatir eso con antecedentes claros”, indicó.

“Por qué no tomamos la decisión de la cuarentena total hoy día. Porque el virus se va a mantener por 12 semanas desde el primer caso contagiado y probablemente por mucho tiempo más. Pero estamos hablando de 12 semanas donde va a estar circulando de forma muy fuerte y generando un gran impacto. El virus se va a quedar un buen rato, varios años”, agregó Rubilar.

Para añadir: “Qué es lo que pasa hoy. Nosotros decimos que esto tiene una curva de 12 semanas en lo más fuerte, donde el peak se da cerca de las 8 semanas desde el primer caso, que fue el 3 de marzo (...). Nosotros a diferencia de España, Italia, EE.UU., que van saliendo del invierno y entrando a condiciones más cálidas, nosotros estamos al revés”.

“Tomar decisiones de apagón de las ciudades hoy, probablemente va a significar mantener el apagón de las ciudades durante todo el invierno, con dos consecuencias. Yo sé que muchos dicen que lo que estamos tomando son razones económicas. La razones económicas existen, pero no del país, macro-económicas ni nada, sino que del transportista escolar que qué va a hacer con todos los colegios cerrados. No tiene ninguna otra posibilidad. Con el señor feriante, con las personas más vulnerables que no tienen otra posibilidad de tener acceso a algún ingreso de alguna otra forma. Para qué decir más arriba, las pymes, el turismo. Hablo de las personas, ellos con situaciones económicas que probablemente si tienen tres meses de cuarentena total no la van a cumplir por desesperación económica. Van a salir a recibir recursos de alguna forma. Y van a salir a incumplir la cuarentena en el momento más crítico, el invierno”, explicó Rubilar.

La secretaria de Estado también entregó razones desde el punto de vistas sanitario.

“Si nos vamos a lo sanitario, despejando lo económico, y tuviéramos capacidades totales de pagarle el sueldo a todo el mundo, de subvencionar a los feriantes, cosa que claramente no es la realidad de nuestro país ni la realidad de muchos países. Sanitariamente lo que nos va a pasar es que la gente va a empezar a incumplir la cuarentena al mes, al mes y medio; sí o sí, y vamos a tener saliendo y volviendo a revivir el virus en momentos más críticos. Por eso uno va generando cierres parciales”.

Consultada sobre en qué periodo de estas 12 semanas consideradas por el gobierno como las más complejas en la transmisión del virus se podría decretar cuarentena total, indicó que “es probable que en algún momento lleguemos a cuarentenas parciales o totales, en el entendido de perdirle a la gente que se quede en sus casas y no solamente cerrar los círculos”.

Y añadió: “Nosotros tenemos que ver cómo evoluciona el virus. ¿Por qué? (...) Vamos cerrando de a poco y generando lo que se llama los apagones de las ciudades de a poco donde se generan las aglomeraciones. El problema no es el lugar, no es el supermercado, no es el mall, el problema es dónde se junta gente”.

Consultada por el caso de Argentina, quienes decretaron cuarentena total hasta el 31 de marzo por el coronavirus, Rubilar indicó que “Argentina notifica hoy menor número de contagiados que Chile. Pero cuando uno tiene tres muertos, significa que el nivel de contagio es muy superior a Chile”.

Para señalar finalmente que hoy en Chile “tenemos una capacidad de 4150 exámenes diarios (red pública y privada)" para detectar el Covid-19 y que "vamos a llegar a la capacidad máxima de 9 mil diarios”.