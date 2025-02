Vocera (s) refuerza relato de La Moneda ante megacorte de luz y defiende inversión eléctrica: “Se ha aumentado en un 33%”

Si bien ha sido el relato de La Moneda desde las primeras horas de la emergencia eléctrica que dejó a Chile sin luz este martes desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos, este jueves personeros del gobierno salieron a declarar de manera más directa que se trató de un problema de gestión y no a una falta de inversión en esta materia.

El refuerzo de esta idea se produce luego que en la jornada de ayer miércoles la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, responsabilizó del megacorte a la administración del Presidente Gabriel Boric, basando su argumento en un supuesto bloqueo del Ejecutivo a la inversión privada en materia energética.

“Quienes hoy son gobierno y sus funcionarios han bloqueado las inversiones en el ámbito eléctrico por la permisología, el fundamentalismo ambiental y una hostilidad permanente en contra de los privados”, acusó en X, además de señalar que el Mandatario no hecho “un mínimo de mea culpa por reducir e impedir las inversiones necesarias en infraestructura que se requieren con urgencia en nuestra matriz energética”.

Santiago, 6 de diciembre 2024 La ex alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, durante el Cambio de mando de alcaldes en la Municipalidad de Providencia Javier Torres/Aton Chile

Desde Palacio, donde fue abordada por la prensa a la pasada, la ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, descartó estas acusaciones.

“No es un problema de inversión, se ha invertido, se ha aumentado la inversión en un 33% en materia energética, se trata de una falla específica en una parte del sistema que corresponde a las empresas y es lo que se tiene que investigar”, expresó.

Solo minutos antes, en una entrevista con 24H, la portavoz (s) ya había reforzado esta postura del Ejecutivo, al apuntar que se trata de un problema “de gestión del sistema eléctrico por parte de las empresas en el componente del sistema eléctrico que les corresponde a ellos”.

“Este es un sistema donde efectivamente hay empresas y hay un coordinador eléctrico que es un ente autónomo y además está el gobierno que ejerce la función de fiscalización y de regulación. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación como esta es fundamental para que la ciudadanía comprenda qué es lo que ocurrió y para que los procesos lleven adelante su curso normal, que se entienda quién es responsable de qué pieza”, remarcó.

24/02/2025 - VOCERIA MINISTRA AISEN ETCHEVERRY - Mario Tellez / La Tercera

La defensa a la inversión eléctrica también fue expuesta esta mañana por el ministro de Energía, Diego Pardow. “Fueron problemas de gestión de la crisis de distintos actores, de los distintos segmentos del sistema eléctrico los que hicieron que ese problema localizado en un estado en particular se propagara a todo el país (...) no confundamos las cosas, lo que ocurrió (el martes) no es un problema de inversión, es un problema de gestión”.

Etcheverry, en tanto, en el diálogo con 24H volvió a responder las críticas de Matthei, deslizando que los intereses de la exalcaldesa de Providencia están en proteger a las empresas privadas.

“Cuando la candidata se refiere a que la responsabilidad está en el gobierno, cuando la falla ocurrió dentro de las empresas, uno se pregunta, dónde están esos intereses y qué es lo que está viendo en este caso la candidata Matthei. Y cuál es el interés que ella considera que es necesario proteger. En el caso del gobierno, no tenemos ninguna duda: el interés que el gobierno protege es el interés de las familias”, afirmó.

De esta manera, reforzó una idea que ya había planteado ayer miércoles, al acusar que la abanderada de la derecha tiene un “sesgo ideológico” en favor de las empresas eléctricas.