10 grandes ofertas de esta semana: estufas, notebooks y refrigeradores

Notebook Dell Vostro 5410 / Intel I7-11370h / 8GB RAM / 512 GB SSD / 14″ - 36% en Abcdin

Un computadorazo es este de Dell, con procesador Intel I7 de 11a generación y disco en estado sólido, que en Abcdin está a su precio más bajo del mercado. Diseñado para negocios y emprendimientos, viene con Windows 10 Pro, 8GB de RAM y una tarjeta de video NVidia GeForce MX450 de 2GB, pero tan interesante como eso es su exterior, con un teclado resistente a derrames, una estructura muy firme ante los golpes y apenas un kilo y medio de peso. Precio normal: $1.099.990.

Calientacamas Nex 60W 1 plaza - 50% en Easy

Ya entramos en la tierra derecha del frío. Y aunque conviene atacarlo estructuralmente, tampoco es malo solucionarlo con medidas de cortoplacistas pero muy placenteras como un calientacamas, producto favorito de los chilenos que no cuentan con calefacción centralizada ni una vivienda correctamente aislada —o sea la mayoría— y que los hará sobrevivir a las antárticas noches que se avecinan. Este Nex es de una plaza y está es un valor más bajo del año. Precio normal: $25.990

Smartband Xiaomi Mi Smart Band 6 - 30% en La Polar

Debe ser una de las mejores pulseras inteligentes del mercado. Primero por su funcionalidad, muy sencilla pero completa, con el registro de hasta 30 modalidades deportivas diferentes, una pantalla AMOLED de 326ppp, monitorización de frecuencia cardíaca y oxígeno, un diseño clásico y cul al mismo tiempo, y lo mejor de todo (al menos para nosotros): su batería, que puede durar hasta 15 días sin recibir carga. Precio anterior: $49.990.

Refrigerador Libero no frost LRT-265NFIW 248 litros - 35% en Abcdin

Hemos visto que los buenos refrigeradores no frost —es decir, que no generan escarcha en su congelador—, y que además tienen dosificador de agua, bandejas de vidrio templado y cajón con control de humedad —y una eficiencia energética de A+—, cuestan su precio en oro. Por eso destacamos esta oferta de Abcdin: un interesante modelo Libero de 249 litros a menos de $250 mil. Cosas que no se ven todos los días. Precio normal: $389.990.

Estufa infrarroja Nex 1800W - 40% en Easy

Sabemos que calefaccionar con electricidad —a menos de que se trate de un sistema de aire acondicionado inverter— no es la manera más eficiente de hacerlo, pero para espacios reducidos sí resulta la menos contaminante. El gas y la parafina hacen muy pesados los ambientes, y la leña genera mucha toxicidad al exterior. Si necesitas calentar un dormitorio o un living estrecho, esta estufa infrarroja aumentará bastante tu cuenta de luz pero logrará su cometido. Precio normal: $99.990.

Horno eléctrico Ursus Trotter Backofen 38 litros - 30% en La Polar

Los hornos eléctricos van ganando su espacio en los hogares chilenos, en especial aquellos pequeños donde instalar una cocina tradicional es tan difícil como meter un elefante al baño. Cada vez más voluminosos y eficientes, no solo permiten calentar cosas sino también asar y hornear comidas hechas y derechas, como carnes, queques, verduras y otras. Este modelo Ursus Trotter, que llega a los 250º, viene con dos bandejas, una rejilla y un spiedo. Precio normal: $89.990.

Estufa a parafina Kendal KPM-23 6000W - 21% en París

Decíamos que las estufas a parafina tienen el defecto de contaminar el ambiente en el que se encienden, lo que no es poca cosa en tiempos de tanto bicho respiratorio dando vueltas. Pero si la casa es grande, el pasillo es largo o el techo muy alto, son de las más eficientes del mercado. Este potente modelo Kendal, de 23000 BTU de potencia, puede calefaccionar un espacio de hasta 120m. Precio normal: $189.990.

Grill de hierro fundido Mainstays 25 cm - 30% en Líder

¿Para qué sirve un grill? Pues para grillar. ¿Qué es grillar? Pues cocinar con un grill. Ya, dejémonos de tonteras: un grill siempre será útil para quienes disfrutan de bistecs hechos en su punto, filetes de pollo bien tiernos o pescados frescos que no pierdan su sabor y humedad. Lo mismo las verduras, champiñones o cualquier producto que sea capaz de dorarse y acaramelarse por fuera —la famosa reacción de Maillard— mientras se cocina suavemente por dentro. Eso hace un grill y eso hace también este grill de hierro fundido, imperdible por su bajísimo precio. Precio normal: $9.990.

Audífonos inalámbricos Philips TAUH202 - 21% en Falabella

En casa de nuestro editor hay unos audífonos Philips inalámbrico como estos y podemos decir que su relación precio/calidad está muy ajustada: se conectan fácilmente a los dispositivos, su batería dura unas buenas 15 horas, el sonido es decente y son bastante cómodos. Para usuarios no muy intensos ni exigentes son una gran solución. Precio normal: $27.990.

Tableta gráfica Wacom Intuos Creative - 32% en París

Los diseñadores/ilustradores/artistas conocen muy bien esta herramienta, esencial para trabajar en el computador y traspasar las ideas y creatividades gráficas sin necesidad de intemediarios. Se trata de una tableta y su lápiz, que conectados a un notebook o PC pueden funcionar como extensión de la mano y hacer que dibujos y diseños se plasman tal cual en la pantalla. Por estos días tiene más de un 30% en París. Precio normal: $87.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 20 de junio de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.