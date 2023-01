10 grandes ofertas de esta semana: PlayStation 5, aspiradoras robot y smarts TV con hasta un 50% de descuento

Audífonos inalámbricos Sony WF-1000XM4 - 33%

Son la joya de la corona de Sony en cuanto a audífonos inalámbricos TWS. Los probamos el año pasado y quedamos maravillados por su fino sonido, su comodidad y su tremenda inteligencia a la hora de cancelar el ruido externo. Todos esos atributos los hacían bastante caros —cerca de los 230 mil pesos—, pero desde hace un tiempo que vienen bajando. Hoy, Mercado Libre los tiene a su precio mínimo histórico. Si se busca la máxima experiencia en earbuds, hay que aprovechar esta oferta. Precio anterior: $229.990.

Set de copas de cristal Riedel Vinum Sauvignon Blanc (2 unidades) - 60%

Para la mayoría, el vino se disfruta en una copa y ya está. Pero si tienes un amigo o familiar que se cree sommelier, que habla de terroirs, taninos, ensamblage y añadas, entonces este par de copas de cristal Riedel, diseñadas especialmente para beber vinos blancos como el sauvignon blanc, serán un regalo fantastique. En especial porque están con un 60% de descuento. Precio normal: $49.990.

Tablet Huawei MatePad Bach3-W09DS 64GB 10.4″ - 33%

Una interesante tablet es esta MatePad de 10,4 pulgadas del 2020, que en esta promoción incluye lápiz magnético M-Pencil y funda. Tiene 4GB de RAM, 64GB de almacenamiento y un modo de lectura que tiene poco que envidiarle a los e-readers. Liviana, de buen rendimiento, tiene parlantes Harman Kardon que suenan fuerte y claro y una batería de 7250mAh que entrega hasta ocho horas consecutivas de visionado de videos. Nunca estuvo más barata. Precio normal: $289.990.

Cafetera de émbolo Vitrex Chennai 1 litro - 50%

Hoy se pueden encontrar cafeteras de émbolo —o prensa francesa— en tiendas finas o malls chinos, las venden en supermercados y en exclusivos comercios especializados. ¿En qué se diferencia una barata de una más costosa? En la calidad de sus materiales, por supuesto, pero también en la precisión con la que filtran el café y la capacidad que tienen para mantener el calor de la bebida. Este modelo de la marca Vitrex, además de bonito, es de un vidrio templado que soporta altos cambios de temperatura. ¡Y está a mitad de precio! Precio normal: $23.990.

Aspiradora y trapeadora robot Midea ConnectLaser M7 - 26%

No hemos probado esta aspiradora robot de Midea, pero por el prestigio que ha ido ganando esta marca china en el último tiempo, todo indica que este modelo —con conexión wifi y control desde el celular— es una buena alternativa. Tiene 4000 Pa de potencia de succión, una batería con más de dos horas de autonomía, supera obstáculos de hasta 2 cm y también trapea. Nada mal para costar menos de 200 mil pesos. Precio normal: $269.990.

Smart TV Samsung QLED The Frame 43″ - 15%

Una de las pantallas de Samsung más icónicas del último tiempo es The Frame, la smart TV que simula ser un cuadro cuando no está en uso. De apenas dos centímetros y medio de grosor, puede colgarse de cualquier pared y quedar como una pintura en el living. Históricamente cara, hoy ha bajado un poco de precio, lo suficiente como para que valga la pena aprovechar la oferta. Precio normal: $609.990.

Exprimidor de cítricos Black+Decker CJ650W 30W - 24%

Aunque tomar jugos naturales a diario no es tan sano como se cree, hacerlo de vez en cuando, o como parte de alguna receta, no tiene más consecuencias que un añadido de sabor a nuestro día. Ya sea para un cóctel, un aderezo, un postre o un simple vaso al desayuno, contar con un exprimidor eléctrico hace más fácil y liviana la tarea. Con este modelo Black+Decker se puede sacar hasta un litro de jugo. Precio normal: $24.990.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 128GB - 33%

Los celulares Xiaomi son los que mejor saben mantener equilibrada esa frágil balanza entre precio y calidad. Confiables y atractivos, sus modelos entregan todo lo que uno le pide a un teléfono móvil sin tener que desfinanciarse. Más aún con este Redmi Note 11 en oferta, que tiene una vibrante pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas, una cámara principal de 50MP y 4GB de RAM. Todo por menos de 200 mil pesos. Precio normal: $279.990.

Lavadora Samsung WA15T5260BY/ZS 15 kg - 18%

Aunque este modelo específico no está en nuestro listado de las mejores lavadoras del mercado, sí figura la marca, Samsung, que está entre las más confiables en este tipo de electrodomésticos. Se trata de una máquina grande, que recibe hasta 15 kg de carga, pero que es más eficiente energéticamente, haciendo la mitad del ruido de una lavadora normal y con un montón de programas específicos para cada tipo de ropa. Precio anterior: $399.990.

Consola Sony PlayStation 5 (BluRay) + God of War: Ragnarok - 12%

Sigue siendo la consola más cara del mercado, y su stock aún tiene algunos problemas, pero lentamente la PlayStation 5 va bajando de precio. Al menos así lo demuestra esta oferta de TecnoPro, que la tiene por primera vez a menos de 750 mil pesos. Y no es cualquier promoción, puesto que incluye uno de los juegos del 2022 más premiados y apetecidos: la última versión de God of War: Ragnarok. No es todavía una ganga, pero más barato que esto no está en ninguna parte. Precio normal: $839.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 31 de enero de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.