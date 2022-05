10 grandes ofertas de esta semana: refrigeradores, lavavajillas y freidoras de aire

Freidora de aire Oster CKSTAFOV3 10 litros - 35%

Las freidoras de aire Oster son las que mayor prestigio tienen entre los chilenos: quizá porque fueron una de las primeras marcas que las trajo al país, o simplemente por la buena reputación que la empresa estadounidense tiene aquí. Como sea, la fama es merecida: probamos hace un tiempo su freidora digital y el desempeño fue muy bueno, por lo que este modelo con más del doble de volumen -que además hornea y deshidrata- debería cumplir sin problemas la promesa de freír sin aceite (ahorrando dinero y problemas de salud). Precio normal: $169.990.

Audífono gamer Cougar Inmersa Essential - 40%

Según diversas reseñas especializadas hechas por gamers en YouTube, estos audífonos Cougar son una interesante opción para los videojuegos. Cuentan con un cable reforzado de 2 metros que incluye control de volumen, un micrófono externo con cancelación de ruido y cómodos cascos sujetos por una cinta flexible y resistente. Sin ser de gama alta, se acercan bastante y a un precio más que conveniente. Precio anterior: $49.990.

Lavavajillas Midea MLV-12SI5203 12 cubiertos - 18%

Todo sube pero los lavavajillas bajan. De hecho, nunca una máquina con capacidad para lavar 12 cubiertos estuvo tan barata como este modelo Midea. La marca china se sigue abriendo paso en el mercado con productos sencillos pero cumplidores, y con su lavavajillas ofrecen una máquina eficiente (tiene certificación B), quizá un poco ruidosa pero que logra hacer bien su trabajo. Ideal para familias de 5 o más personas. Precio anterior: $269.990.

Sartén antiadherente de cerámica Roichen 24 cm - 40%

Con el precio del aceite más alto que el colesterol de un vendedor ambulante de sopaipillas (y sin mucha señal de que vaya a bajar), lo más inteligente sería invertir en herramientas que nos ayuden a ahorrar. Como esta sartén Roichen, reconocida marca de artículos de cocina, que al ser recubierta de cerámica es antiadherente y necesita de menos grasa para saltear o cocinar los alimentos. Precio anterior: $21.990.

Notebook HP Pavilion 15-EH0011LA / AMD Ryzen 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ - 20%

¿Buscando un notebook multiuso, que permita trabajar, estudiar, ver streaming y además disfrutar de algún videojuego? Esta máquina HP es la indicada. Con el interesante procesador AMD Ryzen 7, 16GB de RAM y un disco en estado sólido, no tendrá problemas en hacer todas esas cosas sin exigirse demasiado. En Ripley está con un 20% de rebaja, haciendo que su relación precio/calidad sea casi insuperable. Precio anterior: $829.990.

Tablet Samsung Galaxy Tab A8 64GB - 31%

La mejor tablet Samsung no es esta, sino la Galaxy Tab S8. Pero la A8, que figura en Tottus con un 30% de descuento, no se queda muy atrás. Sus 10,5″ permiten trabajar o entretenerse sin dificultad, su batería de 7040mAh puede aguantar toda una jornada de uso, y sus 4GB de RAM y 64 de almacenamiento la transforman en un minicomputador que puede ayudar bastante en la productividad. Además incluye protector, todo por menos de $200 mil. Precio anterior: $289.990.

Refrigerador Winia no frost RGE-2700 249 litros - 24%

Entre nuestra lista de mejores refrigeradores del mercado (basándonos en las reseñas de sus usuarios) apareció uno de la marca surcoreana Winia. Calificó muy bien por su precio (más económico que las tradicionales Samsung y LG) pero también por su diseño y desempeño, sin grandes innovaciones pero muy eficiente y poco ruidoso. Este está pensado para un hogar de dos o tres personas y en Falabella cuenta con un 24% de rebaja. Precio anterior: $369.990.

Mouse gamer inalámbrico Logitech G305 Lightspeed - 33%

No cualquier mouse puede ser un mouse gamer. Porque para jugar no se trata solo de mover el puntero y hacer algunos clics: la clave está en la precisión milimétrica, la ergonomía para que la mano no se canse, los botones rápidos y sensibles y una ruedilla que no se equivoque al girarla. Logitech es experta en estos aparatos y este modelo inalámbrico tiene enorme fama, tanto por su diseño como por su rendimiento. EN Ripley, por estos días, está más barato que nunca. Precio anterior: $44.990.

Recipiente hermético de vidrio Luminarc 820 ml - 50%

Para organizar y ordenar bien tu refrigerador, un chef nos contaba que lo mejor es tener recipientes herméticos rectangulares y de vidrio. Con esa forma, porque así se pueden distribuir mejor dentro del refri, aprovechando todo el (poco) espacio disponible. Y de ese material porque es más inocuo que el plástico, más fácil de lavar, mantiene mejor la calidad de los alimentos y, digámoslo, es harto más bonito. Como suelen ser caros, esta oferta de Mesa y Cocina nos pareció insuperable: un hermético de casi un litro a menos de $3 mil. Precio normal: $5.990.

Pack videojuegos PS4: The Last of Us + Horizon: Zero Dawn + Ratchet & Clank - 68%

Para quienes tengan una PS4, están aburridos de sus juegos y no piensan aún en pasar a la Playstation 5, esta grandísima oferta de weplay les vendrá como una bendición. Se trata de tres hits de esta consola, absolutas sandías caladas en cuanto a calidad, jugabilidad y diversión: el premiadísimo The Last of Us, el excelente Horizon y el entretenido Ratchet & Clank; todos por apenas $7.990. Una oferta histórica pero que sin dudas vale la pena aprovechar. Precio anterior: $24.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 19 de mayo de 2022. Los valores y su disponibilidad puede cambiar.