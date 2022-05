Todo ayuda: datos útiles para ahorrar aceite

El aceite de maravilla es uno de los más utilizados en Chile. De color amarillo claro y un sabor bastante delicado, casi neutro, es usado indistintamente para sofreír, freír, aliñar ensaladas y dotar de materia grasa a masas y otras preparaciones; en todas esas facetas muestra un desempeño más que aceptable. Hasta antes de su reciente alza, además, ostentaba una relación precio calidad insuperable para cualquier otro tipo de aceite en el mercado nacional. Pero claro, pasó lo que pasó y aquí estamos, buscando opciones para usarlo poco o sencillamente dejar de depender de él. Por lo mismo, pase, lea y anote.

El atomizador

Ante un alza de precios, quizá la primera indicación para quienes usarán aceite de maravilla en su cocina está en el mandato de “usar poquito”. Pero claro, esa instrucción no solo suele ser muy poco específica sino que también difícil de concretar cuando se tiene que manejar una botella de por lo menos un litro de capacidad y –casi siempre– algo grasosa y resbaladiza. Así las cosas, aunque se tenga toda la intención de ponerle “un poquito” de aceite a una ensalada, sartén o lo que sea, es altamente probable que terminemos agregando un chorro más que generoso.

Pues bien, una solución muy práctica es hacerse de un atomizador y llenarlo con aceite de maravilla. De esta forma, podrán literalmente aplicar solo “un poquito” de aceite al presionar fuerte la tapa de este envase, sin mayor riesgo de que salga una mayor cantidad de líquido.

Atomizador de aceites de cocina OEM 100 ml

El aerosol

Aún más precisos y eficientes que los atomizadores a la hora de aplicar una pequeñísima cantidad de aceite de maravilla son los aerosoles. Los hay de esta variedad como también de otros tipos de aceite. Resulta ideal para aliñar o apenas dar brillo a ensaladas, así como también para aceitar sartenes, planchas, freidoras de aire y fuentes de horno. Si se usa con moderación y para funciones específicas, un envase puede durar varios meses.

Aceite de maravilla en espray Kardamili 180 ml

¿Mantequilla?

Otra opción para ahorrar el gasto en aceite de maravilla es reemplazarlo por alguna materia grasa de buena calidad que tengamos en casa. En el caso de ciertas preparaciones, la mejor opción es la mantequilla.

Basta una pequeña porción de ella –una nuez, como también le llaman– para poder cocinar unos huevos revueltos, unos champiñones salteados o hasta un jugoso bistec. Hagan la prueba, porque además podrán disfrutar de ese suave aroma avellanado que la mantequilla expele al derretirse.

Pero ojo, hay que tener dos precauciones: si la mantequilla es con sal, cuidado con ponerle demasiada a la preparación. Y la otra es no dejar que nunca se queme la mantequilla, porque se pone amarga.

Mantequilla con sal Rumay 200 gr

Freidora de aire

Es cierto, la inversión es mayor, pero si de verdad quieren ahorrarse aceite de maravilla a la hora de freír alimentos, deberían considerar la posibilidad de adquirir pronto una freidora de aire. Es que estos aparatos de verdad entregan preparaciones con resultados muy parecidos al de la fritura original, pero requiriendo cantidades ínfimas de aceite, además de no ocasionar las típicas molestias relacionadas con olores, manchas y salpicaduras. De los distintos modelos y marcas que hemos testeado, este de Xiaomi es el que mejores resultados entregó, muy fácil de usar y a un precio bien conveniente.

Freidora de aire Xiaomi Mi Start Air Fryer 3,5 litros

Sin aceite

Si aliñan sus ensaladas con aceite de maravilla y el presupuesto simplemente no les permite seguir haciéndolo, pueden optar por la opción de preparar aderezos que no contengan aceite. Por ejemplo, pueden mezclar una cucharada de mostaza con el doble de jugo de limón, un chorrito del vinagre de su preferencia y una pizca de pimienta negra más otra de sal. Se revuelve bien hasta que emulsione y listo el aderezo.

Otra opción es utilizar salsa de soya (media taza) mezclada con una pizca de jengibre rallado y un par de cucharadas de vinagre de arroz (o algún otro que tengan y sea claro). Se revuelve todo muy bien y se aliña la ensalada.

Vinagre de arroz Gold Label 300 cc

La brocha

Existen un montón de recetas que mandan a “pintar” fuentes para horno y moldes para elaborar queques, quiches y pasteles. La clásica faena se ejecuta aplicando un chorro de aceite –casi siempre de maravilla– en el utensilio a “pintar”, para luego esparcir la materia grasa con una toalla de papel. Sin embargo, si nos hacemos de una brocha de silicona podemos sumergirla levemente en un recipiente con aceite y luego “pintar” de verdad lo que queramos, utilizando una cantidad considerablemente menor de aceite –y nada de papel absorbente– que con el otro método.

Brocha de silicona Casa Bonita

Sartenes antiadherentes

Clave para cocinar con poco aceite –en el caso de salteados, sellados y tortillas, fundamentalmente– es tener un buen sartén de superficie antiadherente. Es decir, relativamente grueso y con una bien cuidada superficie de contacto. ¿Cómo se cuida uno de estos sartenes? Simplemente, no se lavan. O sea, inmediatamente después de su uso, y todavía en caliente ,se limpian con un trapo húmedo y luego se secan. De esta forma, se les forma una natural e invisible capa grasa. Además, si se puede, conviene guardarlos colgados, para que así no se rayen por el contacto con otros utensilios.

Sartén antiadherente Tefal Intense XL 28 cm

Reutilizar el aceite

Si fríen con aceite de maravilla y con el método tradicional –es decir, con los alimentos sumergidos en el líquido caliente–, no olviden que éste se puede reutilizar a lo menos un par de veces más. Sin embargo, para poder hacer esto y tener buenos resultados gustativos, es necesario tomar algunos resguardos.

El primero es que al freír nunca se llegue a temperaturas demasiado altas (cuando comienza a humear el aceite), porque en ese punto el producto se desnaturaliza –es decir, se quema– y ya no sirve más. Lo otro a tener en cuenta es que para poder reutilizarlo necesitamos un aceite limpio. Por lo mismo, antes de guardarlo para un próximo uso hay que colarlo –se puede usar un colador de té, bien fino, metálico y resistente a la temperatura.

Y claro, si se usa aceite de primer uso para freír pescado o alguna otra preparación muy condimentada, ese aceite solo servirá para ser reusado en el mismo tipo de fritura.

Colador de acero inoxidable Imahe 20 cm

“Freír” en el horno

Si no pueden o no quieren adquirir una freidora de aire, igual tienen otra opción para “freír” con aceite de maravilla sin gastarse media botella en cada preparación. La opción es utilizar nuestro tradicional horno de toda la vida, muy caliente, y ahí “freir” alimentos como papas, escalopas y más. ¿Cómo se hace esto? Lo mejor es tener una lámina de silicona y ponerla sobre una plancha del horno. Encima se ubican las papas, las escalopas o lo que se quiera cocinar. Se aliñan bien y se les agrega un poco de aceite de maravilla (si es en aerosol, mejor) y se llevan al horno hasta que logren dorarse. El resultado no es idéntico a una fritanga, pero resulta bastante aceptable.

Lámina de silicona para horno Casaideas 45x32 cm

¿Otros aceites más baratos?

En precio, por debajo del aceite de maravilla solo van quedando en nuestros comercios el aceite de soya y los llamados “vegetales”, que en realidad son mezclas de aceites de soya y otras cosas. En lo personal, no los recomiendo. No siempre tienen buen gusto, por lo que con suerte podrían servir para freír. Pero ojo, tampoco son tan resistentes a la temperatura. ¿Lo mejor? Ignorarlos.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 17 de mayo de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.