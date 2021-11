10 ofertas para autorregalarse

La Navidad —y los días de oferta previos a ella, como este Black Friday— no tiene por qué ser solo una fecha para regalarle a los demás. La idea es mostrar gratitud y preocupación a quienes más queremos, pero si es que no queremos mucho a nadie —o si nos queremos mucho a nosotros mismos—, es un buen momento para aprovechar de autoobsequiarnos algo, darnos un poco de amor material si es que no es tanta la gente que nos dará regalos durante las fiestas. Aquí algunas sugerencias para un regaloneo propio.

Colchón Emma Original 2 plazas (150 x 190 x 25 cm) - 40%

Es uno de los colchones más prestigiosos de Europa: según la OCU, una organización de consumidores española, es el mejor de ese mercado en términos de precio-calidad. Lo es por su espuma viscoelástica, que se adapta sutilmente al peso de cada persona. En Práctico lo hemos probado y hasta ahora no hay quejas, solo comodidad. Un autorregalo que vale cada peso, en especial con este descuento del 40%. Precio normal: $539.900.

Cafetera Nespresso Inissia Black + 20 cápsulas - 25%

Las cafeteras Nespresso son controvertidas, pero casi todos quienes las poseen terminan amándolas: más allá de los gustos y mañas, la facilidad de prepararse un café con ellas no tiene comparación. Además, los resultados son consistentes en el tiempo y no se ven afectados por variables externas como otras cafeteras. En esta ocasión, su modelo básico —el Inissia— se encuentra con un 25% y viene con 20 cápsulas de regalo. Precio normal: $100.990.

Almohada CIC pluma de ganso 50 x 90 cm - 38%

Cada vez hay más tipos de almohada —de gel, viscoelásticas, de fibra— pero todavía hay una que reina por sobre las otras: la rellena con pluma de ganso. Sabemos que no es lo más sustentable ni cuidadoso con los animales, pero para quienes no se aprobleman con estos asuntos éticos sigue siendo un lujo. Su tela, además, es 100% de un algodón con 233 hilos. Precio normal: $64.990.

Vibrador Satisfyer Charming Smile - 33%

Tamara Vilanovoa, una reconocida educadora sexual, hace unos meses nos escribió cuáles eran los siete mejores juguetes sexuales del mercado. Entre ellos estaba este vibrador, el Charming Smile de Satisfier, cuyo cuerpo “es de una silicona blandísima (...), con un tamaño ideal y un funcionamiento de doce modalidades —6 intensidades y 6 ritmos diferentes— que además es muy silencioso”. Un verdadero autorregalo. Precio normal: $69.990.

Perfume Calvin Klein CK One EDT 200 ml - 46%

A menos que uno conozca demasiado bien sus gustos, es difícil regalarle perfumes a otros. En cambio, regalárselos a uno mismo es muy fácil y en este Black Friday hay excelentes oportunidades. Como esta del CK One, una fragancia clásica a estas alturas, cuyo aroma unisex no desentona en ninguna ocasión. En Dafiti se encuentra con un 46% de rebaja. Precio normal: $49.990.

Aireador de vino Vacu Vin - 30%

Al vino, dicen los que saben, siempre le viene bien un poco de oxigenación antes de beberlo. Por eso algunos lo pasan primero a un decantador, para que agarre aire y sus características —como el sabor y el olor— puedan cobrar más fuerza. Pero para eso se requiere tiempo y sabemos que los apuretes abundan, por lo que este aireador puede hacer ese trabajo en solo unos minutos. Gran regalo para amantes del vino, pero mejor aún para tenerlo en la propia casa. Precio normal: $13.990.

Soporte ergonómico para notebook Home Office Improvements - 50%

El teletrabajo se quedó y con eso la movilidad del escritorio: un rato en la pieza, otro en el comedor, unos minutos en el living con las noticias de fondo, por qué no en la cocina mientras se hierven las papas. Para sacarle partido a ese movimiento, conviene tener un soporte como este, con altura ajustable y una ventilación que mantiene el notebook a temperatura. En ShopyLibre tiene 37 reviews, todos con la máxima calificación. Precio normal: $50.000.

Silla de escritorio ejecutiva Ankara Atlas - 35%

Pero si lo tuyo es trabajar en un solo lugar, necesitas —y mereces— una silla que te mantenga cómodo, que te cuide la espalda y que dure mucho tiempo. Esos requisitos los reúne este modelo ejecutivo de Ankara, muy bien valorado por sus usuarios, que hoy tiene un 35% de descuento. Precio anterior: $299.990.

Bandas elásticas de resistencia La Bestia (5 unidades) - 43%

Las bandas son una herramienta muy sencilla —una especie de cuerda elasticada con dos agarres— pero de una versatilidad casi infinita. Se pueden usar en cualquier lugar —interior o exterior— y sirven para ejercitar brazos, espalda y piernas. En La Bestia venden un pack de 5, cada una con distintas resistencias, e incluyen dos asas acolchadas, dos correas de tobillo, un bolso y un anclaje para puertas. Precio anterior: $34.990.

Lentes de sol RayBan Clubmaster Classic - 30%

Uno de los autorregalos por excelencia son los lentes de sol. Sí, necesitamos protegernos la vista ante la radiación y la intensidad de la luz. ¿Pero necesitamos gastar tanta plata en eso? Sí a lo primero y quizá también a lo segundo, si lo que queremos además es proyectar estilo y carácter. Aquí unos clásicos RayBan, que no le quedarán mal a nadie, con un interesante 30% de rebaja. Precio normal: $128.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 25 de noviembre de 2021. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.