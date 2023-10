14 ideas de disfraces que serán un éxito este Halloween.

Cada 31 de octubre es una oportunidad para ponerse creativos: la noche de Halloween, para quienes la celebran, exige disfrazarse o al menos caracterizarse de algo. Si te faltan las ideas o ya no quieres seguir poniéndote dientes postizos ni usar una máscara de Spider-Man, hicimos un listado con algunas propuestas de disfraces funcionales, de moda, interesantes, graciosos, más producidas o de último momento. Aunque hay inspiraciones para todos los gustos y edades, cada una de estas ideas será un éxito en cualquier fiesta, incluso para salir a buscar dulces por el barrio.

1. Barbie

Sin dudas, este 2023 fue el año de Barbie. Por eso, encabeza este listado, y seguramente será uno de los disfraces que más se verá en calles y fiestas. Lo interesante es que hay muchos looks de las diferentes barbies de la película, por lo tanto hay bastante de dónde elegir o aprovechar con la ropa que tengas en casa. ¿El disfraz más sencillo? Con el overol rosado, de una de las escenas clave de la película.

Overol rosado Old Navy

Un disfraz más icónico, pero también más producido, sería usando su traje de vaquera rosa, que incluye pantalón, blusa corta sin mangas y pañuelo, todo rosado, por supuesto.

Disfraz de Barbie Vaquera

2. Ken

En cuanto a Ken, el personaje de la película que más debate provocó, también tiene diferentes atuendos y tenidas durante el film. La que sin dudas sería la más graciosa para disfrazarse es la pinta de Ken en su Mojo-dojo-casa-house, con el extravagante abrigo de piel, dos pares de lentes de sol negros y un cintillo del mismo tono en la cabeza. Un abrigo así puedes encontrarlo en alguna tienda de ropa vintage, una búsqueda que por sí misma puede transformarse en un entretenido panorama.

Pero si no tienes tiempo y necesitas el disfraz listo, puedes encontrar su outfit de vaquero —que además puede ir a tono si tu pareja va de Barbie—, con pantalones negros, cinturón, blusa de flecos, pañuelo y sombrero.

Disfraz de Ken vaquero

3. Taylor Swift

Y si en la industria del cine el 2023 fue de Barbie, en la musical el trono de este año se lo adjudicó Taylor Swift, quien no solo rompió récords y corazones con su gira mundial —que por logística no pudo aterrizar en Chile—, sino que además marcó todo un precedente al estrenar una película sobre ella. El documental/concierto Taylor Swift: Eras Tour recaudó 96 millones de dólares durante su fin de semana de estreno en Estados Unidos y Canadá, cuadruplicando lo conseguido por la película de Michael Jackson, This is it, de 2009, que en debut juntó 23,2 millones de dólares.

Para estar a tono con la principal estrella de la música, puedes disfrazarte de cualquiera de las distintas facetas que Taylor ha tenido a lo largo de su carrera. ¿Cómo lograrlo? Este artículo de Buzzfeed, dedicado específicamente a ese tema, te puede ayudar.

foto de Pinterest

Aunque los looks pueden ser muy distintos entre sí, la mayoría incluye el labial rojo furia, uno de los sellos distintivos de la cantante.

Labial rojo L’Oreal Color Riche Intense Volume

4. Super Mario Bros

Una de las películas animadas que brilló este año fue la de Super Mario. Si bien el disfraz de este fontanero es un clásico de todos los años, esta vez hay otra excusa para utilizarlo. Lo bueno es que quizá no haga falta comprar nada: con una jardinera de jeans, una polera roja y un jockey del mismo color con una M bastará, obviamente agregando un inmenso bigote y ojalá unos guantes blancos. Puedes hacer lo mismo, pero usando el color verde, para representar a Luigi. También lo puedes comprar: el siguiente pack viene con jardinera, camiseta, guantes y sombrero.

Disfraz de Super Mario Bros

5. Bad Bunny

Otro artista que ha tenido un buen año es Bad Bunny. El nuevo disco del cantante y compositor portorriqueño, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, se convirtió en el más escuchado en un solo día en 2023 en Spotify. El “conejo malo” ostenta el mayor récord de ganancias por sus giras en 2022, y este año cantó por primera vez en español en la ceremonia de los Grammy, donde ganó una de las categorías. La revista Time le dedicó una de sus portadas, la que por primera vez en su historia lleva un titular en español. Son muchos hitos, además de seguir siendo uno de los más reproducidos en fiestas y celebraciones de todo el mundo.

¿Cómo disfrazarse de Bad Bunny? Al tener una afinidad con la moda, tiene miles de looks entretenidos, unos más fáciles que otros. Lo que sí sabemos es que esta opción te asegurará ser uno de los mejores disfraces de la noche. Te sugerimos replicar el siguiente look, con gorro de pescador, collares de perlas y pantalones anchos.

Gorro pescador unisex

Collar Lounge Paradiso Choker

Si tienes pareja y para ir a una fiesta quieren hacer un disfraz de a dos con Bad Bunny, tienes dos alternativas: puedes disfrazarte de Kendall Jenner —una de las Kardashians y su actual novia— o del icónico corazón de Un verano sin ti, su anterior y popular disco, el que puedes hacer con ayuda de cartón y tela color rojo.

6. Niño o niña sin cabeza

Este es uno de los disfraces hazlo-tú-mismo que ha encantado a los fanáticos de las películas de terror en TikTok. La idea es crear una figura sobre la cabeza, la que simula ser tu cuello/hombros, mientras que otra cabeza falsa “flota” sobre un bol o bandeja. Simplemente escalofriante. Para hacer la figura de dorso, puedes ayudarte de plumavit, cartón, pantimedias viejas, cinta adhesiva, algodón o papel para rellenar. Puedes hacer detalles con sangre en el cuello para que se vea más gore.

7. Tronchatoro

Un disfraz de nicho que cada vez ha tenido más visualización en Instagram es el de la Señora Tronchatoro (Miss Trunchbull), de “Matilda”, el clásico libro de Roald Dahl que también fue una exitosa película en los 90. Es un disfraz cómodo, totalmente realizable con objetos del hogar, y que tiene algunos elementos de “terror cotidiano”.

Para armarlo solo necesitas un polerón gris, patas negras calcetines blancos, un cinturón grueso y algún elemento deportivo como una cuerda para saltar o una bola para levantar de mentira que puedes hacer con plumavit o papel maché. Un disfraz que de seguro sacará más de una sonrisa.

8. Los Sims

Otra opción sencilla es disfrazarse de uno los sims, los personajes del popular videojuego del principio de los 2000 —y que hoy es célebremente vintage— donde uno creaba seres humanos y simulaba sus vidas. Es muy fácil disfrazarse de un sim: solo necesitas ese diamante verde volador —que ayudaba a identificar dónde estaba tu personaje en el juego— y ya estás en sintonía.

Encontramos dos tutoriales con ideas para hacer el diamante. El primero, como un origami, propone hacer dobleces específicos y después pegar. El segundo propone cortar dos pequeños triángulos con volumen, armarlos y pegarlos. Después, solo debes ponerte una ropa común y corriente. Un disfraz sencillo y divertido, que funciona tanto solo como en grupo, en pareja o en familia.

Tutorial #1

Tutorial #2

9. Adam Sandler

Si eres hombre, un disfraz cómodo y gratis. Si eres mujer, puedes ir a robarle algunas prendas a tu papá, hermano o novio, y tampoco tendrás mayor problema. Adam Sandler es uno de los comediantes más famosos y con más películas en su CV, y sus personajes persisten en la cultura general de distintas generaciones.

Disfrazarse de Adam Sandler ya es tendencia global, e incluso en TikTok puedes encontrar varios videos en los que te enseñan a escoger los shorts y la polera con el largo perfecto. Si te quedó gustando el tema, hasta existen fiestas temáticas de Adam Sandler. Solo hay que ponerse ropa cómoda, que casi toda persona tiene en su casa, dejarse barba de algunos días, cortarse bien el pelo, fruncir el ceño y mostrar una sonrisa cortita.

Shorts de gimnasio o basketball para hombre

Polera azul Sumey XL

Lentes de sol Quechua MH500

10. Personajes de reality chileno

Chile volvió a tener una era reality. Por eso, disfrazarse de alguno de los personajes que actualmente se encuentra en alguno de los encierros televisivos puede ser una buena alternativa. Por ejemplo, en Gran Hermano está la señora Mónica, una mujer que solo se viste con morado. La idea es usar todo de ese color, incluida una peluca.

Si quieres encarnar a Pincoya, una de las favoritas del público, puedes usar un poncho y gorro de lana, característicos de Chiloé. Si tienes frenillos, funcionará aún más.

Peluca morada de pelo corto

En Tierra Brava, el reality de Canal 13, uno de los personajes más irreverentes y característicos es Junior Playboy, quien en estos días está pasando por una fase media Kurt Cobain y un cabello rubio platinado. Puedes combinar su atuendo con una chaqueta militar, tal como aparece en la publicidad del reality.

Peluca rubia pelo corto

11. Ratatouille

Han pasado más de quince años desde que se estrenó la película Ratatouille y no deja de ser una de las mejores que haya hecho el estudio Pixar. Es original, tiene personajes memorables, además de un mensaje inspirador que derrite el corazón de casi todos. Este es un disfraz que puede ser abordado en solitario, en pareja o incluso en familia. Lo que va rotando son los roles de Linguini (el aprendiz de chef) y la rata Remo. Si son tres personas, puedes incluir a Colette, la otra chef.

Chaqueta de chef Youniforms

Sombrero de chef Fisor

12. The Bear

Ya que estamos hablando de chefs icónicos, no podíamos dejar fuera de esta lista al chef Carmen de la premiada serie The Bear, uno de los mayores éxitos televisivos de este año. Ganadora de varios Emmy, durante 2023 apareció su segunda temporada, tan bien evaluada como la primera.

Para quienes no la conozcan, se trata de un cocinero que regresa a su natal Chicago para administrar la pobre sanguchería de su hermano fallecido. Lo mejor de este disfraz es que además de ser reconocible es muy fácil de replicar. Solo necesitas una polera blanca impecable, unos pantalones negros y un delantal azul. Puntos extra si te animas a ponerte una peluca castaña rizada o te haces algunos de sus tatuajes. Yes chef!

Pechera azul Poplin

Polera deportiva blanca Domyos

13. Kardashians

Las Kardashian son una temática de disfraz por sí mismas, que siempre está presente —al menos en Estados Unidos— con alguno que otro guiño o referencia. Una buena opción, sobre todo para una pareja que esté en proceso de embarazo, es encarnar a Travis Barker y Kourtney Kardashian y un letrero que diga “Travis I’m pregnant”. Esta escena es una referencia al video “All the small things”, de Blink 182, banda de la cual Barker es baterista. Allí una mujer levanta este cartel entre la multitud.

Para disfrazarse como él, los tatuajes son claves, por lo que sugerimos recurrir a dibujos temporales, de esos que se pegan a tu piel con agua. Otro accesorio importante de incluir es el gorro de lana negro y las baquetas. Para disfrazarte de Kourtney basta con hacer el cartel, vestirte de riguroso y elegante negro, y listo.

Tatuajes temporales (120 láminas)

14. Disfrazarse del nombre literal de una banda o cantante

Hace unas semanas, se hizo viral en TikTok el video de la diseñadora gráfica Emonee La Russa, donde comenta que fue a una fiesta de disfraces cuyo tema era vestirse del significado literal de bandas o músicos conocidos. Los ejemplos que aparecen son increíbles: de Radiohead iba un hombre con una radio en la cabeza; un hombre con un calendario solo de fines de semana encarnaba a The Weeknd; un ají rojo y gigante era Red Hot Chili Peppers; una chica con una casa de vino de cartón iba de Amy Winehouse. Si te gustó la idea, puedes replicar alguno de estos o pensar en los propios.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 20 de octubre de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.