Bad Bunny: el regreso confesional y desafiante de una estrella

“Y es verdad, no soy trapero, ni reggaetonero/Yo soy la estrella más grande en el mundo entero”, asegura un desafiante Bad Bunny en las líneas de NADIE SABE, la canción de apertura de su nuevo álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Un trabajo de 22 canciones, quinto de su carrera, que sucede el celebrado y exitoso Un verano sin ti (2022), el que terminó por posicionar al puertorriqueño como estrella global.

Al parecer, la idea de publicar un nuevo disco fue un cambio de idea. O tal vez, estaba todo planeado para jugar al despiste. Nada raro en el universo del boricua. En diciembre de 2022, mientras saboreaba el éxito, Bad Bunny había declarado a Billboard que para esta temporada su idea era disfrutar un rato ¿grabar canciones? ni soñarlo. “El 2023 es para mi, para que mi salud física y emocional. Vamos a celebrar, vamos a ir aquí, vamos a ir allá, vamos a ir en bote. Tengo unos cuantos compromisos esporádicos e iré al estudio pero no hay presión”, señaló.

Bad Bunny

Pero sí que fue al estudio. En mayo pasado lanzó el sencillo Where she goes y en septiembre lanzó Un preview. Mientras, consolidó su estatus de estrella pop global. Durante el primer semestre continuó girando con Un verano sin ti; fue headliner del monumental festival Coachella, en California; incursionó en el cine como parte del elenco de la película Cassandro, estrenada este año en Sundance; protagonizó campañas de moda para marcas como Gucci, junto a Kendall Jenner.

Fiel a su estilo, el mismo “conejo malo” confirmó la fecha de la publicación del nuevo álbum solo hace pocos días, el 9 de octubre. No le interesa desgastarse en hacerlo a la manera tradicional con campañas de medios que no reditan. Hace algún tiempo detalló que estaba trabajando en nuevo material. Bastó con eso. En charla con Vanity Fair, publicada en septiembre pasado, marcó su interés por ir a un territorio distinto al de la fibra pop de su anterior álbum. “Es imposible que el disco que venga después de Un Verano Sin Ti vaya a sonar igual, nunca, jamás. Siempre voy a buscar la manera de hacer algo nuevo -puntualizó-. Me estoy inspirando mucho en la música de los 70, pero no estoy seguro de si esto va a dar forma a mi música, en general o sólo a una canción”.

Y efectivamente, el nuevo álbum encuentra a Bad Bunny (el alias de Benito Martínez Ocasio) en un repaso a su fibra rapera. Apuesta por textos confesionales y opinantes, en que no se guarda nada, por sobre composiciones que apuntan a los charts. Por ejemplo, en BATICANO (tal cual, con “B”), lanza rimas a sus críticos y a quienes se escandalizan con el habitual contenido sexual de sus letras. “Tal vez mi música no sea sana /Pero yo no me invente el sexo ni la marihuana/Pal carajo los que me critican/Aquí todos fornican/la mesera y el que predican”, lanza, inclemente.

Bad Bunny

Bad Bunny, el artista más escuchado a nivel mundial en la plataforma Spotify entre 2020 y 2022, entiende el entramado del entorno de las redes sociales y sabe que debe generar una conversación. Ya lo hizo con Un verano sin ti, en temas como El apagón, sobre la situación de Puerto Rico. En este nuevo trabajo, desliza algunas pullas que parecen dedicadas a otras figuras de la canción latina. En la canción LOS PITS, desliza un guiño a la Music Session #53 de Bizarrap y Shakira, acaso uno de los hits del año. “Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar”, canta Benito, en evidente parafraseo a la línea “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, que la colombiana instaló con éxito.

¿Más referencias pop? en la canción VUELVE CANDY B hay otra línea que se puede leer como una referencia directa a la colombiana Karol G, apodada “la Bichota”. Algo así como una marcada territorial en plano auge de la música latina “Vengo de PR (Puerto Rico), de donde son las verdaderas Bichotas”. Y hay espacio incluso para personajes más allá de la música. En la misma canción hay una línea que se refiere al astro del fútbol, Lionel Messi. “Desde que Messi (Messi) está en la USA/To’ el mundo sabe quién es la cabra/Ya no es Tom Brady, ey”.

Un detalle del álbum es que su construcción musical marca un contraste con Un verano sin ti. Apenas suenan los beats de reggaetón y las canciones parecen moverse en un plano más de la denuncia. “En cierto modo se trata de un regreso a sus orígenes, al trap, al hip hop; también a la experimentación, con entramados sónicos electrónicos y con decenas de mensajes aquí y allí, para rivales, exparejas, y con mucha reivindicación de lo que él entiende por auténtico: una estrella disfrutando de su riqueza desde sus orígenes humilde”, señala la reseña de El País. Esta vez apostó por una mirada personal y desafiante, como mirando desde las alturas de su trono a todos los que osen desafiarle. Un retrato de la estrella más grande del mundo.