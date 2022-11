14 productos para autorregalarte este fin de año

Después de una temporada de dar a los demás, también nos merecemos algo para nosotros mismos. Los regalos para uno mismo no son egoístas: primero dejemos esto claro. No hay nada malo en darse un capricho de vez en cuando. Al fin y al cabo, has tenido un año duro y lo has superado. Eso merece una celebración, y acá te entregamos algunas ideas. Además, regalonearte de vez en cuando, también es autocuidado.

Funda de seda

Un regalo perfecto para tu piel y tu pelo. La seda es una fibra natural conformada por proteínas y aminoácidos. De su contenido, destaca la proteína de sericina, un componente que se caracteriza por la afinidad con otras proteínas que los seres humanos producimos, por lo que llega a actuar como una película protectora para la piel y el pelo cuando se usa en una funda de almohada, u otros objetos para un sueño de alta calidad como antifaces para dormir.

Gua-sha obsidiana

Estas placas de cristal están diseñadas para adaptarse perfectamente a los contornos de la cara, aunque tradicionalmente también se usa en otras partes del cuerpo. Cuando lo utilizamos en la piel del rostro, logramos beneficios como los del roller, pero podría incluso ser más potente, ya que la tracción se puede realizar más profundamente, liberando tensiones e incluso alcanzando un efecto de lifting.

Roller de cuarzo

La promesa de estos rodillos tiene que ver con la capacidad de potenciar el efecto de los principios activos que se utilizan sobre la piel, a partir del masaje que hacemos con estos para lograr una mayor penetración de los productos. Otros beneficios que entrega al ser utilizado de la manera adecuada son eliminar toxinas —cuando se realiza el masaje siguiendo el sentido de la linfa— o atenuar la hinchazón en las zonas del rostro que lo necesiten. Personalmente, recomiendo guardar el roller en el refrigerador: con el frío mejora su acción desinflamatoria. Otro gran aporte del rodillo es que estimula la circulación, un atributo transversal en este tipo de instrumentos manuales.

Purificador de agua

Como el cuerpo humano está formado por casi un 60% de agua, es esencial mantener la salud y el bienestar bebiendo al menos dos litros de agua al día. Para algunos esa es una tarea titánica. El problema, es que es cuerpo necesita hidratarse para el funcionamiento normal de los órganos, así como para generar nuevas células sanas, y si no tomas agua, las consecuencias son serias.

Este aparato, que fue testeado por nosotros en Práctico, es de suma ayuda para quienes tienen problemas con este requerimiento de salud diaria. Si por ejemplo, eres de los o las que no les gusta tomar agua de cañería, este purificador es perfecto. Agua rica, fresca, helada, filtrada y sin ese sabor a hierro y minerales que a veces trae el grifo. También tiene la opción de agua natural o caliente.

Botella motivacional

El segundo paso para lograr el objetivo diario de los dos litros. La memoria es frágil, incluso para contar cuántos vasos de agua al día llevo. Para facilitar la cuenta, está es botella motivacional.

Sérum abrillantador y unificador de tono Is Clinical

Esta fórmula reduce de manera segura la apariencia del tono desigual de la piel, al tiempo que proporciona una exfoliación controlada significativa sin hacer peeling. Este suero liviano y de fácil absorción es excelente para una cobertura general o como refuerzo específico para áreas problemáticas. White Lightening Serum es una combinación concentrada de potentes ingredientes botánicos que abordan visualmente el tono desigual de la piel en muchos niveles, al mismo tiempo que proporciona múltiples beneficios que no envejecen. Inhibe las enzimas tirosinasas productoras melanina, interrumpe la transferencia de melanina entre los melanocitos y los Keratinocitos e incrementa la exfoliación controlada, ayuda a tratar zonas hiperpigmentadas, disminuye el tamaño de los poros, renueva la piel sin causar inflamación.

A los pocos días de uso se ve rápidamente cómo ilumina la tez de forma segura, suaviza tu piel y reduce los poros. Perfecto para pieles hiperpigmentadas, con daño solar, manchas y piel desigual.

Crema contorno de labios y ojos

Si ya la piel del rostro es delicada, más aún lo es en zonas como el contorno de los ojos, donde la piel es extremadamente delgada, o también el contorno de los labios, que tiende a arrugarse mucho con el paso del tiempo. Estamos acostumbradas y acostumbrados a preocuparnos de los ojos porque estos nos delatan, sin embargo, así como las manos o el pecho, la comisura de los labios también delata la edad. No hay que desprotegerla y esta es una excelente opción.

Limpiador dental

Agregar un paso extra de limpieza podría marcar una diferencia tangible en tu salud general, además de brindarte una mejor sonrisa. Una investigación sobre el cepillado de dientes, publicada en 2016, encontró que una buena salud dental podría retrasar la progresión del Alzheimer y que la enfermedad de las encías puede acelerar el deterioro mental.

Con este limpiador dental elimina las manchas dentales/tártaro/placa incluso en las áreas más difíciles de alcanzar, para así mantener los dientes y encías saludables.

Mini refrigerador para productos dermocosméticos

Muchas veces, las cremas que nos aplicamos en el rostro se echan a perder a altas temperaturas, como por ejemplo, las que estamos viviendo ahora en la zona centro de nuestro país. Todos estos productos tienen una vida últil, y cuando están a temperaturas que cambian con frecuencia día a día, mañana y noche, el maquillaje y las cremas terminan descomponiéndose mucho más rápido.

Un refrigerador para el cuidado de la piel te permite mantener productos de belleza como humectantes, mascarillas y herramientas a una temperatura fresca para que se sientan aún más increíbles cuando los aplicas en la cara.

Cepillo alisador

Para aquellas que siempre las acompaña el frizz, esta es una buena opción, sobre todo si ya estás cansada de tener que dañar más aún tu pelo secando primero y después utilizando la plancha para alisar. Por esta y más razones, este tipo de cepillo doble acción están tan de moda.

Esta brillante herramienta caliente es exactamente lo que parece: un cepillo eléctrico que realiza una doble función y distribuye el calor de manera rápida y uniforme para que pueda obtener un estilo suave y más rápido que nunca.

Limpiador facial de poros

Pureza: limpiador facial de poros con micro abrasión te permitirá complementar el cuidado de tu rostro. Con el poder del vacío podrás remover los puntos negros en tu piel, generando un bajo impacto en tu rostro. Al mismo tiempo que contarás con una herramienta que te permitirá remover las impurezas de la piel, con la precisión de su cabezal con micro abrasión. Comienza una rutina de cuidado intenso con Pureza de ASANAS. Antes $52.990

Sábanas de algodón egipcio King

Dormir como los dioses, sobre todo con estos calores. No solo el estrés puede influir en una mala noche de sueño, existen otros factores como el colchón, la almohada, el calor o el frío, y también las sábanas. La diferencia entre dormir en unas sábanas suaves y otras que no, es abismante. Así que si puedes darte este lujo, te prometemos que no te arrepentirás. Eso si, te avisamos que es después de probarlas, es difícil volver atrás. Estas están con un 30% de descuento.

Depiladora láser

¿Quieres deshacerte de este problema para siempre, o casi siempre? La depiladora IPL de Rebel es un láser 3 en 1 ideal para el rejuvenecimiento de la piel, la depilación y la eliminación del acné. Este esencial para el cuidado personal elimina el vello de forma permanente sin causar efectos adversos en la piel o la salud. Es extremadamente conveniente para usar en casa, ya que cuenta con 5 configuraciones de potencia diferentes para adecuarse a tu tono y sensibilidad de piel. No más torturas con depilación con cera o rasurándote. Aprovecha los beneficios de este gran invento.

Planner

Organízate con estilo con este planificador, elegante y sencillo. Tiene 160 páginas y su tapa es de cuero negro. Las hojas también son de color negro y trae un lápiz color plata con recarga.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 24 de noviembre de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar