18 productos para renovar, organizar y decorar tu cocina (pero sin gastar demasiado)

Para algunos, la cocina es un espacio de creación. Otros piensan que es una soberana lata, y no hay día en que no extrañen la comida de la casa materna. Pero sea como sea, vivir por tu cuenta y tener una cocina implica involucrar tiempo en ella, a menos que quieras ser un esclavo del delivery.

Si tienes sientes un extranjero en tu propia cocina pero pretendes colonizarla, lo ideal es hacerlo mediante la incorporación de productos que te hagan sentir que estás en un espacio tuyo. Existen diferentes artículos que pueden hacer de tu experiencia algo más práctica y organizada, además de darle la personalidad que buscas y así no salir arrancando cada vez que tengas que preparar una comida. A continuación, te dejamos un listado de productos —todos a muy buen precio— que pueden hacer una diferencia en tu espacio.

1. Set 4 organizadores para refrigerador Casaideas

¿Quieres dejar atrás el caos que padece tu refrigerador? Primero, sigue estos consejos que dejamos acá. Segundo, adquiere algunos organizadores, como este set que promete poner las cosas en orden a través de sus cuatro piezas: dos organizadores rectangulares en los que puedes apilar latas y frascos; además de un compacto organizador de huevo. La guinda de la torta la tiene el organizador giratorio, ideal para poner esos condimentos que viven en el refrigerador como la mostaza, kétchup, mayonesa o mermeladas, que muchas veces terminan más olvidados que piscina en invierno.

2. Bandeja rotativa de madera Brando 30x60cm

¿Te gustó la idea de la bandeja rotativa? También puede servir fuera del refri, incluso queda perfecta para momentos de picoteo con invitados: puedes tener a mano, solo rotando, todas las delicias de la instancia. Otra forma de uso es como un especiero sobre un mesón o incluso puedes montar una estación decorativa. Las posibilidades son varias, solo debes darle rienda suelta a tu creatividad.

3. Organizador de ollas y platos Interdesign

Encontrar ese sartén específico que necesitas puede ser un dolor de cabeza, sobre todo si vives en un espacio reducido y los tienes todos amontonados en un rincón del mueble de cocina. Además, así apilados su material antiadherente se gasta más rápido. Pero este organizador, que ocupa poco espacio, es capaz de ordenar sartenes, tapas, ollas pequeñas e incluso platos. Es perfecto para reunir y mantener alineados a esos integrantes recurrentes de la cocina, optimizando centímetros y tiempo de búsqueda.

4. Tazón de vidrio con doble pared Brando 470ml

Moderno y transparente es este tazón o mug de vidrio, digno protagonista de tus stories de Instagram al desayuno o en el teletrabajo. Este modelo resiste el calor de un té o un café invernal, sin embargo tiene un detalle: no es apto para lavavajilla. Pero qué importa: es tan bonito que da gusto lavarlo a mano.

5. Set de 4 repisas para la despensa Casaideas

Si estás luchando contra el espacio en tu despensa, y eso te quita las ganas de cocinar, este set de repisas apilables es justamente lo que necesitas. Cada una logra sostener hasta 5 kilos, por lo que son ideales para ordenar vasos, tazas, platos de té o también latas, conservas, frascos y abarrotes. Tienen una medida de 31 cm de ancho, 22,5 cm de largo y 16,8 cm de alto.

6. Set 2 Espresso 90ml Brando

Siguiendo con la línea de la delicadeza y transparencia, agregamos ahora estas pequeñas tazas de espresso. Tienen una capacidad de 90 ml y prometen ser la sensación de las sobremesas.

7. Dispensador de agua USB

Si no te gusta la de la llave y sueles comprar bidones grandes de agua purificada, algo que puede elevar tu experiencia —y aumentar las ganas de tomar agua— es un dispensador electrónico. Funciona con carga USB, es de fácil instalación y uso: solo hace falta apretar un botón para servir y el mismo para detener el flujo. Cada vez que te sirvas un vaso, sentirás esa ligera satisfacción de que está saliendo lo más fina y rápido posible.

8. Luz LED inalámbrica CasaChic 60 cm

Esta luz es compacta, inalámbrica y recargable. Es decir, no necesitas conectarla a tu red de electricidad para usarla; de hecho, la puede instalar cualquier persona, puesto que viene con adhesivos para pegarla al muro o los muebles —también con tornillos, para fijarla más fuertemente— y funciona con una batería de litio que dura entre 4 y 6 meses, dependiendo su uso, y que se carga mediante USB.

Eso no es todo, pues tiene un sensor de movimiento con un rango de 1 a 3 metros, por lo que ni siquiera es necesario prenderla o apagarla: se enciende sola si te acercas y se apaga automáticamente al cabo de 15 segundos. También se puede usar con un modo de encendido manual.

9. Batidor de café y espumador de leche portátil

Puedes pensar que no necesitas un vaporizador de leche de mano. Eso hasta que lo usas y te das cuenta que cambia drásticamente el look, el sabor y la sensación de tu café. Después de eso, no podrás abandonarlo.

Este modelo es simple: debes sumergirlo en un vaso o taza con leche, presionar el botón y espumarla a gusto. Necesita de 2 pilas AA para su funcionamiento. Aparte de la leche, también se puede usar como batidora de huevos, para mezclar cócteles, elaborar vinagretas o lo que se te ocurra que necesite un remolino de textura.

10. Dispensador de detergente + esponja Caddy

¿A quién le gusta lavar la loza? Son una minoría, pero al resto de los mortales —a menos que tengamos un lavavajillas— no nos queda otra que armarnos de valor, poner una música agradable y darle con el refriego. Pero el mal rato puede mejorar siguiendo algunos consejos para hacerlo con más eficiencia y también con artículos como este, un pequeño chiche para lavar de la manera más eficiente posible. Solo presionando el dispensador con la esponja sobre él y ésta quedará empapada de detergente y lista para lavar la loza. De esta manera puedes ahorrar espacio, tiempo y lavalozas. Se ve bien en cualquier cocina e incluye una esponja de regalo.

11. Termómetro digital de cocina Casaideas

Al igual que otros productos que hemos visto, nunca sabes que lo necesitas hasta que haces esa receta que requiere de una temperatura perfecta, como ciertas carnes al horno o algunos métodos de café. Después de eso, no hay vuelta atrás. Este termómetro es de alta precisión —su rango va entre -50º y 300º— y de fácil funcionamiento. Puedes medir, de forma sencilla, la temperatura de todo tipo de alimentos.

12. Set de 4 cubrealimentos reutilizables de tela encerada Casaideas

¿Siempre te sobra comida y no quieres usar más plástico para envolver platos y recipientes? Si te da culpa botar los restos de alimentos pero también cubrirlos de film transparente, entonces mejor usa estas telas enceradas. Este set contiene cuatro cubrealimentos de distintos tamaños —35x35 cm, 25x25cm, 18x18cm y 14x14cm—, recubiertos de cera de abejas, por lo que son reutilizables —se pueden lavar después de cada uso— y por lo tanto ecológicos. Con ellos puedes cubrir la mitad de una palta, la punta de medio zapallo italiano o bien un tupper o recipiente con comida, y los alimentos se conservarán tan bien —además con un buen diseño— a como si estuvieran tapados por plástico.

13. Set 6 vasos altos FTA Vintage Diamond 360cc

Clásicos y llenos de glamour: así son estos vasos, inspirados en tiempos más elegantes, formales y distinguidos que estos. Un cóctel preparado en uno de ellos —un vermú, un vodka tónica o un campari naranja— de seguro tendrá mucho más estilo que en un vaso cualquiera.

14. Prensa para hamburguesas antiadherente

Sean de carne o de legumbres, casi todos aman las hamburguesas y son una preparación infaltable en el menú semanal. Con esta práctica prensa evitarás manos pegajosas, derrames, desarmes y otros desastres; por el contrario, tus creaciones quedarán perfectas y te dará más gusto ponerte a cocinar. Fácil de usar y de limpiar. ¿No sabes cómo hacer hamburguesas caseras? Acá te lo enseñamos.

15. Set repostería Kitchenware Marble 11 piezas

Después de ver tantas recetas a toda velocidad en Tiktok seguro te dan ganas de hacerlas en casa, pero abres un cajón y solo encuentras tenedores, un sacacorcho y palitos de sushi. Por muy fácil que parezca hacer un queque o unas galletas, necesitas uno que otro utensilio para que la experiencia sea feliz. Este set trae todo lo fundamental —espátula, batidor, cuatro cucharas medidoras, cuatro tazas medidoras y una brocha—, además con distinguidos mangos marmolados. Tus herramientas de cocina no solo serán eficientes, sino que bonitas y compactas.

16. Dispensador de aceite y vinagre en espray Bergner 140ml

Apostamos a que renunciaste a hacer ensaladas porque cada vez que tenías que aliñarla, o le echabas muy poco o las bañabas en demasiado aceite y vinagre o aceto balsámico. Bueno, se acabaron las excusas. Como lo hacen algunos chef, ahora podrás sazonar con dispensadores en espray y así lograr acabados más sutiles y sabrosos, siempre en la medida justa. Este rociador es ideal para potenciar tus comidas con vinagre, aceite de oliva, jugo de limón o lo que a ti se te ocurra. Está confeccionado en base a acero inoxidable, tiene una capacidad de 140 ml y tiene acabado mate.

17. Llave monomando extraíble para lavaplatos

Ya hablamos de lo desagradable que es lavar platos. Para varios es una de las labores más tediosas dentro de la cocina, pero si cuentas con una herramienta que agilice esta tarea, es posible incluso que te parezca una labor agradable y relajante. Las llaves monomando extraíbles son una buena alternativa, puesto a que puedes mover el cabezal igual al de una ducha teléfono. De esta forma el chorro de agua irá directo a la suciedad y te costará menos lavar la loza, las ollas o incluso las verduras.

18. Sartén doble antiadherente Kitchenware 28cm

Sí, a quién no le ha dado lata hacer una tortilla por el riesgo a que se pegue o caramelizar una cebolla porque se demora mucho o cocinar una pechuga de pollo o cualquier cosa, finalmente, porque les quedan muy secas, poco jugosas y todo alrededor queda sucio y salpicado. Anticocineros del mundo, aquí está su salvación: un sartén doble y antiadherente —con diseño bastante simpático—, capaz de preparar todo tipo de cosas de forma más rápida, limpia y fácil. Se puede usar por los dos lados y al taparlo la cocción es más acelerada y con menos pérdida de humedad. Se acabaron las excusas.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 13 de julio de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.