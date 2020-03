5 máquinas para ejercitarte (si estás pensando en comprar alguna)

En tiempos de cuarentena es esencial moverse y hacer ejercicio en casa. La American Heart Association recomienda que los adultos realicen al menos 150 minutos (dos horas y media) por semana de actividad aeróbica de intensidad moderada, o 75 minutos por semana de actividad aeróbica vigorosa.

Y en momentos de encierro, cuando la capacidad de desplazarse se acorta hasta hacerse casi nula, hacer cardio es una excelente opción. Según la Clínica Mayo, entre los beneficios que nos puede entregar este tipo de actividad física están:

- Reducir el apetito (bastante fundamental en estos momentos de encierro)

- Aumentar las endorfinas, sustancias químicas que libera nuestro cerebro y que mejora nuestro estado de ánimo (podríamos decir que esto es más que esencial en este contexto)

- Te ayuda a dormir mejor

Claro, uno puede hacer cardio saltando, las cuerdas son un gran aliado en ese sentido, incluso trotando en el lugar, pero para quienes son fanáticos de deportes como el running o el ciclismo, este periodo de cuarentena voluntaria o después, involuntaria, puede ser sumamente duro y agobiante. Por eso, si en algún minuto pensaste en comprar alguna máquina de cardio, quizás este puede ser el momento o el empujón que tanto estabas esperando.

Consejos importantes a la hora de hacer cardio

Antes de cualquier tipo de entrenamiento con máquinas, Rocío Cabello, personal trainer y su cuenta de Instagram es @chio_trainer, recomienda “hacer cualquier ejercicio y hacer movilidad articular para calentar las articulaciones”. Esto es fundamental para evitar cualquier tipo de lesiones.

Otro consejo que debes tomar en cuenta mientras practicas es “mantenerte hidratado antes durante y después de entrenar”, sugiere Rocío Cabello.

Si estás pensando en comprar una máquina de ejercicio, en este artículo de Práctico hicimos una selección con las mejores máquinas y su relación eficiencia/precio para que consumas de forma inteligente.

1. Trotadoras

Para todos aquellos que aman trotar, existe la alternativa de comprar una trotadora y puedes poner en tu televisión el contenido visual que tu quieras o recurrir a tu lista de música favorita.

Lo que muchos no saben, es que una trotadora es capaz de enseñarte a correr bien o mejor. Correr no es simplemente lanzarse a la calle a mover los pies y aguantar lo que más se pueda. Según un estudio realizado por investigadores en los años 90, las corredoras han reducido la longitud de sus pasos y aumentado la frecuencia, esto porque al correr en tierra la persona adquiere una sensación de inestabilidad por lo que no le permite desarrollarse con normalidad durante el ejercicio. Claro, aunque estas máquinas te ofrecen variadas ventajas, nunca va a ser un reflejo exacto de lo que es correr en la calle. Una investigación ha demostrado que estas pueden ser herramientas muy eficaces de formación y que, con un grado de inclinación de un 1%, puede ayudar a experimentar la resistencia al viento, como explican en el sitio especializado Runners World.

Una buena opción: Esta trotadora Lahsen que soporta hasta 120 kg y tiene la capacidad de replegarse, característica fundamental para quienes no tienen un gran espacio en casa donde instalarla.

2. Bicicletas

Para los que disfruten de la libertad de pedalear, existen varias opciones de tipos de bicicletas. En primer lugar si tienes una bicicleta, puedes comprar un rodillo, de manera que puedes seguir pedaleando pero en la comodidad de tu casa.

El rodillo tiene la capacidad de mantener la bicicleta alineada e incluso hay algunos que mejora el pedaleo. Si no puedes comprar el rodillo, también existen alternativas de fabricación casera.

Para los que extrañen sus clases de spinning, existe la opción de compra de una bicicleta de este tipo. Una buena opción es la bicicleta muvo by ox, la que puedes combinar con los mix de música de Les Mills.

La otra opción es comprarte una bicicleta estática como este modelo Bianchi que tiene sillín ajustable y una pantalla que informa de la distancia recorrida, el tiempo transcurrido, la velocidad de pedaleo, la frecuencia cardíaca y el consumo de calorías.

3. Elíptica

Las máquinas elípticas son ideales para aquellos que tienen problemas de espalda y articulaciones, ya que al estar de pie, la espalda no se encorva y al no provocar impacto, las articulaciones de los tobillos, rodillas y caderas, están resguardadas, explican en un artículo de El País, en el que además detallan que la posición correcta del brazo es que el antebrazo “quede en un ángulo de 90 grados con respecto al brazo”. Debes tener estas consideraciones al usar esta máquina. Es importante no dañar ni una parte de nuestro cuerpo.

La elíptica burn 36 de muvo es una buena opción para aquellos que estén comenzando a entrenar.