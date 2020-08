5 objetos para hacer más inteligente tu casa en Mercado Paula

En los últimos años hemos visto cómo la tecnología se ha volcado a facilitar y automatizar la vida doméstica. La llegada de esta camada de electrodomésticos ha sido más que valorada en la pandemia, donde una ayuda extra siempre es bienvenida. En Mercado Paula, que termina mañana 2 de agosto, estos objetos no están ausentes y aquí seleccionamos algunos, que además tienen descuento extra para la comunidad del Club La Tercera.

1. Instant Pot

(4.6/5 de 81.405 opiniones en Amazon)

“El electrodoméstico de cocina que generó una religión”, dijeron en The New York Times y es que esta multicooker puede reemplazar hasta siete objetos: vaporera, yogurtera, sartén, calentador de alimentos y ollas de presión, cocción lenta y arrocera. Si te encanta cocinar pero no tienes mucho espacio y te falta el tiempo, esta podría ser una buena inversión, sobre todo por todas las preparación que puedes hacer.

“¡Utilizo esto para todo! ¿Cómo viví sin esto antes?”, escribió The Galavan, quien también declaró estar contento con “esta pequeña gema” a la que dio cinco estrellas en Amazon.

Para los socios de Club La Tercera hay un 15% de descuento en ollas Instant Pot, ingresando el código CLUBLT2020. Con él, puedes llevártela por $67.992, aunque no incluye el envío. No aplica, eso sí, para accesorios.

2. Aspiradora Robot Inteligente Robovac 11 Slim

(4.4/5 de 19.730 opiniones en Amazon)

Eufy es una de las marcas con mejor reputación en los medios de comunicación internacionales. No es menor que más de 20 estén hablando positivamente de sus productos. En particular esta aspiradora ha sido aclamada por su tamaño y potencia además de su baja emisión de ruido. Posee un sistema anticolusión y caída, por lo que este robot puede estar perfectamente aspirando mientras tú haces tus cosas en paralelo.

“No considero que mi casa esté limpia a menos que los pisos estén impecables. Con 2 perros y 2 gatos (uno de los cuales arroja lo suficiente como para tejer un suéter cada año), mi casa rara vez cumple con mis propios estándares inalcanzables. Eufy me acerca”, escribió Monica en Amazon donde puntuó con cinco estrellas a la Robovac.

Este modelo 11 Slim está cubierta por vidrio templado se encuentra con un 35% de descuento. Para los socios de Club La Tercera hay un descuento adicional de un 10% con el código CLUBLT2020, quedaría en $139.990.

3. Mini freidora de aire Oster

(4.6/5 de 211 opiniones en Amazon)

¿Hay algo más rico que las papas fritas? Para muchos, este es el acompañamiento perfecto para todo, y otros aman comerlas solas con ketchup o mostaza. Lamentablemente, la fritura es mala para nuestro cuerpo, y no debemos abusar de ella, pero la buena noticia es que existen estos aparatos que fríen pero de una manera más saludable. La mini freidora de Oster utiliza hasta un 99.5% menos aceite en comparación con las tradicionales, y es perfecta para una o dos porciones.

“No esperaba mucho de esta unidad. Nunca he intentado freír al aire y era escéptico. ¡Estaba equivocado! ¡Cociné alitas de pollo con cero aceite! Solo un poco de spray para la bandeja y listo. El pollo resultó muy crujiente y húmedo. Estoy realmente asombrado”, escribió Evan Jacobs en Amazon, quien agregó que además su diseño es bonito y fácil de limpiar.

4. Dolce Gusto Mini me

(4.1/5 de 229 opiniones en Amazon)

Si eras de los que pasaba todas las mañanas por un café antes de ir a trabajar, probablemente estás pensando en invertir en una maquina. La Dolce Gusto Mini Me tiene una bomba de presión de hasta 15 bares y al insertar la cápsula, puedes disfrutar de un café de calidad en un minuto.

Justamente encontramos una oferta en la que puedes llevarte esta máquina, más tres display de Starbucks —de los sabores Espresso Dark Roast, Colombia y Americano—, por $69.990. Si eres socio de Club La Tercera, puedes tener un 10% de descuento extra con el código CLUBLT2020DG: así, te la llevas por $54.492.

“Hace un excelente café y es fácil de usar”, escribió Jim D en Amazon sobre este modelo.

5. Robot de cocina Osoji Mix

(*El robot Osoji no se vende en Amazon por lo que no se pudo incluir la puntuación del objeto).

Este es uno de los grandes inventos del siglo XXI, sobre todo para aquellos que aman comer rico, pero que no tienen buena mano: con este robot se acabaron los intentos fallidos. El Osoji Mix pica, ralla, exprime, bate, licúa, posee mortero y hace masas de panes, pizzas y galletas. También mezcla, emulciona y saltea, por nombrar algunas de las funciones que ejecuta en el mismo espacio.

*Todos los precios incluidos en este artículo están actualizados al 31 de julio de 2020.