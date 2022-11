Black Friday: 9 grandes ofertas en videojuegos, consolas y notebooks gamers con hasta un 63% de descuento

It Takes Two (Xbox) - 44%

Elegido por Alejandro Alaluf, nuestro gamer favorito, como uno de los mejores videojuegos del 2021, este título se sigue repitiendo en cada listado que realizamos. Las razones son muchas: el juego, que toma elementos de varios títulos de acción, aventura y plataformas, es verdaderamente hermoso en su propuesta. Su historia, aunque adulta, está enraizada en un mundo de fantasía que todos pueden llegar a disfrutar. La única condición es que se debe jugar de a dos. Aquí figura en su valor histórico más bajo. Precio normal: $44.990.

FIFA 23 (PS4) - 42%

Todo indica que éste, el 23, será el último simulador de fútbol desarrollado por EA Sports que conoceremos con ese clásico nombre: FIFA. Quizá por la corrupción que se ha puesto en evidencia durante el último tiempo en la federación internacional, o porque el costo de los derechos se hizo muy alto. Como sea, después de esta edición se llamará diferente, otro motivo más para hacerse de este videojuego, infaltable en la biblioteca de cualquier futbolero. Precio normal: $69.990.

Asus ROG Zephyrus M16 / Intel Core i7 / 16GB RAM / 512GB SSD / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti / 16″ - 32%

Ahora bien, para los gamers de computador, la cosa requiere de más inversión. Pero una opción infalible —y con $800 mil de descuento— es el Asus ROG Zephyrus M16, que viene con tarjeta gráfica de última generación (NVIDIA GeForce RTX Serie 30), 16GB de RAM, procesador Intel Core i7 y 512GB de almacenamiento en un disco sólido. Con todo, pesa apenas 1.9 kg, por lo que es fácil de mover. Precio normal: $2.499.990.

Tales of Arise (PS5) - 63%

9 estrellas de 10 posibles tiene este juego en Steam, donde los usuarios lo han premiado hasta el cansancio. La crítica también ha sido unánime en los elogios y no por casualidad ganó como mejor juego RPG del año en The Game Awards 2021. Es decir, una joyita fantástica, donde hay que encarnar a personajes de dos mundos opuestos: uno medieval y otro muy moderno. Nunca estuvo tan barato como en este Black Friday. Precio normal: $54.990.

Xbox Series S - 19%

La versión lite de la más reciente consola de Microsoft está a un precio más que interesante en CCLink, una novedosa tienda tecnológica. Su desventaja es que no lee videojuegos en discos, por lo tanto hay que comprarlos y descargarlos online, o bien suscribirse al servicio Game Pass. Ambas posibilidades son bastante convenientes, y la jugabilidad, si se cuenta con una buena conexión a internet, es impecable. Precio normal: $357.990.

Nintendo Switch Neon - 17%

Pero la consola que no se ha dejado de vender es la Nintendo Switch, el mayor acierto de la compañía japonesa desde la N64. Versátil, cómoda, divertida y cada vez más accesible, en este Black Friday se encuentra rozando los 300 mil pesos. Esta viene con controles izquierdo y derecho, armazón y correas. Precio normal: $369.990.

Nintendo Switch Lite - 24%

Pero si la idea es jugar en todos lados —el metro, el bus, la plaza, el baño—, lo más conveniente es irse por la Nintendo Switch Lite, una mini consola portátil compatible con cientos de juegos y que además puede servir como control para unirse a la diversión con otra consola. Un gran formato y a un imperdible valor durante estos días. Precio normal: $234.990.

Hori Fighting Stick Nintendo Switch - 39%

Si ya tienes la Nintendo Switch, te gustan los videojuegos de pelea y quieres llevar la experiencia a otro, este stick de Hori —marca que diseña accesorios oficiales— es una gran opción. Parecido a los viejos flippers o arcades, su palanca y botones harán más precisos los movimientos y le darán aún más acción a la acción. Precio normal: $60.990.

Elden Ring (Xbox) - 41%

Este título acaba de ganar el premio a Ultimate Game of the Year en los Golden Joystick Awards, donde además se llevó los galardones a mejor diseño visual, mejor juego multijugador y premio de la crítica. Ha vendido 17,5 millones de unidades y estuvo entre los mejores juegos del primer semestre para Alaluf. ¿Más razones para tenerlo? Su historia fue desarrollada por George R. R. Martin, el creador de Games of Thrones. Un título maravilloso que nunca estuvo a un valor tan bajo. Precio normal: $59.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 24 de noviembre de 2022. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.