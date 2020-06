Chequeando life hacks: parte 2

Algunos tienen poco tiempo, otros tienen bastante. Pero a unos cuantos, esta cuarentena les ha dado la capacidad de ejecutar distintos tips —o life hacks, como se los conoce en internet— para buscar soluciones a problemas cotidianos.

Probamos nueve de estos trucos, diseñados —se supone— para facilitarnos la vida, y este es nuestro veredicto.

1. Calienta dos platos a la vez con la ayuda de un vaso

Esto puede llegar a ser muy útil para mamás que tengan que calentar dos platos a la vez o, si en algún futuro no muy lejano, tienes invitados y hay que hacer rendir el tiempo. La idea principal es generar dos niveles con la ayuda de un vaso. Lo ideal es que el vaso sea resistente a altas temperaturas, de otra forma podría explotar por los cambios de temperatura.

Veredicto: ⭐⭐⭐⭐

Conclusión: Funciona, pero para los que aman su comida hirviendo, les recomendamos no usar este método porque se podrían desilusionar.

2. Usa un vaso plástico para taladrar

Para los que tengan que taladrar en esta cuarentena y no quieran dejar la embarrada, les recomendamos poner un vaso mediano de plástico sobre la broca. El vaso atrapa el polvillo que deja el taladro.

Veredicto: ⭐⭐⭐⭐

Conclusión: Una buena alternativa si es que tienes que entrar a picar. El detalle es que el vaso no bloquee tu visión para que no te equivoques en perforar.

3. Afeita tus pelusas o motas

¿Hay algo más desagradable que las motas en la ropa? Si odias estas superficies de relieve desgastado, internet nos entrega la mejor solución: afeitarla.

Veredicto: ⭐⭐⭐⭐⭐

Conclusión: Esto realmente funciona. Incluso llega a ser terapeútico, porque cada vez que acumulas el exceso de motas se forman pelusas gigantes que puedes remover con tu mano o con los rodillos de papel para extraer suciedades. Una excelente solución para calcetines o panties de lana.

4. ¿Te molestan tus zapatos nuevos? Amánsalos con un par de medias de lana

Este podría ser un life hack visionario, pensando en la próxima temporada de fiestas, graduaciones o matrimonios —que quizá recién llegue a fin de año o a principios del próximo. Al menos, ahora tienes tiempo de sobra para “amasar” tus zapatos nuevos. La idea es que te pongas calcetines de lana y después tus zapatos y camines por lo menos 10 minutos todos los días. El material del zapato —sobre todo si es de cuero— va a ceder.

Veredicto: ⭐⭐⭐⭐⭐

Conclusión: Esta periodista no se ha comprado tantos zapatos de fiesta, pero los que tiene sí los amasó con esta técnica y puede dar fe de que el método funciona. Hay que tener ojo con el material, porque si es demasiado sintético, podría despegarse algo del zapato. Y no queremos un zapato desintegrado o roto.

5. ¿No hay espacio para tostar? Pon los panes encima, se tostarán de igual forma

Esta puede ser también una buena alternativa por si tienes que hacer un desayuno para muchas personas a la vez y no quieres dedicarle toda la mañana Al ingresar los panes al tostador, puedes poner sobre él dos rebanadas más y te darás cuenta de que se tostarán de igual forma. Incluso mejor.

Veredicto: ⭐⭐⭐⭐⭐

Conclusión: Funciona. Muy útil para hacer más de un sándwich a la vez y no perder la productividad en la cocina.

6. Usa pasta de dientes para sacarle brillo al metal

Probablemente esto se lo habías visto a tu abuelita, pero en el mundo de los life hacks esta alternativa está bien de moda. Si quieres darle brillo a algún elemento metálico, lo mejor que puedes hacer es limpiarlo con pasta de dientes. Tal como cepillas tus perlas, de arriba hacia abajo, debes cepillar el metal.

Veredicto: ⭐⭐⭐⭐

Conclusión: Muy útil y funcional. Aquí se hizo con un mantequillero y funcionó: volvió a brishar.

7. Pon dos cubos dentro de la secadora y tu ropa estará planchada

Este life hack lo vimos en Buzzfeed y dudamos de su eficacia. La idea es ahorrarse el planchado con la secadora. Solo debes meter las prendas seleccionadas y dos cubos de hielo. El resultado: prendas planchadas.

Veredicto: ⭐⭐⭐⭐⭐

Conclusión: Para los que odian las arrugas, pero más odian planchar, este va a ser su truco favorito. Personalmente, no le tenía nada de fe y me sorprendió cuando vi mis sábanas con este efecto plancha, al igual que un polerón.

8. Limpia tu ducha con esta receta

Probablemente no te has fijado, pero el sarro es el mejor amigo tóxico de la ducha. Tan amigo, que no le tomas atención hasta que te das cuenta de que el cabezal de la ducha está horrible. Leímos en Buzzfeed que sí sumergías el cabezal en vinagre por al menos cuatro horas, el sarro se elimina.

Veredicto: ⭐⭐⭐⭐

Conclusión: Realmente funciona y el cabezal de la ducha se ve como nueva. El único problema es el olor a vinagre. Te recomendamos hacer esto en la noche, de manera que remojarás el cabezal con tiempo suficiente y con la ventana del baño abierta. Si no tienes ventana saca el cabezal y hazlo en tu patio o terraza.

9. Empaca tu closet en dos minutos con esta técnica

Para los que tengan que empacar porque abandonan su casa, decidieron cambiar su pieza o es el recambio de ropa a temporada de invierno, existe un truco para ser ultra eficiente con la sección percheros.

Veredicto: ⭐⭐⭐⭐⭐

Conclusión: Funciona y ahorra mucho tiempo.