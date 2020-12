Consejos para elegir el smartwatch apropiado

Los relojes inteligentes, también conocidos como smartwatches, son uno de los dispositivos tecnológicos más recientes, y aunque al comienzo fueron recibidos con cierta sospecha —la gente ya tiene suficientes gadgets y aparatos, dijeron algunos—, de a poco se han convertido en una herramienta muy útil y cada vez más popular.

De hecho, según mediciones de la consultora Counterpoint, el mercado de los smartwatches creció un 20% durante el primer semestre de 2020. De acuerdo a Alejandro Alaluf, nuestro columnista de tecnología, esto se debe a que el público objetivo de los smartwatches se ha perfilado principalmente hacia dos vertientes: aquellos usuarios tech intensivos, que le sacan el jugo a su celular y están conectados a él todo el día —y a los que un reloj inteligente les permite recibir y contestar notificaciones sin tener que mirar el teléfono a cada rato—; y a los deportistas o interesados en monitorear su actividad física, ya que un smartwatch les puede entregar información valiosa sobre su cuerpo y su rendimiento.

“Los relojes inteligentes”, escribió Alaluf en este artículo de Práctico, “son capaces de traspasar en sus diminutas pantallas casi toda la información básica que uno puede necesitar, sin necesidad de desbloquear el celular: ya sea revisar (y responder) mensajes de WhatsApp, chequear el clima, escuchar radio o música envasada, contar con un GPS, leer noticias e incluso realizar llamadas telefónicas (y hacerlas vía el mismo reloj). Además de, claro, jugar videojuegos”.

Por otro lado, según él, la funcionalidad más profunda y útil sea la del monitoreo físico. “Ya sea para establecer rutinas de ejercicio, para saber las calorías que hemos consumido en la jornada o sencillamente para conocer cuántos minutos estuvimos activos, la evolución de este gadget ha ido transitando principalmente por esa avenida: la de la salud. Para algunos fabricantes, incluso, ese es el foco principal”.

Pero como las ventas y la demanda aumenta, también crece la oferta de relojes y pulseras inteligentes, y hoy son muchos los modelos disponibles. ¿En qué nos debemos fijar para saber cuál es el smartwatch que mejor se ajusta a nuestros intereses?

“Hoy en día, muchos smartwatches funcionan de manera similar”, dice Axel Christiansen, periodista especializado en tecnología. “Casi todos hacen dos cosas: entregar notificaciones de tu celular y obtener datos de tu día a día, además de controlar tu smartphone a distancia para tomar fotos, por ejemplo”.

Las principales diferencias, opina Christiansen, se manifiestan en tres aspectos: la batería, el sistema operativo y el diseño.

Batería

Como ya tenemos que cargar nuestros teléfonos, una rutina que se hace a diario, y muchos además deben enchufar sus tablets y computadores con los que trabajan o se entretienen —sin contar los controles remotos de las consolas—, agregar otro gadget a la fila cada noche puede ser engorroso.

“Tener una batería que dure más de un día hace mucha diferencia”, dice Christiansen. “Si se nos olvida dejarlo cargando en la noche, al otro día ya no lo vamos a poder usar, o no en la muñeca, que es donde cumple sus objetivos, por lo que se pierden sus utilidades”.

Por eso, él recomienda un smartwatch con una batería potente, que ojalá dure varios días, como la del HUAWEI Watch GT 2 Pro, que puede funcionar por hasta dos semanas continuas sin necesidad de cargarlo.

HUAWEI Watch GT 2 Pro

Otra opción son los relojes o bandas inteligentes que no solo tienen una larga duración de la batería sino que además se cargan de manera muy rápida. A veces no nos damos cuenta y, en medio de la actividad diaria, de pronto la carga está a punto de acabarse. Para no tener que dejarlo enchufado mucho tiempo, hay smartwatches que cuentan con recargas súper rápidas.

Es el caso del HUAWEI Watch Fit, que además de su autonomía de hasta diez días continuos, es compatible con la tecnología HUAWEI SuperCharge, que permite llenar un 70% de su batería en tan solo 30 minutos.

HUAWEI Watch Fit

Sistema operativo

Como una de las principales funciones de un reloj inteligente es conectarse con el teléfono móvil y poder gestionar desde la muñeca las llamadas, las notificaciones, la música y otras muchas posibilidades, es muy relevante fijarse que el smartwatch que compres sea compatible con tu celular.

“Por lo general, los smartwatches no son tan compatibles con distintas marcas”, dice Christiansen. “Los Apple, por ejemplo, no funcionarán bien con los Android, y viceversa”. Hay diferentes tipos de sistemas operativos para los relojes. Algunas marcas tienen SO propios, y otras versiones simplificadas de Android. Siempre, por supuesto, será mejor tener un reloj inteligente que pueda conectarse con cualquier teléfono: aunque tengamos nuestras preferencias claras, nunca se sabe las vueltas que da la vida.

Los HUAWEI Watch GT 2, en ese sentido, tienen su propio sistema operativo, el Lite OS, que lo hace compatible tanto con los teléfonos Android como con los iOS. En ambos, instalando una aplicación, puedes gestionar tus notificaciones, hacer y responder llamadas, además de traspasar la información física y de salud que recolectan, como los kilómetros corridos, las calorías quemadas, la frecuencia cardíaca o la saturación de oxígeno.

“Este último dato —que lo miden los HUAWEI Watch GT 2 y GT 2e— puede servir para monitorear algunos casos positivos de coronavirus”, agrega Christiansen, ya que un bajo nivel de oxígeno en la sangre puede ser un síntoma que requiera de atención médica urgente.

HUAWEI Watch GT 2e

“Pero tan importante que la cantidad de datos que junte nuestro dispositivo es tener un espacio que los traduzca. Sin una app en tu teléfono que haga un gráfico de cuánto varía tu frecuencia cardíaca, o tus horas de sueño y cómo se desarrollan, juntar estas métricas para una persona común y corriente no tiene mucho sentido. La app de Huawei, por ejemplo, que se llama Huawei Salud, cumple ese objetivo: configuras el dispositivo y luego te olvidas, solo revisas diariamente tu avance con respecto a tu salud. De hecho, se puede vincular con otros dispositivos, como la pesa digital, y todos esos datos van a la misma app, lo que te permite ver tu desempeño a la larga o compartirlos con médicos o especialistas”.

Diseño

Puede parecer el aspecto más superficial, pero a diferencia de otros gadgets, el smartwatch es un accesorio que está siempre a la vista y que debería aportar a nuestro estilo de vestir.

“A final, estamos hablando de relojes”, dice Axel Christiansen. “Siempre han sido vistos como artículos de moda, por lo tanto el diseño es muy importante”. La gracia con ellos es que, respecto a su pantalla, puedes cambiar su apariencia según el momento: que tenga una interfaz análoga, con las agujas clásicas, o también digital, con un look más deportivo. Las correas también son fácilmente intercambiables, aunque dependiendo de cuánta presencia tenga la marca en nuestro país, más o menos accesorios estarán disponibles.

También hay que fijarse en el tamaño y su correa, para asegurarse de que se ajuste bien a nuestra muñeca. “El peso también es relevante: mientras más sensores tenga o más potente sea la batería, más peso o grosor tendrá. Un reloj que se siente incómodo en la muñeca, difícilmente podrá gustarnos”, opina Christiansen.

En el caso del Huawei Watch GT 2, la cara del reloj está hecha con cristal de zafiro, con un exterior texturizado más resistente y durable, lo que no solo le da un brillo y apariencia muy elegantes, sino que también es a prueba de rayones. Como el marco es de titanio, es un smartwatch que puede ser usado en deportes intensos o extremos y también en situaciones formales. Sus 200 opciones de carátulas distintas hacen que su diseño se adapte a cualquier contexto.