CyberMonday: 10 smartwatches y pulseras inteligentes con hasta un 46% de descuento

Oppo Band - 12%

Se trata del primer gadget de esta marca china, una de las más grandes y populares de ese país. Pudimos probarla hace un tiempo y es una muy buena alternativa para usuarios que hacen deporte sin mayores pretensiones pero que están interesados en medir su rendimiento. Posee 12 funciones deportivas (correr, ciclismo, caminata, elíptica, remo, natación y yoga, entre otros), es resistente al agua, además de ser muy cómoda y ligera. Además permite medir la calidad del sueño, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en la sangre. Su batería puede durar hasta 12 días y es compatible con sistemas Android e iOS. Precio normal: $39.990.

Xiaomi Mi Band 5 - 43%

Gran desempeño y un precio asequible es lo que suele ofrecer Xiaomi en sus productos y este modelo no parece quedarse atrás. De usabilidad amable e intuitiva, una batería que llega a los 14 días de uso, además de múltiples funciones: monitorear el sueño, chequear la frecuencia cardíaca, controlar la música y la cámara del celular y obtener estadísticas de nuestro ejercicio, y – nunca está demás– la hora. Precio normal: $28.990.

Xiaomi Mi Smart Band 6 - 20%

Ahora, si tu presupuesto es algo más abultado, puede optar por su versión más reciente: la Xiaomi Mi Smart Band 6. Posee una pantalla más grande que su antecesora y de mejor resolución, incluye 30 modos deportivos —y puede detectar automáticamente seis de ellos mientras los estás realizando—, es capaz de seguir la calidad de tu respiración durante el sueño, monitorizar tu estrés y otras funciones específicas como el “control de la salud femenina”. También puedes controlar tu música y la cámara de tu smartphone. Además, cuenta con Bluetooth 5.0 y su batería alcanza hasta los 14 días de uso. Es compatible con iOS y Android. Precio normal: $44.990.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 - 30%

Uno de los mejores smartwatches del 2021, según nuestro recuento del año pasado. Además de poder responder llamadas, utilizar Whatsapp e incluso descargar o importar música desde su app específica —todas funciones para evitar usar el teléfono—, posee también diez sensores que te permiten medir desde la frecuencia cardíaca —capaz de hacerte una especie de electrocardiograma—, el estrés, tu calidad del sueño, la oxigenación de tu sangre, tu composición corporal, y un sinfín de controles médicos. Además cuenta con 100 modos deportivos, con una excelente capacidad de recopilación de datos, GPS, resistencia al agua, a lo que se agrega un diseño sobrio, personalizable y súper liviano. Precio normal: $149.990 pesos.

Casio G-Shock GBD-H1000 - 11%

Seguimos en los smartwatches de gama alta. Y si eres un amante de los relojes y sueles sentir nostalgia de los diseños noventeros, como los clásicos G-Schock, acá está tu opción. Lo probamos hace unos meses y se trata de un reloj robusto, ultra resistente, colorido, cargado de botones e información en su marco y pantalla; ideal para actividades outdoor, incluso aquellas más extremas —como el montañismo. Sus diversos sensores permiten desde monitorear la frecuencia cardíaca a servir como brújula digital, contar los pasos, medir la presión barométrica y la temperatura ambiental. Puedes acceder a las notificaciones de tu smartphone y su batería solar rinde 14 horas en función de entrenamiento y ¡hasta 36 meses en el modo ahorrativo! Precio normal: $599.990 pesos.

Smartwatch Huawei GT 3 - 37%

“Elegante, intuitivo y de muy buena relación precio y calidad”. Así resumimos nuestra experiencia con este modelo, con el que Huawei barrió con quienes lo daban por muerto tras las sanciones impuestas por Donald Trump. Su usabilidad es súper intuitiva, lo facilita el acceso a diversas funciones e informaciones que se entregan en cada una de estas, como el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno, la salida y puesta de sol, la presión atmosférica, el nivel de estrés, los ciclos lunares y más. Por otro lado, destaca su GPS, capaz de dar notificaciones por voz y ser bastante preciso en relación a las rutas más convenientes. Su batería alcanza para 14 días de actividad. Precio anterior: $269.990.

Smartwatch Garmin Instinct Tactical - 46%

Diseñado bajo estándares militares para soportar las inclemencias del clima, así se presenta este smartwatch de la reputada marca estadounidense Garmin, reconocida por la fabricación de GPS, que brilla en este aparato. Entre sus funciones deportivas encuentras apps para correr y hacer senderismo, montañismo, andar en bicicleta, natación, entre otras, y de paso medir la intensidad del ejercicio. Puedes recibir emails, notificaciones de mensajes y configurar alertas, e incluso puedes con dispositivos para el rastreo de mascotas. A ello, suma una carcasa y una pantalla súper resistentes. Si te gusta la vida extrema, este puede ser tu reloj inteligente ideal. Nosotros probamos su versión Solar —con una batería que se recarga con la luz del sol—, cuyas prestaciones son las mismas, y demostró ser un modelo muy robusto y duradero. Precio normal: ·$279.990.

Smartwatch Garmin Forerunner 55 - 36%

Algo menos sofisticado y retirado del lenguaje militar es este modelo Forerunner 55 de Garmin. Más bien, está pensado para runners y amantes de los deportes, “sin importar su nivel de habilidad”, para que puedan registrar sus actividades y monitorearlas en relación a su rendimiento. De hecho, este modelo puede ofrecerte planes de entrenamiento personalizados y en relación a tus necesidades. Su diseño es más estilizado y ligero que el Instinct Tactical y su correa de silicona permite un ajuste preciso para el deporte. Su batería permite un uso de hasta 14 días continuos. Precio normal: $219.990.

Apple Watch Series 3 GPS - 22%

Un clásico en este tipo de gadgets. Su particular diseño, de pantalla y marco cuadrado —en contraposición con la clásica fisonomía circular— aparece como el primer distintivo de los Apple Watch que ya va por la Serie 8. Sin embargo, medios especializados aseguran que la Serie 3 aún sigue siendo una herramienta muy poderosa y recomendada, debido a sus excelentes funciones, ideales para amantes del fitness. A las funciones de monitoreo, como el ritmo cardíaco, y un pulsómetro, se agregan otras características como una pantalla resistente al agua, lo que permite hacer natación con el reloj puesto y obtener data de tu rendimiento. Además, tiene a Siri integrada y lo puedes conectar a tu iPhone y responder llamadas. Una gran diferencia frente a gadgets más actuales es la duración de su batería que dura sólo 18 horas. Sin embargo, no deja de ser una buena alternativa para quienes buscan un smartwatch no tan caro. Precio normal: $219.990.

Smartwatch Lhotse TW58 1,3″ - 66%

Inteligente, sobrio y chileno. Se trata del modelo TW58 de la joven marca nacional Lhotse, que busca ofrecer productos tecnológicos innovadores al alcance del bolsillo. Y este es un muy buen ejemplo de ello. De diseño cuadrado y pantalla touch, te permite monitorear tu temperatura corporal, medir tu frecuencia cardíaca, la presión arterial, el oxígeno en la sangre, las calorías, evaluar tu sueño y mucho más. Posee funciones deportivas para correr, andar en bicicleta o, incluso, hacer alpinismo. Puedes sincronizarlo con tu celular para controlar la música, responder las llamadas y, también, sacar fotos tan sólo sacudiendo el reloj. Cuenta con sistema operativo Android y, también, es compatible con aparatos iOS. Precio normal: $59.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 4 de octubre de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.