Guaguas a domir: una breve guía de cunas

“Duérmete niño, duérmete ya”. Los padres y madres bien sabrán que en la noche eso es lo que todos queremos: que nuestros hijos duerman plácidamente, sin sobresaltos. Para ese objetivo, la cuna es una elección importante, ya que la decisión acertada puede ayudar a que tanto padres como hijos logren conciliar el sueño. ¿Cuál comprar?

1. ¿Colecho o moisés?

Si se trata de un recién nacido, las dos opciones para los padres que quieran mantenerlos durmiendo en la misma pieza son las cunas tipo colecho o los moisés. Las primeras son una suerte de extensión de la cama, ya que se ponen a la misma altura y uno de sus lados queda “abierto” para acoplarse a la cama de los padres. La ventaja es que permiten tenerlos más cerca y facilitar su alimentación de noche sin tener que levantarse. Hay versiones de tela y madera.

Cuna colecho Bebesit Side by Side 6042

Por otro lado, están los moisés, las clásicas cunitas de menor tamaño pero que, a diferencia de las de colecho, no tienen aperturas por los lados. Existen de múltiples dimensiones y materiales: hay de madera, mimbre o las tipo “tijeras”, que son una estructura de madera plegable y suelen ir con un dosel o velo que las cubre.

Moisés de mimbre Abeja Reina (hecho a mano)

2. Cunas portables

Cuando ya no caben en cunas pequeñas como las anteriores, existen otras opciones. Las clásicas son las tipo pack and play. Desde Infanti explican que la principal ventaja de éstas es su portabilidad. A diferencia de una clásica de madera, para la cual tienes que definir un espacio fijo del que no podrás mover, las cunas pack and play ofrecen la posibilidad de desarmarlas fácilmente, limpiarlas y llevarlas a cualquier lugar.

“Son livianas para transportar, pero igualmente le ofrecen al bebé seguridad, espacio y comodidad. Además, muchas de ellas tienen atributos extras, como un mudador, espacios para guardar objetos o incluso la posibilidad de transformarla en un entretenido y práctico corral de juegos”, explica Rodrigo Cozar, gerente de marketing de Infanti.

Cuna Tinylove Playard 6 en 1

3. Cunas de largo plazo

También existe la posibilidad de comprar una sola cuna para todos sus primeros años de vida, capaz de adaptarse a cada etapa de las hijas o hijos. Además, para quienes prefieren cunas de otros materiales, en esta categoría podemos encontrar opciones de madera, que tienen la capacidad de ir transformando su armado y partir como una mini-cuna, luego ampliarse a una cuna más grande y después convertirse en una cama de transición para los pequeños.

Cuna de madera con barrotes Kidscool 3 funciones en 1

Otra posibilidad son las clásicas cunas de metal que mantienen el clásico estilo de estos muebles. Entre ellas existen algunas donde se puede ir regulando la altura, con una posición alta para recién nacidos, lo que facilita el acceso a la guagua, y meses después una posición más baja, para evitar que salgan de ella cuando ya se puedan poner de pie. Por último, también es capaz de funcionar como una pequeña cama, para cuando ya dan sus primeros pasos de independencia.