Guía para elegir la mejor plataforma de streaming

Las plataformas de streaming han provocado una explosión de contenido durante estos últimos años, una verdadera ola que casi todos estamos surfeando. Hasta hace poco tiempo, solo se tenía ojos para Netflix, una de las pioneras en este campo. Hoy, en cambio, podemos hablar de siete grandes servicios en el mercado, sin contar plataformas con series y películas de nicho. La cantidad de oferta, eso sí, puede llegar a abrumar, y no es raro ocupar más tiempo decidiendo que viendo alguna producción, sin contar la elevada cuenta a fin de mes si estás suscrito a muchos de ellos.

¿Cómo puedes ser un consumidor eficiente de plataformas de streaming? Para algunos, más decididos y metódicos, resulta un poco más fácil, mientras que para otras personas, sobre todo las indecisas o desorientadas, podría incluso ser angustiante.

Alguien puede pensar: ok, ¿pero por qué no te suscribes a todas y ya? Quizá para alguien con presupuesto abultado sea un buen experimento, pero para el inmenso resto no sería una inversión menor. Generalmente, estas plataformas te enganchan con algunos días gratis, pero al término de ese periodo de prueba empiezan de inmediato los cobros. Si a eso le sumas una memoria frágil, como para cancelar el servicio antes el periodo de prueba, es probable que termines enganchado a algo que ciertamente no aprovecharás del todo, y que tarde o temprano dolerá en tu bolsillo.

¿Cómo escoger? ¿Qué criterio seguir? Conversamos con tres periodistas de cultura y espectáculos, especializados en cine y TV —y que a su vez son intensos consumidores de streaming—, que nos entregaron sus valoraciones sobre las principales plataformas.

Netflix

(AP Photo/Jenny Kane, File)

Netflix es la gran favorita por ser una de las pioneras en esta rama del entretenimiento. “Creo que, por variedad, nadie le compite”, afirma Isabel Plant, periodista, crítica de TV y locutora. “Aunque uno se puede cansar, y que quizá es una plataforma que sacrifica calidad por volumen”.

La palabra volumen aquí es clave. Según el sitio de comparación finder.com, Chile figura en el lugar 22 entre los países con la biblioteca de Netflix más amplia. Tiene 4.030 producciones disponibles, bastante menos que Japón, que lidera con 6.032 títulos. Son cifras que mes a mes van variando, según lo que da y quita Netflix mes a mes, pero es un número a tener en consideración.

“Realmente ahí encontramos un nicho para todos”, agrega Plant, conductora de Pop, un programa sobre cultura y espectáculos de radio Pauta. “Para los que tienen mascota, a los que le gusta la cocina o el animé; hay cosas infantiles, y por supuesto las series y películas de prestigio”.

“Las buenas series de Netflix siempre se agradecen, como también que tengan películas nominadas al Oscar”, dice. “Por eso siento que sigue siendo el competidor más fuerte”. A eso hay que sumarle su interfaz, una de las más amigables con el usuario. No por nada, “ya son más de 200 millones de suscriptores en el mundo”.

“Si es solo una, la que hay que elegir tendría que ser Netflix”, opina Lya Rosén, comentarista de cine y streaming de Finde. “Es la plataforma que presenta mayor número de novedades y ha dado cabida a películas y series de directores y productores renombrados”.

Una apreciación similar es la que tiene el crítico de cine de Radio Cooperativa, Joel Poblete. “A pesar de que mucha gente lo critica, y dice que no hay tan buen contenido, creo que definitivamente es importante estar suscrito a Netflix”.

Aquí el problema no sería el catálogo sino que el algoritmo que te arroja los destacados en la pantalla de inicio. “Lo que siempre recomiendo cuando la gente se queja”, dice Poblete, “es tratar de buscar o mirar qué recomendaciones hay, porque a veces efectivamente las producciones más vistas en Netflix, o que están siempre altas en el ranking no son generalmente las más destacadas”. Dicen que el que busca siempre encuentra, por lo que si estás en una sequía de contenido, es ahí cuando puedes recurrir a la opinión de los críticos o a los reseñas.

Precio: Existen tres planes, correspondiente a básico, estándar y premium. Este último cuenta con disponibilidad del contenido en Ultra HD (4K) y HDR, dependiendo de la capacidad del servicio de internet y del dispositivo.

Disponible para: iOS, Android, Smart TV, tablets, Apple TV, Chromecast y consolas de videojuegos como Playstation 3 y 4, Nintendo WII, Xbox 360 y Xbox One.

HBO GO

“Es más probable que con HBO GO te vayas a la segura en cuanto a calidad”, dice Joel Poblete, y añade que “generalmente lo que hay ahí es siempre muy satisfactorio” porque las producciones tienden a “figurar siempre entre los rankings de los críticos”. Fue en plena transmisión de la última temporada de Game of Thrones que HBO GO llegó a Chile, una de las series cuyo final ha sido el más criticado.

“Encuentro que tiene el mejor catálogo en cuanto a calidad”, dice Isabel Plant, pero “la interfaz es pésima y saca canas verdes”. A pesar de esto, si quieres contenido ‘gourmet’ en series y películas, ella sugiere esta plataforma. “Están Los Soprano, está la tercera temporada de The Duce, que es una serie increíble, y cada año sacan miniseries que de verdad vale la pena ver, sumado a las series de largo aliento”.

“HBO tiene excelentes películas y documentales; tiene muy buen material”. Si bien la conductora de Pop ha sido de las que ha tenido rounds con la plataforma, hace el alcance de que “a mitad de año el servicio cambiará por HBO Max, y debería mejorar”.

En junio, HBO GO quedaría obsoleto en regiones latinas y caribeñas, porque cambiaría a HBO Max. Lo interesante de esta nueva propuesta es la biblioteca que prometen —y que ya está funcionando en Estados Unidos—, ya que no solo estarías consumiendo la programación asociada al canal: la parrilla se abrirá e incluirá contenido del universo DC y Warner Bros. También contaría con una oferta para el sector infantil con Cartoon Network y Looney Tunes, además de otras sorpresas.

“Estoy esperando con muchas expectativas la llegada de HBO Max”, dice Lya Rosén, en parte por este extenso catálogo de buenas series y películas. “Entre ellas, lo nuevo de los estudios Warner, como las películas basadas en las historietas de DC Comics, la saga fílmica de Harry Potter y clásicos como Friends, Game of Thrones y Rick & Morty”. Incluso vuelven series emblemáticas de HBO, como la nueva temporada de Sex and the City, pero esta vez sin Kim Catrall.

Precio: Además del costo mensual ($8.900), HBO GO cuenta con un plan de 3 meses por $22.900, mientras que el plan de 12 meses tiene un valor de $81.900.

Disponible para: Android y iOS, Apple TV, Chromecast, Roku y Smart TV.

Amazon Prime

“Para mí, como cinéfilo, Netflix, HBO GO y Amazon son las plataformas indispensables”, piensa Joel Poblete. “Amazon tiene súper buenas películas, pero están escondidas en su pésimo buscador”, opina Isabel Plant. Frente a esto, dice que “para buscar el mejor streaming hay que tener un cruce entre mejor interfaz y experiencia de usuario con un catálogo bastante variado”.

En Amazon, el algoritmo puede esconder joyas en materia de series y películas, por lo que debes tener claro lo que buscas. En el caso de que no sepas qué consumir, es el momento de asesorarte vía críticas de expertos o reviews. Ejecutar estas herramientas es necesario para que puedas sacarle “el jugo” a esta plataforma de streaming.

Precio: La suscripción mensual de esta plataforma es de $4.165 y no tiene promoción anual.

Disponible para: Android, iOS, Apple TV, Chromecast, Smart TV, Playstation 3 y 4, Xbox One.

Disney+

“Si fuera solo dejándome llevar por mi fanatismo, apostaría a ojos cerrados por Disney+”, admite Lya Rosén, comentarista de Finde. En estos tiempos, es su plataforma preferida, porque “tiene dos de mis series favoritas: WandaVision y The Mandalorian, además de las películas del universo cinematográfico de Marvel”.

Ambas series han causado revuelo a nivel mundial. Si no lo sabías, es cosa de que googlees a Pedro Pascal, actor cuya carrera se catapultó siendo estrella de producciones para plataformas de streaming. En un comienzo con Narcos, en Netflix, y ahora en Disney+ como el guardián —o padre soltero de la galaxia— del mal nombrado baby yoda en The Mandalorian.

“Desde que se instaló en Chile, ha causado sensación, dice Joel Poblete. “Es muy comentada por series como Wandavision, pero es cierto que va dirigido a un cierto tipo de público. Según él, “Creo que hay menos variedad en ese sentido, pero si ese público es tan grande y hay tanta gente que está interesada en las producciones Disney, en las sagas de Marvel o en el universo Star Wars, finalmente sí llega a un público amplio, aunque a su vez es más específico”, explica.

Considera que esta plataforma podría ser indispensable para una familia, donde el fuerte es su contenido para el público infantil. “Siempre están teniendo buen contenido para niñas y niños, tanto de los clásicos de Disney y Pixar como de las nuevas producciones que van saliendo”, añade.

Precio: Actualmente la plataforma cuenta con una promoción de suscripción anual de $64.900. En caso que quieras ir pagando mes a mes, el precio es de $6.500.

Disponible para: Android, iOS, Apple TV, Chromecast, Smart TV, Playstation 3 y 4, Xbox One.

Apple TV+

“Apple TV no me decepcionó para nada, porque tiene producciones muy interesantes, pero son muy poquitas comparadas al catálogo de otras plataformas”, dice Joel Poblete. Actualmente, la biblioteca de esta plataforma es la que cuenta con menor volumen. El dicho dice ‘de lo bueno, poco’ y eso es lo que se da en este caso.

“Apple TV+ está quedando al debe con la cantidad de originales que posee”, critica Lya Rosén, pero a la vez admite que “tiene una de las mejores series del último tiempo: Ted Lasso”. Jason Sudekis, protagonista de esta producción, ganó el Globo de Oro a mejor interpretación de una serie en la categoría musical o comedia.

“Creo que a Apple TV + le falta eso de ir sumando nuevas cosas todas las semanas”, comenta Isabel Plant, porque “tiene joyitas, pero vienen una al mes o menos”. Su visión personal en relación a esto es que “yo no sé si gastaría plata en suscribirme todavía, pero tiene series interesantes, como Morning Show o Servant”.

Precio: Puedes tener un año de Apple TV+ gratis con la compra de un dispositivo Apple y canjear la oferta en un plazo de 90 días. Para el resto, la suscripción mensual tiene un costo de $3.500.

Disponible en: sistemas iOS para iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV, algunos Smart TV, Playstation 3 y 4.

Paramount+

Uno de los últimos servicios en entrar a la batalla del streaming es Paramount+, aplicación que pertenece a CBS Viacom. Al país llegó el 4 de marzo, con un catálogo importante, pero la gran diferencia de esta plataforma frente a su competencia es que también puedes consumir transmisiones en vivo de su canal de TV.

En su biblioteca puedes encontrar títulos de Paramount Pictures, Nickelodeon, Comedy Central, MTV, BET, CBS All Access y Showtime Networks. Hay series como Dexter, Killing Eve y The Handmaid’s Tale, y para los que fueron niños en los noventa, esta puede ser la aplicación que te puede llevar a la infancia con series como Hey Arnold y Rugrats. Otro atributo atractivo de esta plataforma es que es la más barata entre sus competidores.

Precio: El precio mensual es de $3.199 y cuenta con una prueba de siete días gratis.

Disponible en: iOS, Android y Android TV, Smart TV, Chromecast.

Fox App/Play cambia a Star+

Con la llegada de Disney+ a Latinoamérica, se anunció casi de forma simultánea que el 31 de diciembre de 2020 desaparece la app de Canal Fox, tanto para los sistemas operativos iOS y Android, como para los de televisores inteligentes o Smart TVs.

Disney, quienes ya son dueños de Pixar, Marvel, National Geographic, ESPN y Hulu, también compraron Fox por 70 mil milllones de dólares. Si eres de los que ve Fox en su televisor, probablemente te hayas dado cuenta que constantemente hay comerciales de Star Channel y los logotipos de la esquina superior ya han cambiado en los canales. Es decir, Fox Channel es Star Channel, Fox Life es Star Life, Fox Premium Action es Star Action y Fox Premium Family es Star Fun.

Lo mismo pasa en la plataforma de streaming, donde Fox muta a Star+, distinta a Disney+ y enfocada para un público más adulto. En este espacio habrá contenidos de ABC, Fox, FX, Searchlight y Freeform. El lanzamiento de esta nueva plataforma será en junio y se estima que en un comienzo tendría 1.300 títulos, esperando contar con 2.000 al cierre de su primer año de funcionamiento. También se habla de originales de la plataforma, donde el clan Kardashian tendría algo que ver con esto, ya que este año anunciaron su cambio de casa, abandonando E! por Star y Hulu.

Precio: Aún no se tiene la certeza de cuánto costará este nuevo streaming pero se dice que existiría una oferta para los suscriptores latinos que tengan Disney+ y que quieran Star+.

¿Qué criterio seguir para escoger?

Como plantemos en un comienzo, tener todas las aplicaciones y con esa inmensa cantidad de contenido disponible, puede llegar a ser una locura. Ya que te presentamos las plataformas más conocidas, y las opiniones de estos tres profesionales y consumidores de contenido, es momento que tú hagas un análisis sobre lo que miras y pagas.

“A lo que podemos aspirar, por mientras se decanta la explosión de streaming, es que la gente se suscriba a varias cosas”, sugiere Isabel Plant. Una de las gracias de estas plataformas es que puedes cancelar tu suscripción cuando quieras, por lo que puedes ir probando y evaluando día a día. Si notas que ya no te interesan los contenidos de esa plataforma, es tan sencillo como cancelarla. Lo fundamental, eso sí, es recordar hacerlo; de lo contrario, puedes quedar pagando de más por algo que no consumes. “Esa es una buena fórmula si es que no se quieren perder de nada”, agrega Plant sobre este sistema de rotación.

Para Lya Rosén, el criterios que debe primar es “la oferta de series, películas y documentales que presenta cada plataforma”. Luego viene “su imagen, interfase y facilidad de uso, y en último lugar su precio”. Aquí tienes que identificar tu afinidad con el contenido. Por ejemplo, si no eres seguidor de Star Wars o Marvel, quizás deberías replantearte si quieres realmente tener Disney+.

“La variedad de la programación, que sea bien transversal, que pueda tener distintos contenidos, que no sea solo un solo tipo de producción; creo que es en lo que más me fijo”, analiza Joel Poblete. Para él es esencial “saber explorar, ya que el algoritmo termina ocultándonos cosas bien interesantes, supuestamente porque preferimos cierto tipo de contenido”.

“En todas estas plataformas siempre hay algún contenido de calidad”, dice Poblete. La gran disyuntiva se presenta en cuanto a volumen y ahí es donde debes aplicar el criterio según la afinidad que sientas.

Una estrategia para identificar qué es lo que más te gusta es aprovechando los periodos de pruebas o suscripciones gratuitas por ciertas temporadas. Netflix tiene una prueba de 7 días, al igual que Disney+. Amazon Prime, por su lado, ofrece un mes gratis y Apple TV+ comenzó a dar suscripciones gratuitas anuales por la compra de un producto Apple.

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 16 de marzo de 2021. Los valores y la disponibilidad pueden cambiar.