Guía para elegir un coche

Me considero una persona eficiente, que toma rápido sus decisiones, y por eso nunca pensé que me demoraría tres horas en elegir un producto dentro de una tienda. Menos si antes había realizado un completo análisis junto a mi marido, el que incluía pruebas y revisión de cientos de reseñas en internet. Pero ahí, al momento de comprar, estábamos angustiados, enfrentados a dos opciones. ¿Cuál nos llevábamos? ¿El coche todo terreno o el compacto?

La elección no era de vida o muerte, pero sabíamos que el producto que eligiéramos nos acompañaría, por lo menos, durante los próximos cinco años. No fue así: han pasado cuatro años desde esas tres horas en la tienda de artículos infantiles y, pese a que tengo dos hijas, por mi casa han circulado seis coches distintos, después de ir vendiéndolos y cambiándolos.

Acá van algunos consejos para enfrentar esta compra dependiendo de tus hábitos y necesidades.

¿Caminas?

Si tus hábitos están basados especialmente en traslados a pie y disfrutas de largas caminatas, tienes vida de barrio y una plaza cerca a la cual ir a jugar, una buena opción es comprar un coche robusto y con buena altura, los denominados travel system.

Además de poder incorporar en la mayoría de ellos el “huevito" para recién nacidos, este tipo de coches permite sortear con facilidad los obstáculos de la calle. También posee un buen espacio para guardar cosas en la parte inferior, lo que los hace ideales para trasladarse de un lugar a otro sin tener muchas cosas colgando, además de poder realizar compras a pie, como las del almacén o verdulería. Las ruedas grandes permiten mayor facilidad para moverse y sortear los “eventos” de la ciudad.

El principal pero de los coches travel system es que, por mucho que se plieguen, tienden a ser pesados y a ocupar la maleta del auto completo. Meterlo y sacarlo de ahí termina siendo una tarea titánica.

Recomendación: si vives en un edificio, preocúpate de medir el ascensor y compararlo con las dimensiones del coche, para no llevarse sorpresas al momento de llegar a casa.

Coche Infanti Travel System Smart Walk

Coche Uppababy Cruz Jacke

Papás en movimiento

En el caso de que te traslades mayoritariamente en auto con tu hijo o hija, la recomendación es prescindir de grandes armatostes y buscar un coche que se caracterice por su funcionalidad, peso y facilidad de plegado: lo último que desearás es tener que acomodar un coche grande en la maleta tres o cuatro veces al día. Además de lidiar con el peso, tendrás que practicar Tetris cada vez que abras el maletero.

En el mercado hay cada vez más opciones de estos coches paraguas, los que, uno no sabe cómo, quedan muy pequeños una vez que se pliegan. Por muy ligeros que sean, actualmente muchos de ellos permiten también incorporar un moisés para recién nacidos.

Y si por distintos motivos —cuando se acabe la cuarentena— debes trasladarte fuera de la ciudad con tu hijo, ya sea en bus o en avión, hoy existen coches que al plegarlos pueden caber y guardarse en los compartimientos superiores. Lo digo por experiencia: algo que definitivamente puede amargar un viaje es que tu coche, que fue enviado como equipaje en la bodega del avión, no llegue a destino. Al tenerlo siempre contigo podrás evitar este mal rato. En esto, no transo: el coche siempre conmigo.

Coche paraguas GB Pockit 61623

Para más de un hermano

Con más de un hijo pequeño en casa, un solo coche puede ser insuficiente. O, en su defecto, tener uno que permita llevar a más de un pequeño. Acá la oferta es un poco menor y, por lo general, son coches bastante voluminosos, por lo que hay que tomar en cuenta varios aspectos.

Hay algunos que tienen dos sillas iguales, y que van lado a lado. La ventaja de estos es que no hay diferencias entre los dos niños, por lo que evitarás un posible foco de conflicto. En su contra: son bastantes anchos, por lo que muchas veces son complicados de maniobrar en veredas estrechas o espacios reducidos. A mi, por ejemplo, uno de los que compré no me cabía en el ascensor. No hice lo que recomendé al principio: medir todo antes.

Otros tienen sillas, una detrás de la otra, lo que puede generar alguna diferencia entre los ocupantes. Lo bueno es que son bastante cómodos para traslados más largos y caminatas. Ojo también con sus dimensiones: al ser bastante largos, su capacidad de maniobra se ve comprometida.

En mi caso, después de haber tenido un travel system, dos coches paraguas para viajar y moverse en auto (tengo dos niñas), uno doble horizontal (el que no entró en el ascensor) y uno doble vertical (que usé mucho, pero finalmente vendí), llegué al que, con una niña de casi cuatro años y otra de dos, más me acomoda: uno que tiene patineta incorporada en la parte posterior para el hermano mayor. No es más voluminoso que un coche normal, es perfecto para caminar harto y llevar a tu hijo mayor sin problemas. La desventaja: la patineta incorporada tiende a ser incómoda, ya que el adulto que conduce el coche termina quedando muy alejado del mismo.