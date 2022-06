Las 10 mejores ofertas de esta semana: notebooks, smartphones y secadoras

Notebook HP 14-cf2051la Intel Core I3 / 4GB RAM / 256GB SSD / 16GB Intel Optane - 50% en Ripley

Como un resabio de lo que dejó el Cyberday pasado aparece este notebook HP 14, interesante no solo por su precio —¡menos de 300 mil pesos!— sino por sus componentes: un confiable procesador Intel I3, un rápido disco sólido de 256GB y además 16GB de memoria Intel Optane, una nueva tecnología en almacenamiento que acelera aún más los procesos computacionales. Su único pero serían los 4GB de RAM, pero que se pueden ampliar a 8GB sin mucho costo. Precio normal: $499.990.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 40 mm - 41% en Entel

Lo elegimos como el mejor smartwatch Android del año pasado, trono en el cual se afirma aún más con este maravilloso precio en Entel: menos de $100 mil. Es elegante, versátil, posee un completísimo set de monitoreo de salud —que incluye presión arterial, ciclos de sueño, estrés y electrocardiogramas— y también de actividad física, junto a una gran resistencia al agua y el polvo. La oferta, eso sí, solo es válida para este color rosado pálido. Precio normal: $169.990.

Smartphone Xiaomi Redmi 9A 32GB - 35% en Claro

¿Buscas un teléfono grande, con buena batería para ver series en el metro, pero a bajo costo? Nos parece que hoy no hay mejor alternativa que el XIaomi Redmi 9A, un smartphone enorme, con 5000mAH de batería —alcanza para dos días de uso relajado y para más de uno con intensa actividad— y un muy confiable rendimiento. Su cámara no destaca, tampoco se le puede exigir mucho a su procesador, pero para matar el tiempo viendo streaming no hay nada más barato. Precio normal: $79.990.

Audífonos inalámbricos Samsung Galaxy Buds2 - 30% en Paris

Lanzados el año pasado, estos auriculares inalámbricos de Samsung son extremadamente ligeros —no más de cinco gramos— y encajan con facilidad en las orejas. Son pequeños, más compactos que sus antecesores Buds Pro, y aunque su autonomía no es la mejor —no pasan de las cinco horas con la cancelación de ruido activada—, el estuche ayuda a dar una dosis extra de batería. Con esta oferta de París se transforman en lo más destacado en su rango de valor. Precio normal: $99.990.

Secadora Mabe SEM101BDBY 10kg - 15% en Líder

Lo más frustrante del invierno, más que los resfriados, las noches heladas o los días breves, es que la ropa no se seca nunca. Uno, dos, incluso tres días esperando a que el pantalón de buzo pierda la humedad o que los jeans dejen de sentirse como si uno estuviera en un sauna. Si hay espacio en casa, la salvación se llama secadora, una máquina que gasta mucha luz pero que al mismo tiempo ilumina nuestros invernales días con su sonido industrial y sus calientitos resultados. Este modelo Mabe, que soporta cargas de hasta 10 kg, está más barato que nunca en Líder. Precio anterior: $199.990.

Microondas con grill Samsung MG30T5018CEZS 30 litros - 20%

Mucha gente sigue desconfiando de los microondas, como si calentar —y para qué decir cocinar— la comida en ellos fuera un sacrilegio u otro signo más de la decadencia de nuestros tiempos. Una mala fama inmerecida, puesto que el aparato salva de apuros —bien lo saben los padres cuando calientan leches a su prole— y también apura algunos procesos (como lo revisamos acá). Como sea, este modelo Samsung tiene además un grill, con el que se pueden gratinar o dorar los platos, dándole esa sofisticación que los snobs culinarios demandan. Precio anterior: $149.990.

Calientacamas NEX 2 plazas 60W - 30% en Easy

Las temperaturas ya bajaron de cero en buena parte de Chile y como son una minoría los que cuentan con sistemas de calefacción centralizada —o incluso aire acondicionado split, algo más accesible pero todavía caro—, para el resto no queda otra que dormir con calcetines y polerón o hacerse de un calientacamas. ¿Conviene realmente tener uno entre las sábanas? La respuesta no es universal, pero para personas friolentas, este modelo NEX de dos plazas está en una muy interesante oferta. Precio anterior: $35.990.

Lenovo Yoga Tab 13 128GB - 11% en Líder

Este innovador modelo de Lenovo supo ubicarse entre las mejores tablets del año pasado. Y lo decimos con propiedad, puesto que la probamos y nos llevamos una muy buena impresión de su rendimiento, aunque lo más destacado fue su diseño, versátil y capaz de ser colgada para usarla como monitor. Excelente como segunda pantalla, buen tamaño para trabajar y gran rendimiento gráfico. Precio anterior: $449.990.

Hervidor Galanz Retro 1,8 litros - 23% en Falabella

El hervidor no suele ser el aparato más decoroso de la cocina. Casi siempre blanco —si es que está limpio—, la mayoría del tiempo en un rincón, con manchas de humedad por fuera y de sarro por dentro, es un electrodoméstico que se usa siempre pero al que se dignifica nunca. Eso intenta revertir Galanz con este modelo retro, de un verde metálico más classy, y con un exterior de acero inoxidable que da elegancia y soporta trizaduras. No hará más rico tu té ni más intenso el café, pero sí podrás ponerlo en la mesa con orgullo y personalidad. Precio normal: $25.990.

Olla de hierro fundido Magefesa 24 cm - 32% en Líder

El hierro fundido es uno de los mejores materiales para cocinar. Aunque demoran más en calentarse, a la vez mantienen mejor la temperatura, la conducen de forma más homogénea y la soportan en mayor cantidad y más tiempo. Se pueden poner sobre los quemadores, dentro del horno e incluso en las brasas de un asado, sin que ello las dañe a ellas o a los alimentos. El problema es que suelen ser caras, pero esta línea de Magefesa, que hoy además está con descuento en Líder, llegó para acercar este noble metal al público. Ideal para estofados, carnes o panes caseros. Precio anterior: $36.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 6 de junio de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.